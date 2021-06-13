Лукаку: «Посвящаю Эриксену победу над Россией. Мои мысли с ним»

Нападающий сборной Бельгии после победы над Россией (3:0) в матче Евро-2020 коснулся ситуации, произошедшей с его партнером по «Интеру» Кристианом Эриксеном. Датский игрок потерял сознание в матче с Финляндией и был госпитализирован.

Я действительно доволен победой, но мне было трудно играть, я думал о своем товарище по команде Кристиане Эриксене. Я надеюсь, что он здоров, и я посвящаю эту победу ему.

Я много плакал, был напуган. Очевидно, мы пережили важные моменты вместе за четыре с половиной года, я провел с ним больше времени, чем с моей семьей. Мои мысли с ним, его двумя детьми и его семьей.