Хамес: «Тренерский штаб сборной Колумбии проявил ко мне неуважение»

Полузащитник «Эвертона» раскритиковал сборную Колумбии из-за невызова на Кубок Америки.

Я в порядке. Хочу дать понять, что я не был в плохой форме и должен был играть на Кубке Америки. Это было решение тренерского штаба, но я не разделяю его, потому что ко мне проявили неуважение.

Если бы тренер сказал прямо: «Я не рассчитываю на тебя, потому что ты мне не нравишься как игрок», тогда я бы заткнулся и ушел.

Надеюсь, что сборная Колумбии хорошо выступит на Кубке Америки и будет побеждать.