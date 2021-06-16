Стала известна причина ухода Олича из ЦСКА

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16 июня 2021, 14:29

Источник рассказал о возможной причине ухода с поста главного тренера ЦСКА .

Олич изначально прибыл в Москву не для расторжения контракта с армейцами, а для того, чтобы отправиться с командой на сбор в Австрию. Однако перед вылетом у хорвата состоялся разговор с руководителями клуба. Оличу предложили ввести в тренерский штаб экс-главного тренера «Тобола» Григория Бабаяна.