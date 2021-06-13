Дзюба: «Лукаку, наверное, был в шоке, увидев, как мы защищаемся»

Нападающий «Зенита» и сборной России дал комментарий после поражения от Бельгии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Лукаку (Прим. — нападающий сборной Бельгии), наверное, был шокирован, увидев то, как мы обороняемся. Мы плохо сыграли в защите. Такие сильные команды, как Бельгия, не прощают ошибок.

Мы неплохо начали и думали, что можем спокойно добиться ничьей. Но всё изменилось после глупой ошибки. Было очень сложно вернуться в игру с таким сильным соперником.