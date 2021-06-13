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Бензема: «Выиграть Евро – моя цель. Я очень мотивирован»

сегодня, 14:51

Нападающий сборной Франции Карим Бензема рассказал о своем возвращении в национальную команду, а также назвал свою цель на чемпионат Европы.

Все прошло прекрасно, меня замечательно приняли. С одними игроками я уже знаком, с другими познакомился. С игроками такого калибра я чувствую себя очень хорошо на поле.

Теперь перейдем к делу. Выиграть Евро – это цель, конечно, она на моем пути и находится в моей голове. Понимаем, что это сложно. Я очень мотивирован, подготовлен и жду только этого.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:19
Желающих выиграть Евро достаточно. А вот кто действительно выиграет , узнаем лишь по окончании финального матча. Претендентов на титул в этот раз очень много, может и какая либо "темная лошадка" выстрелить, как бывало уже не раз . Надо идти поступательно от матча к матчу, а там уж как получится.
Всем здоровья.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:07
не в этот раз))) хотя шанс не отменяется)))
ProKop92
ProKop92
сегодня в 14:56, ред.
Будет красиво : после возвращения в сборную, с ходу выиграть Чемпионат Европы!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:53
Похвально что есть мотивация...
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