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Баринов: «Опять польётся грязь? Ничего, мы привыкли»

сегодня, 01:05
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов прокомментировал поражение от Бельгии (0:3) в 1-м матче группового этапа Евро-2020.

Мы приносим извинения нашим болельщикам, что такой результат получился.

Осознаю ли, что опять польётся грязь? Ничего, мы привыкли к этому. Нас это делает лишь сильнее.

Можно ли сказать, что целенаправленно готовились к следующим матчам, учитывая сегодняшнюю форму? Каждый матч важный. Не знаю, можно ли говорить, что подсели или не подсели. Вроде нормально физически готовы. Себя чувствую довольно неплохо.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после игры отметил тактическую подготовленность российской команды.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
сегодня в 02:04
Да вам хоть писай в глаза, а вы - Божья роса...
makkie
makkie
сегодня в 01:25
Слабовато сыграл Баринов.
А в концовке первого тайма не мог пас отдать, да и Карраско его повозил.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Little Caprice (раскрыть)
сегодня в 01:23
Я так подозреваю, перед матчем с Финкой мы услышим характерное "Ну, Финляндия нам не соперник", после чего логично нас поймают на контратаке и лидер Финляндии из Чемпионшипа Пукки будет праздновать выход своей банды в плей-офф. Вот тогда будет пик)))
alfranza
alfranza
сегодня в 01:18
Вы даже грязи уже не достойны. Тьфу и растереть.
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 01:18
"Нас это делает лишь сильнее" - получается, вы сейчас на пике?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 01:12
"Нас это делает лишь сильнее."

Что-то вас матерят долгие годы, а вот как вы становитесь сильнее, заметно не сильно.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:10
Посмотрим , насколько сильнее вы стали в следующем матче.
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