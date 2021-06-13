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«Нелепое решение». Шмейхель — о возобновлении матча Дания – Финляндия

сегодня, 16:19
ДанияЛоготип футбольный клуб Дания0 : 1Логотип футбольный клуб ФинляндияФинляндияМатч завершен

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель подверг критике УЕФА за решение возобновить матч Евро-2020 с Финляндией (0:1), несмотря на ситуацию с хавбеком Кристианом Эриксеном, потерявшим сознание во время игры.

Это нелепое решение УЕФА. Они должны были попытаться разработать другой сценарий и проявить немного сострадания, но они этого не сделали.

Это были худшие два часа за все мое время в футболе. Происходит что-то ужасное, и УЕФА дает игрокам возможность доиграть или возобновить матч в 12 часов в воскресенье. Что это за вариант?

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Все комментарии
Сидор новый
Сидор новый
сегодня в 18:36
Ну да...просто это нештатная ситуация
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 18:17
Доиграли бы в августе, тогда все бы отошли
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 17:25
Выбор был за игроками
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:03
Очень спорное решение !!! Кто-то точно должен был быть не доволен 😌
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:57
Уверен, если бы датчане выиграли, то этого заявления от Пети не было бы и в помине. Играть согласились обе команды, так что винить некого. Да и что в игре изменилось??? Как висели датчане на воротах финнов , так и продолжали висеть и во втором тайме. Ну , а то что не забили , тут винить можно только себя. Так что поздно плакаться, надо готовиться к матчу с Бельгией .
Всем здоровья.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 16:51
Полностью согласен, о каком футболе нужно думать когда такое произошло
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:44
Абсолютно верное решен е доиграть матч, все вопросы к врачам сборной Дании.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:31
Из госпиталя прозвучало играйте.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:27
Это потому что датчане проиграли...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:22
В 12 часов было бы более приемлемым думаю!Отошли бы хоть немного
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:21
А зачем соглашались
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