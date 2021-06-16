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Стала известна причина ухода Олича из ЦСКА

16 июня 2021, 14:29

Источник рассказал о возможной причине ухода Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА.

Олич изначально прибыл в Москву не для расторжения контракта с армейцами, а для того, чтобы отправиться с командой на сбор в Австрию. Однако перед вылетом у хорвата состоялся разговор с руководителями клуба. Оличу предложили ввести в тренерский штаб экс-главного тренера «Тобола» Григория Бабаяна.

Олича, видевшего в числе своих ассистентов Элвера Рахимича, это категорически не устроило. В итоге стороны решили прекратить трудовые отношения по обоюдному согласию. Сегодня Бабаян отправился в составе ЦСКА на сборы.

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Все комментарии
65gkrzvmegf8
65gkrzvmegf8
17 июня в 01:17
Не знаю,как то подло поступили с Оличем!!!!! У ЦСКА Давно уже проблемы,но если доверили,то дайте поработать! Зачем тогда приглашали? Репутацию испортить?? Бред!!!!!
ол
ол
16 июня в 23:25
Жаль. Было бы интересно. Игрок то был не плохой со своим видением игры
Шуnя771
Шуnя771
16 июня в 21:55
Походу дела в ЦСКА и впрямь плохие....
oFANATo
oFANATo ответ cska1948 (раскрыть)
16 июня в 21:42
Ивица больше похож на классического помощника. Причем не для ЦСКА, а для Хорватии. Потому и договорился, что отправится на чемпионат Европы с родной сборной, в штабе которой раньше трудился. Вот только сборы «армейцев» начинаются в разгар турнира.
cska1948
cska1948
16 июня в 21:09
Не верю, чтобы ради ввода в состав РЯДОВОГО тренера пожертвовали ГЛАВНЫМ!
andrefino13
andrefino13
16 июня в 21:06
Болелы ЦСКА теперь за Краснодар будут болеть, разбирать по косточкам своего любимого тренера....)))
pomor45
pomor45
16 июня в 20:36
Кумовством попахивает.
praporchik zadov
praporchik zadov
16 июня в 20:35
Что за цирк у армейцев творится?....Убрал годного Гончаренко...Берёза ушёл....и с Ивицей расстались....Что происходит?
Поц
Поц
16 июня в 20:21
Живучесть тренеров ЦСКА начала стремительно падать. Скоро по этому показателю Спартак перегонят. Я так думаю, для ЦСКА сезон не задался не успев начаться.
Mi6
Mi6
16 июня в 19:48
Гинера с Бабаевым на пенсию, а то Бабаяны начинают всплывать
ren888888
ren888888
16 июня в 19:18
    альсато
    альсато ответ SHMEL (раскрыть)
    16 июня в 18:57
    Приказы (согласно ПРИСЯГИ) нужно исполнять!....Обжаловать ты можешь потом-если в живых останешься!
    pachkevi4
    pachkevi4
    16 июня в 18:08
    Еще Раксану Бабаян надо бы в тренерский штаб.
    batog
    batog ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    16 июня в 18:04
    Скорее внук!
    igorss20
    igorss20
    16 июня в 17:49
    Там усатого из сборной ссаными тряпками погонят, под него и расчищают местечко. С ним коняшки будут ого-го!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    16 июня в 17:11
    Как ловко они обставились то! Одни поняли, что ошиблись с выбором, другому в сборную захотелось. В итоге обе стороны довольны. Интересно только, будет ли какая-нить компенсация за досрочное расторжение? Или Олич по молодости лет и прежней дружбе простит? Будем делать посмотрел...
    Twisted
    Twisted
    16 июня в 17:06
    Мда,во дают
    d1metras
    d1metras
    16 июня в 16:52
    Правильно Олич сделал,что был против. Тренер сам должен решать кто будет в его команде играть и помогать ему с тренировкой. Я вот тоже никак не могу понять как экс тренер тобола может помочь ЦСКА??? Видимо чей то он просто знакомый. Вот и пропихивают. Да и вообще по ходу следующий сезон у армейцев будет тяжёлым..Видя то внутри творится.
    Сп62
    Сп62
    16 июня в 16:43
    Разваливают команду именно те, кто должен её создавать, т.е. руководство.
    Beekeeper
    Beekeeper ответ makkie (раскрыть)
    16 июня в 16:33
    я так же подумал ))
    Zenit_84
    Zenit_84
    16 июня в 16:25
    Ох уж эти Бабаяны... Везде проникнут
    SHMEL
    SHMEL
    16 июня в 16:12
    Если это не трёп, то к руководству большие вопросы.
    sv_1969
    sv_1969
    16 июня в 16:11
    Что-то неладное творится!
    abramjan
    abramjan
    16 июня в 16:08
    Ты бабай и я бабай..ты мне мозги не е...ай
    berda2003
    berda2003
    16 июня в 15:52
    собрались две бабайки - напугали олича...
    альсато
    альсато ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    16 июня в 15:49
    ..Армия (гвардейцы) уже не те!...точнее..от призывника до генерала-меньше шага!.....не правильно это!
    zooveterinar
    zooveterinar ответ particular (раскрыть)
    16 июня в 15:45
    Там даже и с водкой скорее не разберешь!!!
    zooveterinar
    zooveterinar
    16 июня в 15:44
    Да-а!! Небольшой позор!! Для всего нашего недалекого футбола!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    16 июня в 15:42
    Надо было Рахимича назначать, а Олича помощником. Элвер и в ЦСКА долго проработал, и в своей сборной тоже засветился, так что опыта у него поболе , чем у Ивицы.
    Натворили делов наши толстолобики. Хотели порулить, вот и нарули , как бы за выживание не пришлось бороться.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    16 июня в 15:32
    Даже Олич понял, что в таком ЦСКА ловить нечего. Оличу уважуха!
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