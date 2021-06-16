Стала известна причина ухода Олича из ЦСКА

Источник рассказал о возможной причине ухода Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА.
Олич изначально прибыл в Москву не для расторжения контракта с армейцами, а для того, чтобы отправиться с командой на сбор в Австрию. Однако перед вылетом у хорвата состоялся разговор с руководителями клуба. Оличу предложили ввести в тренерский штаб экс-главного тренера «Тобола» Григория Бабаяна.
Олича, видевшего в числе своих ассистентов Элвера Рахимича, это категорически не устроило. В итоге стороны решили прекратить трудовые отношения по обоюдному согласию. Сегодня Бабаян отправился в составе ЦСКА на сборы.
Натворили делов наши толстолобики. Хотели порулить, вот и нарули , как бы за выживание не пришлось бороться.
Натворили делов наши толстолобики. Хотели порулить, вот и нарули , как бы за выживание не пришлось бороться.