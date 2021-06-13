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Черчесов: «Почему играл в два защитника? Потом расскажу. Сейчас не хочу»

сегодня, 00:56
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал разгромное поражение от сборной Бельгии (0:3) в матче группового этапа Евро-2020.

Разнёс ли команду за такую игру? Это неправильное слово, но высказал своё недовольство. В грубой форме? Я бы не сказал. В нормальной, тренерской.

Почему играл в два защитника? Это я вам потом расскажу. Сейчас не хочу. Как планировали, так и играли.

Семёнов? Ничего ему не сказал. Потому что есть команда, которая на поле должна выполнять те задания, которые даём. Готовность физическая, опять увидели, она хорошая.

Сегодня было сражение, которое не так просто было выиграть. Мы знаем силу соперника, но сегодня бельгийцам мы помогли. Мы игру хорошо начали, но был момент расстройства. Футбол — это футбол, без ошибок не бывает. Понятно, такой гол пропускать обидно, но играть надо так, как надо. В моей команде должен быть характер.

В матче с Бельгией сборная России установила антирекорд в истории чемпионатов Европы.

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Все комментарии
alex kim
alex kim
сегодня в 02:37
Вот то то и оно!!! Характер!!! Как он может быть у разобранной команды? Понятно,что игроки у нас не топ, но из них можно выжать максимум,но этого не происходит. И в этом вина вина всего тренерского штаба. Центральных защитников винить нечего, отыграли они на своём уровне,ошибки у всех бывают. Полузащиты у нас нет,от слова совсем. Весь смысл их работы на поле, это забросить на дзюбу,если это не защитники делают, и второе,это подобрать отскок от дзюбы,и то, если удачно отскочит. и всё! Даже фланговых прострелов становится меньше,заметили? И нападение надо омолаживать. У нас нету своего Де Брюйне, чтобы мог дзюбе на голову или в ногу мяч положить. Если так дальше пойдёт,то про ЧМ можно забыть,отбор мы не пройдём.
valt134
valt134
сегодня в 02:21
«Сейчас не хочу...» Как это понимать??? «Что происходит???»( Антибиотик). « Ты нас в блудняк завёл, тебе и расхлебывать...»
Bon Scott Жив
Bon Scott Жив
сегодня в 02:17
Как говорит герой Д. Певцова - Челищев в известном многосерийном фильме... - Тебе коров пасти, а не в ментовке работать!
Тоже самое можно сказать про Стаса.
valt134
valt134
сегодня в 02:13
Чабан не плохой оратор. Но на нужен ТРЕНЕР!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:49
Черчесов: «Почему играл в два защитника? Потом расскажу. После 0:3 от Финляндии»
suiw
suiw
сегодня в 01:45
Любимец Царя, покоритель Сахары и Аравийской пустыни испортил царев праздник
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:32
Ну и правильно что не говорит....
Нам с Бельгией ещё в полуфинале играть....
Нечего все карты раскрывать....
liverpool-today
liverpool-today ответ dzvinka (раскрыть)
сегодня в 01:32
Красава👍👍👍Прямо в точку!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 01:28
с**а, ну он же просто жжет)))

"Как планировали, так и играли."
"Это я вам потом расскажу", сейчас не успеваю придумать
"Сегодня было сражение"
"Сейчас не хочу"
makkie
makkie
сегодня в 01:27
Защитников у нас, оказывается, нормальных и нет вовсе.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Bom Bom (раскрыть)
сегодня в 01:18
Он имел в виду, что там нас гоняла по полю Мальта, а тут будет Финляндия, судя по всему. Разные команды)
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 01:16
За пять лет, которые он тренирует сборную, Черчесов получил более 10 млн. евро зарплаты. Что мы увидели за эти деньги? Полное отсутствие наигранного на замену Дзюбе нападающего. Полное отсутствие защитников в команде. А единственную линию, где мы что-то могли бы противопоставить средним европейским командам, - полузащиту - Стас убивает своей непредсказуемостью наподобие обратных замен.
Ах да, вратаря у нас ещё не стало...
протон1
протон1
сегодня в 01:12
я даж коментировать не буду этого человека.
ЧиП
ЧиП
сегодня в 01:12
Эту инфу он побережот для мемуаров📃📜📑, которые будет писать на пенсии👨‍🦯. Покорее бы пенсия. Страна ждёт 🇷🇺
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 01:10
Пф. Да всем и так понятно: ставки на спорт. Уссатому нужно только бабло - на остальное ему плевать
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 01:08
Ты же сам говорил после поражений в отбрре, что на Евро иначе сыграем. Имел в виду хуже?)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:07
Нечего было сказать?)))
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 01:00
Смотреть он на всех хотел. Мама казала смятаны
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 00:59
пока что не придумал)))))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 00:59
Чабан он есть чабвн!
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