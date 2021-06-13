Быстров: «Играть против Бельгии таким составом — это без шансов»

Экс-полузащитник сборной России прокомментировал поражение российской команды от "Бельгии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Черчесов решил сделать ставку на опыт. Силы не безграничны. Баринов не готов на 100 процентов. Жирков не готов на 100 процентов. И сыграть против Бельгии таким составом? Это без шансов. Вот и получилось. Хорошая пища для размышления. Чтобы с Финляндией мы увидели что-то другое.

Черчесов всё-таки верил в свой план. Он добавил к двум центральным защитникам Оздоева и Баринова, думая, что они будут помогать. И в принципе план работал. Но когда происходит на поле форс-мажор, то потом трудно всё собрать. Здесь уже вопрос к другим футболистам. У нас есть капитан, который должен вести за собой команду.