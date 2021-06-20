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Российское посольство в Кот-д′Ивуаре отказало Яя Туре в выдаче рабочей визы

вчера, 10:49

Российское посольство в Кот-д’Ивуаре отказало тренеру «Ахмату» Яя Туре в выдаче рабочей визы. Об этом заявил агент Дмитрий Селюк.

«Ахмат» сделал рабочую визу Яя. Здесь всё в порядке. Ему надо было получить ее в Кот-д’Ивуаре, заплатить деньги российскому посольству и прилететь в Россию. Но пользуясь случаем, хочу обратиться в Министерство иностранных дел РФ. Я понимаю, что каждый воин мнит себя генералом.

Работники посольства, которые, видимо, сидят там и просто протирают штаны, говорят Яя Туре, самому известному футболисту Африки и одному из самых известных людей страны: «Если у вас есть английское гражданство, то вы не можете получить визу». У него двойное гражданство. Он гражданин Кот-д’Ивуара! К сожалению, из-за таких бюрократов часто страдает бизнес. Он должен доказывать, на каком основании находится в Кот-д’Ивуаре.

Видимо, есть категория людей, которая, наверное, выцыганивает взятку? Приходит икона страны. Мало того, что они его не знают, так ему еще и говорят, что он никакого отношения к Кот-д’Ивуару не имеет. Думаю, к понедельнику МИД поправит этих нерадивых работников. Он ничего не нарушил.

Яя Туре, который сегодня должен был вылететь, будет теперь ждать. Виза уже сделана, просто на британский паспорт. Сделано так, чтобы он не ездил сразу с двумя паспортами, для въезда в Россию он задекларирован по британскому паспорту. Например, поедут они на сбор в Австрию: для англичан туда виза не нужна, а для граждан Кот-д’Ивуара нужна. Но чиновник спрашивает: вы здесь на каком основании находитесь? Яя предъявил свой ивуарийский паспорт, он известный человек. А ему сказали идти гулять.

Посольство отказывает в выдаче визы Яя Туре. Хотя рабочая виза и проверка любого гражданина делаются в Москве. Дается бумага, на основании которой видно, что человеку выдана виза как высококвалифицированному специалисту. Но ему говорят лететь в Лондон и получать ее там. Хотя он ивуариец!

Потом у нас обижаются, почему так же поступают с гражданами России. Потому что нормально все надо делать. Есть ощущение, что консул болеет против «Ахмата». Надеюсь, подключатся люди с разных сторон: и МИД Кот-д’Ивуара, и МИД России. Обращаюсь к Марии Захаровой. Уверен, что эта женщина не только коня на ходу остановит, но и в горящую избу войдет. Поэтому в успехе не сомневаюсь.

Ранее Селюк заявил, что Туре не будет подсиживать Андрея Талалаева в «Ахмате».

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kts99
kts99
вчера в 23:33
Если у Силюка вымогают взятку он должен в суд подать или за базар ответить
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:59
Стукачам у нас не место,своих хватает!
alexcc2009
alexcc2009
вчера в 21:17
Извиняться будет все консульство
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:12
Не с тем агентом связался Яя)))
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 15:56
Селюк совсем из ума выжил!!!! Причём тут английский паспорт в Кот-д'Ивуаре и рабочая виза, получал бы тогда в Лондоне
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 15:24
Фигня какая то получается
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 15:05
Есть ощущение, что консул болеет против «Ахмата». Это уже провокация.)
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 14:39
Он еще в россии не жил ,пожил бы обалдел!! Как хотись, так и вертись!!! И вобще надо бы ему таксы знать, этому известному человеку африки!!!
batog
batog
вчера в 14:25, ред.
Не отстегнул бобла, только и всего!!! Эх, Селюжина, зажал "косарь"!
Mi6
Mi6
вчера в 14:15
Он должен понимать куда летит
112910415
112910415
вчера в 13:52
всем на колени, срочно ! )
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
вчера в 12:53, ред.
Ждем воплей Яя о расизме
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:46
А может и не нужен этот нигретос в России? Он же после первого появления на матче может устроить грандиозный международный скандал на фоне расизма у нас в стране!
edubokom
edubokom
вчера в 12:43
Ключевое слово - страдает бизнес. Ох Селюк.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 12:38
Селюку надо было в министерство чёрной древесины обращаться, а не в посольство.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:31
Работники посольства просто разбираются в футболе.
Яя Туре в России в роли тренера это уже цирк, а на Кавказе вдвойне.
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:25
видимо на это есть Основание в отказе...
berda2003
berda2003
вчера в 11:37
у нас больше нет тренеров, кроме этой туры?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:14, ред.
А что это за хрен с горы , какой то Селюк - недоделанный , он еще будет МИД обсуждать !
Отобрать у этого воришки паспорт РФ, пуст живет в своей Афртке вместе с Туре и Этоо !
Ишь ты разъездились, в России своим то работы нет , а тут еще негров завозят !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:11
Если людей с британским гражданством в Россию нельзя значит в этом есть причина а умозаключения селюка, который боится, что потеряет бабло решил поговорить о взятках.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:11
По моему, всё просто. Предъявил английский паспорт - езжай за рабочей визой в Англию.
А если ты гражданин Кот-д′Ивуара, тогда сделай соответствующую визу в своей стране.
А то он на двух стульях усидеть хочет, и в Австрию удобно летать. Здесь я англичанин, там ивуариец. Больно хитрые негры пошли, а Селюк ещё хитрее.
Не удивлюсь, если он ему ещё и российское гражданство выбьет, чистА для уплаты налогов...
Брулин
Брулин
вчера в 11:07
Селюк типичный представитель имеющих деньги людей в России.
Все всегда хорошо, но как только сталкиваешься с ситуацией, в которой живут 95 процентов населения, начинается вой.
dimagas2
dimagas2
вчера в 11:05
Кто-то должен стать на колени перед ЯЯ)))Потом извинится перед каДыркой)))
particular
particular
вчера в 11:02
Если чел получает гражданство, что бы работать и зарабатывать за рубежом, то всё сопутствующее - это издержки производства... Или Родина, или гражданство, или заработок... И не надо здесь про бюрократию ля-ля...
ProKop92
ProKop92 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 11:01
А как сильно обидется Яя
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:56
Конечно же понятное рвение Селюка добиться выдачи визы для своего подопечного . Но очень не понятная ситуация с не выдачей этой визы посольством России !!! Я думаю здравый разум должен победить и Яя Туре всё таки выдадут визу . Посмотрим.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:54
Сильно обиделся Селюк.
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