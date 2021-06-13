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Бывший врач Эриксена: «Все результаты его тестов были идеальны»

сегодня, 11:52
ДанияЛоготип футбольный клуб Дания0 : 1Логотип футбольный клуб ФинляндияФинляндияМатч завершен

Профессор Санджай Шарма, проводивший кардиологические тесты для Кристиана Эриксена с 2013 по 2020 год, когда футболист играл за «Тоттенхэм», поделился мнением о ситуации, случившейся во время вчерашней игры между Данией и Финляндией (0:1).

С того дня, как мы подписали с ним контракт, моя работа состояла в том, чтобы проверять его, и мы проверяли его каждый год. Так что, безусловно, его анализы до 2019 года были абсолютно нормальными, без явной сердечной недостаточности. Каждый год его проверяли. Я могу поручиться за это, потому что я провел тесты.

Я подумал: «Боже мой. Есть ли там что-то, чего мы не видели?» Но я просмотрел все результаты тестов, и все выглядело идеально.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:15
Врачи прячут концы.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:27
Так не бывает, что все хорошо и сразу все очень плохо....прощелкали где то...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:26
Но ведь где то, что то проморгали....
Futurista
Futurista
сегодня в 11:58
Может в системе тестирования что то не так, товарищ врач?...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:53
Это от перенапряжения случилось и от волнения
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:53
Есиь над чем задуматься
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