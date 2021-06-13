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Быстров: «Играть против Бельгии таким составом — это без шансов»

сегодня, 01:36
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал поражение российской команды от "Бельгии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Черчесов решил сделать ставку на опыт. Силы не безграничны. Баринов не готов на 100 процентов. Жирков не готов на 100 процентов. И сыграть против Бельгии таким составом? Это без шансов. Вот и получилось. Хорошая пища для размышления. Чтобы с Финляндией мы увидели что-то другое.

Черчесов всё-таки верил в свой план. Он добавил к двум центральным защитникам Оздоева и Баринова, думая, что они будут помогать. И в принципе план работал. Но когда происходит на поле форс-мажор, то потом трудно всё собрать. Здесь уже вопрос к другим футболистам. У нас есть капитан, который должен вести за собой команду.

Отметим, Юрий Жирков стал самым возрастным игроком сборной России (включая СССР), который сыграл на чемпионате Европы.

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Все комментарии
mars6791
mars6791
сегодня в 03:04
Пришло время подтверждать слова делами, и сдулись. Можно вспомнить , как дерзил тренер, смехохуленьки капитана, но все это не имеет вес, что то наподобие шутов.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:01, ред.
Да нет в России игрок способных на равных играть с Бельгией, нет Нет НЕТ !!! Да вы хоть Гвардиолу ставте тренировать, НИЧЕГО от слова АБСОЛЮТНО не получится !!! НЕТ ФУТБОЛА в России, а соответственно и игроков, который бы мог конкурировать с такими сборными !!! Посмотрите на наши клубы в которых играют иностранцы, даже они не могут конкурировать на клубном уровне . Это же прекрасно отслеживается в кубках Европы, а о лиге Чемпионов и говорить не стоит !!! А что мы тогда требуем от сборной России ??? Пора смириться с этой бедой , а это вся беда идёт системно от детского футбола и дальше до сборной. Минспорта и РФС занимаются всем, но только не спортом !!! Рыба 🐟 гниёт с головы !!! Всем Добра и крепкого здоровья после такого футбола ⚽ !!! Удачи !!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:46, ред.
Согласен с Быстровым...
Наших игроков должно быть человек 25-30 на поле....тогда шансы были бы...
А таким составом...11 на 11 - без вариантов...
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