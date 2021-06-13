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«Как команда мы никого не боимся». Триппьер — о сборной Англии на Евро

сегодня, 13:38

Защитник сборной Англии Киран Триппьер поделился ожиданиями от чемпионата Европы.

Я чувствую, что как команда мы никого не боимся. Мы знаем, что можем сделать как индивидуально, так и в целом, но есть фантастические команды — Франция, Германия, Испания, Голландия, Италия, — поэтому мы знаем, что это будет тяжелый турнир, но нам просто нужно сосредоточиться на себе.

Мы знаем, насколько мы хороши как личности и как команда, и у нас есть опыт, молодость и, надеюсь, это поможет нам пройти долгий путь.

Ранее о предстоящем Евро высказался форвард сборной Англии Харри Кейн.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 14:30
правильно чего боятся, играть нужно...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:20
Волков 🐺 бояться в лес не ходить !!!
STVA 1
STVA 1 ответ ProKop92 (раскрыть)
сегодня в 13:46
Вот и я про то! Парни играю в топ лигах и против топов))
ProKop92
ProKop92 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 13:42, ред.
С такими-то ребятами в составе
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:40
Странно было бы им бояться
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