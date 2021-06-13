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Лукаку: «Посвящаю Эриксену победу над Россией. Мои мысли с ним»

сегодня, 15:07
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку после победы над Россией (3:0) в матче Евро-2020 коснулся ситуации, произошедшей с его партнером по «Интеру» Кристианом Эриксеном. Датский игрок потерял сознание в матче с Финляндией и был госпитализирован.

Я действительно доволен победой, но мне было трудно играть, я думал о своем товарище по команде Кристиане Эриксене. Я надеюсь, что он здоров, и я посвящаю эту победу ему.

Я много плакал, был напуган. Очевидно, мы пережили важные моменты вместе за четыре с половиной года, я провел с ним больше времени, чем с моей семьей. Мои мысли с ним, его двумя детьми и его семьей.

Сейчас состояние Эриксена оценивается как стабильное.

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Все комментарии
swed27
swed27
сегодня в 15:14
Правильно подобрал слова
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 15:12
"победа над Россией" как виртуальная валюта или разменная монета, её посвящают,за неё бесплатно пиво во Львове наливают..
Футбольную историю куём,мать её)
AlVi77
AlVi77 ответ Конкурс бот (раскрыть)
сегодня в 15:11, ред.
До 30 еще одного удара финов в створ не хватило по ходу)))
ProKop92
ProKop92
сегодня в 15:09
Очень достойные слова от достойного игрока!👍
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