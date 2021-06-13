Быстров: «Играть против Бельгии таким составом — это без шансов»

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров прокомментировал поражение российской команды от "Бельгии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.
Черчесов решил сделать ставку на опыт. Силы не безграничны. Баринов не готов на 100 процентов. Жирков не готов на 100 процентов. И сыграть против Бельгии таким составом? Это без шансов. Вот и получилось. Хорошая пища для размышления. Чтобы с Финляндией мы увидели что-то другое.
Черчесов всё-таки верил в свой план. Он добавил к двум центральным защитникам Оздоева и Баринова, думая, что они будут помогать. И в принципе план работал. Но когда происходит на поле форс-мажор, то потом трудно всё собрать. Здесь уже вопрос к другим футболистам. У нас есть капитан, который должен вести за собой команду.
Отметим, Юрий Жирков стал самым возрастным игроком сборной России (включая СССР), который сыграл на чемпионате Европы.
Наших игроков должно быть человек 25-30 на поле....тогда шансы были бы...
А таким составом...11 на 11 - без вариантов...
Наших игроков должно быть человек 25-30 на поле....тогда шансы были бы...
А таким составом...11 на 11 - без вариантов...