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Вилмотс назвал ошибки сборной России в матче против Бельгии

сегодня, 15:19
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший главный тренер сборной Бельгии Марк Вилмотс, руководивший ей на ЧМ-2014 и Евро-2016, назвал ошибки сборной России в матче 1-го тура группового этапа Евро (0:3).

России нужно решить проблемы с началом атак. Защитники о них даже не думали. Команда у вас крепкая – особенно Головин и Дзюба. Дзюба – отличный нападающий, но он игрок штрафной площадки.

А в игре с Бельгией он фактически действовал в полузащите, из-за чего был бесполезен. Русские играли слишком низко, вам нужно действовать выше, чтобы забивать мячи.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему команда играла в два защитника.

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Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 16:59
иностранные специалисты разбирают игру лучше чем сам черчесов. это уже говорит о уровне сборной. нам подсказывают как играть. вот вам росс футбол
youtomee
youtomee
сегодня в 16:01
ну игрой просто выше проблему не решить, было бы тогда, например, 6:2 и что?
shlomo
shlomo
сегодня в 15:50
Главная ошибка нашей сборной это тренер и аля с ним остальные....
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 15:46
Даже зарубежный тренер видит что у сборной России проблема с началом атаки. Только Черчесов ничего не видит и не понимает. Ему всё божья роса
311
311
сегодня в 15:40
Игра сборной - одна сплошная ошибка!)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:38
Вот тренеру и указали на его уровень.
ProKop92
ProKop92
сегодня в 15:32
Вот интересно, есть ли хоть один человек в мире, к которому Стасян хоть немного прислушивается?
1bear
1bear
сегодня в 15:30
усабрь -главная ошибка
ProKop92
ProKop92 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 15:30
Что Членчесов понял?.. Это как? Что-то я не понял
beefs
beefs
сегодня в 15:26
пока будут играть только на Дзюбу, будут проигрывать...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:25
Надо чтобы Черчесов понял и исправил...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:21
Усач-спартач непоколебим.
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