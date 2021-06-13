Баринов: «Опять польётся грязь? Ничего, мы привыкли»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России прокомментировал поражение от Бельгии (0:3) в 1-м матче группового этапа Евро-2020.

Мы приносим извинения нашим болельщикам, что такой результат получился.

Осознаю ли, что опять польётся грязь? Ничего, мы привыкли к этому. Нас это делает лишь сильнее.

Можно ли сказать, что целенаправленно готовились к следующим матчам, учитывая сегодняшнюю форму? Каждый матч важный. Не знаю, можно ли говорить, что подсели или не подсели. Вроде нормально физически готовы. Себя чувствую довольно неплохо.