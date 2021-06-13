Бензема: «Выиграть Евро – моя цель. Я очень мотивирован»

Нападающий сборной Франции рассказал о своем возвращении в национальную команду, а также назвал свою цель на чемпионат Европы.

Все прошло прекрасно, меня замечательно приняли. С одними игроками я уже знаком, с другими познакомился. С игроками такого калибра я чувствую себя очень хорошо на поле.

Теперь перейдем к делу. Выиграть Евро – это цель, конечно, она на моем пути и находится в моей голове. Понимаем, что это сложно. Я очень мотивирован, подготовлен и жду только этого.