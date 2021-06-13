Баринов: «Опять польётся грязь? Ничего, мы привыкли»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов прокомментировал поражение от Бельгии (0:3) в 1-м матче группового этапа Евро-2020.
Мы приносим извинения нашим болельщикам, что такой результат получился.
Осознаю ли, что опять польётся грязь? Ничего, мы привыкли к этому. Нас это делает лишь сильнее.
Можно ли сказать, что целенаправленно готовились к следующим матчам, учитывая сегодняшнюю форму? Каждый матч важный. Не знаю, можно ли говорить, что подсели или не подсели. Вроде нормально физически готовы. Себя чувствую довольно неплохо.
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после игры отметил тактическую подготовленность российской команды.
А в концовке первого тайма не мог пас отдать, да и Карраско его повозил.
А в концовке первого тайма не мог пас отдать, да и Карраско его повозил.
Что-то вас матерят долгие годы, а вот как вы становитесь сильнее, заметно не сильно.
Что-то вас матерят долгие годы, а вот как вы становитесь сильнее, заметно не сильно.