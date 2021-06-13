«Нелепое решение». Шмейхель — о возобновлении матча Дания – Финляндия

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель подверг критике УЕФА за решение возобновить матч Евро-2020 с Финляндией (0:1), несмотря на ситуацию с хавбеком Кристианом Эриксеном, потерявшим сознание во время игры.
Это нелепое решение УЕФА. Они должны были попытаться разработать другой сценарий и проявить немного сострадания, но они этого не сделали.
Это были худшие два часа за все мое время в футболе. Происходит что-то ужасное, и УЕФА дает игрокам возможность доиграть или возобновить матч в 12 часов в воскресенье. Что это за вариант?
Всем здоровья.
Всем здоровья.