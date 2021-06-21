Газизов — о словах Салиховой: «Негоже мне с девушкой в полемику вступать»

Экс-гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на слова спутницы владельца московского клуба Леонида Федуна.

Ну негоже мне с девушкой в полемику вступать. Заведомо получается, как будто я на кухне. Мне не хочется это продолжать. Если бы кто-то из специалистов или футбольных людей говорил, тогда можно было сказать что-то. Но мне кажется, что все это плохо кончится. К сожалению.

Я мусульманин. Я скажу обычным словом: «Да простит их Всевышний. Они не ведают, что творят».