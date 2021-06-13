Вилмотс назвал ошибки сборной России в матче против Бельгии

Бывший главный тренер сборной Бельгии , руководивший ей на ЧМ -2014 и Евро-2016, назвал ошибки сборной России в матче 1-го тура группового этапа Евро (0:3).

России нужно решить проблемы с началом атак. Защитники о них даже не думали. Команда у вас крепкая – особенно Головин и Дзюба. Дзюба – отличный нападающий, но он игрок штрафной площадки.

А в игре с Бельгией он фактически действовал в полузащите, из-за чего был бесполезен. Русские играли слишком низко, вам нужно действовать выше, чтобы забивать мячи.