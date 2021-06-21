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Газизов — о словах Салиховой: «Негоже мне с девушкой в полемику вступать»

вчера, 14:05

Экс-гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на слова спутницы владельца московского клуба Леонида Федуна.

Ну негоже мне с девушкой в полемику вступать. Заведомо получается, как будто я на кухне. Мне не хочется это продолжать. Если бы кто-то из специалистов или футбольных людей говорил, тогда можно было сказать что-то. Но мне кажется, что все это плохо кончится. К сожалению.

Я мусульманин. Я скажу обычным словом: «Да простит их Всевышний. Они не ведают, что творят».

Зарема Салихова заявила, что Газизов называл бывшего рулевого команды Доменико Тедеско геем.

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ermak6848
ermak6848
вчера в 21:46
прочитал и прошёл мимо ...
Adios07
Adios07
вчера в 19:34
Как говорят на Кавказе спорьте с женщинами, и победа и поражение станут вашим позором
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:56
Что-что, а у Заремы есть много компромата на Газизова.

И не отвечает он потому, что чувствует за собой вину. Ответит - и сразу получит в ответ. А "ответ" - это тёмные делишки Шамиля в Спартаке.
Ты вот не читаешь телеграм-канал Салиховой, а между тем там этой информации очень много. Наворотил Шамиль дел в клубе, до сих пор расхлёбываем.
альсато
альсато
вчера в 18:29
..и все же...Шамиль ответил))))))
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 17:50
Связываться с Глупой женщиной, себя не уважать
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:20, ред.
Газизов и раньше как то не особо отвечал на бредни стриптизёрши, а суд выиграл!
Спартак отказался от всех претензии к Газизову и только стриптизёрша пытается отомстить за обиду, как бедная овечка. Зарема устроила цирк, да над этим уже вся страна смеётся.
Вот если бы Газизов стал отпираться и вступил бы в перепалку с эскортницей Федуна, то это был бы зашквар, а так ответил достойно, нормальный мужик никогда не будет разбираться со всякой... Заремой!
А что кстати Федун то молчит? Это позор когда мужик молчит, а баба истеричка орёт как резанная!!!
makkie
makkie
вчера в 17:05
И ведь не опровергает ничего.

Плут этот Газизов, тот еще плут!
Жаль, что в Спартаке долго тянули с его увольнением - за это время Шамиль успел трансферную кампанию завалить.
mat73
mat73
вчера в 16:18
Подколол)))
Ну хохлом я его назвал только изза того, что он родом из Украины
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:02
Да пора уже всех простить кто хоть раз оказывался в Спартаке. Они не ведали, что творили.
sten312
sten312 ответ mat73 (раскрыть)
вчера в 15:51
Во первых ,как-бы мусульманка не стала бы ноги раздвигать во время фотосессии в Плейбое,а во вторых как иудей Арнольдыч стал хохлом?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:32
Умно поступил, что не стал связываться с женщиной. Но вот если про немца набрехал, тогда может быть действительно плохо. История вышла на обсуждение в инет, а понравится это Тедеско или нет-ещё вопрос. Может, до Германии это и не дойдёт, но как бы Газизову не пришлось держать ответ за свои слова.
В общем, некрасивая ситуация получилась. Возможно продолжение...
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 15:19
Шамилю респект!!!
pomor45
pomor45
вчера в 15:01
Первое изречение Христа : “Отче! прости им, ибо не ведают, что творят” (Лк. 23:34). Этими словами Иисус проявил безграничное милосердие к Своим палачам, чье жестокосердие не оттаяло даже тогда, когда Он переносил страшные муки на Кресте.
pomor45
pomor45
вчера в 14:55
Намёк на девушку - это упрёк Федуну?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:49
Самое мудрое решение.
izrafel
izrafel
вчера в 14:36
Все правильно сказал...
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:30
Есть простая жизненная мудрость !!!
mat73
mat73
вчера в 14:30
Ну какбы Зарема тоже мусульманка. Или уже проживая с хохлом, ужене то?))))
Futurista
Futurista
вчера в 14:27
Он еще и сексист)...ну фсе...дорога на Запад закрыта...
David Young
David Young
вчера в 14:22
А сам-то ведаешь что творишь, Шамиль?
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
вчера в 14:17
Вот это я понимаю, Молодец!!!! Зауважал. С женщинами нужно быть очень аккуратно. У нации где нет уважения к женщинам, нет будущего. Тем более когда женщина является чужой супругой.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:07
Шамиль тут прав, плохо все это кончится.
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