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Дзюба: «Лукаку, наверное, был в шоке, увидев, как мы защищаемся»

сегодня, 02:07
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба дал комментарий после поражения от Бельгии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Лукаку (Прим. — нападающий сборной Бельгии), наверное, был шокирован, увидев то, как мы обороняемся. Мы плохо сыграли в защите. Такие сильные команды, как Бельгия, не прощают ошибок.

Мы неплохо начали и думали, что можем спокойно добиться ничьей. Но всё изменилось после глупой ошибки. Было очень сложно вернуться в игру с таким сильным соперником.

Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча заявил, что в сборной России нет достойных защитников, кроме Георгия Джикии.

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Все комментарии
Дмитрюк
Дмитрюк
сегодня в 02:30
Да, а убогое нападение с бревном во главе никого уже не удивляет
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:26
Что нападение ,что защита - два сапога пара !!!
Аксинья
Аксинья
сегодня в 02:16
Артем, в шоке были бельгийские защитники, видя как мяч отскакивает от тебя...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:12, ред.
Шок-план Черчесова сработал...
Отсутствие внятной обороны повергло бельгийцев в шок...
Они не умеют играть против команд неумеющих обороняться...
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