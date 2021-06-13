«Как команда мы никого не боимся». Триппьер — о сборной Англии на Евро

Защитник сборной Англии поделился ожиданиями от чемпионата Европы.

Я чувствую, что как команда мы никого не боимся. Мы знаем, что можем сделать как индивидуально, так и в целом, но есть фантастические команды — Франция, Германия, Испания, Голландия, Италия, — поэтому мы знаем, что это будет тяжелый турнир, но нам просто нужно сосредоточиться на себе.

Мы знаем, насколько мы хороши как личности и как команда, и у нас есть опыт, молодость и, надеюсь, это поможет нам пройти долгий путь.