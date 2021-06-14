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Губерниев извинился перед Бузовой из-за скандала в студии Евро-2020

14 июня 2021, 20:16

Комментатор Дмитрий Губерниев принес извинения певице и телеведущей Ольге Бузовой, которую он довел до слез в студии Евро-2020. Губерниев задавал Бузовой провокационные вопросы, в итоге эфир завершился скандалом.

«От себя добавлю, совсем не ставил цель обидеть Ольгу Бузову! Если обидел, Оля, извините! Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать важные параллели! Тем более что легендарный МХАТ всегда был рядом с футболом! Надеялся на иронию гостьи, теперь уже и актрисы театра! И уж совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрекен Бок вызовет слёзы у нашей гостьи эфира! Оля Бузова, не обижайтесь и спасибо, что поддерживаете российский футбол и отечественный театр! В эфире держались стойко, молодец!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Во время визита в студию «Матч ТВ» Бузова выступила с мотивационной речью в адрес сборной России.

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Все комментарии
memphis
memphis
16 июня в 18:23
Губерниев троль 1000 уровня! Подговнил Домушной Приме
Kosmos58
Kosmos58 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
16 июня в 14:52
Я бы бузиву и близко не подпускал к тв! Пусть её фонограммы по радио крутят!..
альсато
альсато
15 июня в 13:55
есть два билета на концерт Бузовой!...Почем отдашь?..билеты БЕСПЛАТНО!....Нее..чет ДОРОГОВАТО!)))))
Smoke Buddah
Smoke Buddah ответ Сп62 (раскрыть)
15 июня в 11:27
Там был момент, когда она сказала "какой коньяк?! я не пью! Знаете какая у меня фигура? Вам показать?"
вот так и разводят обычно шалашовок, "сначала да, покажи", потом "а если грудь настоящая, то дай потрогать" ну и далее по списку) Угарнул))
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
15 июня в 10:21
Губерниев 8
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
15 июня в 08:27
давно выключаю звук как только вынужденно надо смотреть матч-тв, поэтому ничего не слышал )
112910415
112910415
15 июня в 06:47
эти персонажи друг друга стОят, безусловно
ULTRASteam
ULTRASteam
15 июня в 06:17
Позор это бузова на сцене МХАТа! И когла он ее потролил она даже не поняла кто такой Эфрос)))
Каждый должен заниматься своим делом, но тут же наглядная реклаиа бузовой через подружку канделаки, типа как же засветить поющие трусы еще и на футболе!
Молодец Дима, Респект! Не побоялся!
гяур2
гяур2
15 июня в 01:33
С Бузовой понятно.. Мне больше "понравилась" мимика Губерниева, очень похоже на пациента Кащенко.
goalaktika
goalaktika
14 июня в 23:23
Эксперт Российского биатлона, футбола и спорта в целом, оскорбил многоуважаемую телеведущую, певицу и артистку театра!!!
Счёт 1:0!
Ждём ответку)
Верг
Верг
14 июня в 22:51
Нормально он ее с вовой проституткой затроллили, а бузова в эфире угашеная была в хлам, унюхалась и разревелась,как раз пр иупотреблении такие перепады поведения, настроения итд
sir_Alex
sir_Alex
14 июня в 22:35
Два де***ла – это сила!
barcamilan
barcamilan
14 июня в 22:28
губер канешна полное авно
Блоссия
Блоссия
14 июня в 22:07
Не вижу причин для извинений.
На удивление Губерниев задал ей блестящий вопрос на стыке футбола и театра. Вопрос, который предполагал остроумный ответ, блеск эрудиции.
Но ведь эта дама ( кто она?) глупа как пробка с воспитанием и образованием питерской подворотни.
Ассоциации с Карлсоном, который живет на крыше, тоже не по ее уму. И уж цитата Булгакова из "Мастера и Маргариты " на вопрос о коньяке , которая напрашивалась , ей видимо тоже не знакома.
Надо было что-нибудь из Колобка ей бросить как реплику, может быть и отреагировала)))

Печально все это. Дзюбы эти, Бузовы...
Roman73
Roman73
14 июня в 21:53, ред.
Калигулла ввёл лошадь в сенат,
Кто же вводит Бузову во МХАТ ?
Всё те же, кто ввёл страну во мрак,
Тот кто сменил малиновый пиджак на фрак ,
Кто раньше бегал в шестёрках у бандитов , воров,
Нацепил теперь галстук, засел в совет директоров ...
Россия , тебе не стыдно ,
только губерниевых и прочих подхалимов видно .
Впрочем слишком много слов об отношениях умников и дураков .
alladin13
alladin13 ответ rubinovyi2 (раскрыть)
14 июня в 21:45
Так оно и есть. Каким бы быдлом ни был Губерниев, там не за что извиняться. Пусть она извиняется за появление в эфире под кайфом и свой словесный понос.
Рязань 062
Рязань 062 ответ Сп62 (раскрыть)
14 июня в 21:28
согласен.. на большее, ее интеллекта не хватит.
Сп62
Сп62
14 июня в 21:21
Посмотрел и убедился, что единственное достоинство героини это фигура. Всё остальное в зачаточном состоянии. Как можно такую убогость выпускать на центральные каналы ТВ, поражаюсь. Согласен, что её программа только Дом-2.
Рязань 062
Рязань 062 ответ Rattlehead (раскрыть)
14 июня в 21:19
неплохо бы....
Rattlehead
Rattlehead ответ Рязань 062 (раскрыть)
14 июня в 21:18
Вместе с Канделаки и Губерниевым.
Рязань 062
Рязань 062
14 июня в 21:13
да перед ней не извиняться нужно было. нужно было вышвырнуть эту помойку из студии.
figrant
figrant
14 июня в 21:05
Да уж, все декорации на тему футбола под стать самому действу.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 июня в 21:00
Было бы лучше , если бы обе эти персоны оставили тему футбола в покое.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
14 июня в 20:58
Надо было в студию ещё одну представительницу Дома-2 позвать - Беркову!!!!! Вот там она бы не только рассказала, но и показала как надо играть
juvenale
juvenale
14 июня в 20:58
мда как можно этих клоунов держать на каналах....
mphuZ
mphuZ
14 июня в 20:54
Я так понял, они устроили этот скандал, чтобы прорекламировать салфетки Plushe :))
Gahi
Gahi
14 июня в 20:53
Плохой сценарий в студии, чтобы создать успешную иллюзию живой действительности. Словами Великого Константина Сергеевича Станиславского будет уместно сказать "Не верю!". Этой постановкой артистов, только ещё больше появляется сомнений относительно того сможет сборная России настроиться на следующую игру от такого чрезмерного внимания к команде так называемых артистов? 
mphuZ
mphuZ
14 июня в 20:52, ред.
Смотрите с 8 минуты :))

Futurista
Futurista
14 июня в 20:52
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 июня в 20:46
А извинения перед Юрий Павловичем Семиным за оскорбления коньяка будут?
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