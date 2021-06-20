Российское посольство в Кот-д′Ивуаре отказало Яя Туре в выдаче рабочей визы

Российское посольство в Кот-д’Ивуаре отказало тренеру «Ахмату» в выдаче рабочей визы. Об этом заявил агент Дмитрий Селюк.

«Ахмат» сделал рабочую визу Яя. Здесь всё в порядке. Ему надо было получить ее в Кот-д’Ивуаре, заплатить деньги российскому посольству и прилететь в Россию. Но пользуясь случаем, хочу обратиться в Министерство иностранных дел РФ . Я понимаю, что каждый воин мнит себя генералом.

Работники посольства, которые, видимо, сидят там и просто протирают штаны, говорят Яя Туре, самому известному футболисту Африки и одному из самых известных людей страны: «Если у вас есть английское гражданство, то вы не можете получить визу». У него двойное гражданство. Он гражданин Кот-д’Ивуара! К сожалению, из-за таких бюрократов часто страдает бизнес. Он должен доказывать, на каком основании находится в Кот-д’Ивуаре.

Видимо, есть категория людей, которая, наверное, выцыганивает взятку? Приходит икона страны. Мало того, что они его не знают, так ему еще и говорят, что он никакого отношения к Кот-д’Ивуару не имеет. Думаю, к понедельнику МИД поправит этих нерадивых работников. Он ничего не нарушил.

Яя Туре, который сегодня должен был вылететь, будет теперь ждать. Виза уже сделана, просто на британский паспорт. Сделано так, чтобы он не ездил сразу с двумя паспортами, для въезда в Россию он задекларирован по британскому паспорту. Например, поедут они на сбор в Австрию: для англичан туда виза не нужна, а для граждан Кот-д’Ивуара нужна. Но чиновник спрашивает: вы здесь на каком основании находитесь? Яя предъявил свой ивуарийский паспорт, он известный человек. А ему сказали идти гулять.

Посольство отказывает в выдаче визы Яя Туре. Хотя рабочая виза и проверка любого гражданина делаются в Москве. Дается бумага, на основании которой видно, что человеку выдана виза как высококвалифицированному специалисту. Но ему говорят лететь в Лондон и получать ее там. Хотя он ивуариец!