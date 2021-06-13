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Хамес: «Тренерский штаб сборной Колумбии проявил ко мне неуважение»

сегодня, 14:12

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес раскритиковал сборную Колумбии из-за невызова на Кубок Америки.

Я в порядке. Хочу дать понять, что я не был в плохой форме и должен был играть на Кубке Америки. Это было решение тренерского штаба, но я не разделяю его, потому что ко мне проявили неуважение.

Если бы тренер сказал прямо: «Я не рассчитываю на тебя, потому что ты мне не нравишься как игрок», тогда я бы заткнулся и ушел.

Надеюсь, что сборная Колумбии хорошо выступит на Кубке Америки и будет побеждать.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:45
Тренеру , как говорится, видней. Посмотрим , как сборная без Хамеса сыграет.
ProKop92
ProKop92
сегодня в 14:30
Хамес - один из лидеров сборной. Не вызов, вероятно, что-то личное
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:23
Всегда будут недовольные...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:18
Брать или не брать это вопрос к тренеру.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:14
Да ты не обижайся, не ты один такой !!!
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