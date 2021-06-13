Черчесов: «Почему играл в два защитника? Потом расскажу. Сейчас не хочу»

Главный тренер сборной России прокомментировал разгромное поражение от сборной Бельгии (0:3) в матче группового этапа Евро-2020.

Разнёс ли команду за такую игру? Это неправильное слово, но высказал своё недовольство. В грубой форме? Я бы не сказал. В нормальной, тренерской.

Почему играл в два защитника? Это я вам потом расскажу. Сейчас не хочу. Как планировали, так и играли.

Семёнов? Ничего ему не сказал. Потому что есть команда, которая на поле должна выполнять те задания, которые даём. Готовность физическая, опять увидели, она хорошая.

Сегодня было сражение, которое не так просто было выиграть. Мы знаем силу соперника, но сегодня бельгийцам мы помогли. Мы игру хорошо начали, но был момент расстройства. Футбол — это футбол, без ошибок не бывает. Понятно, такой гол пропускать обидно, но играть надо так, как надо. В моей команде должен быть характер.