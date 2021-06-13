Бывший врач Эриксена: «Все результаты его тестов были идеальны»

Профессор Санджай Шарма, проводивший кардиологические тесты для с 2013 по 2020 год, когда футболист играл за «Тоттенхэм», поделился мнением о ситуации, случившейся во время вчерашней игры между Данией и Финляндией (0:1).

С того дня, как мы подписали с ним контракт, моя работа состояла в том, чтобы проверять его, и мы проверяли его каждый год. Так что, безусловно, его анализы до 2019 года были абсолютно нормальными, без явной сердечной недостаточности. Каждый год его проверяли. Я могу поручиться за это, потому что я провел тесты.

Я подумал: «Боже мой. Есть ли там что-то, чего мы не видели?» Но я просмотрел все результаты тестов, и все выглядело идеально.