Губерниев извинился перед Бузовой из-за скандала в студии Евро-2020

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14 июня 2021, 20:16

Комментатор Дмитрий Губерниев принес извинения певице и телеведущей Ольге Бузовой, которую он довел до слез в студии Евро-2020. Губерниев задавал Бузовой провокационные вопросы, в итоге эфир завершился скандалом.

«От себя добавлю, совсем не ставил цель обидеть Ольгу Бузову! Если обидел, Оля, извините! Спрашивал о театре и футболе, надеялся услышать важные параллели! Тем более что легендарный МХАТ всегда был рядом с футболом! Надеялся на иронию гостьи, теперь уже и актрисы театра! И уж совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрекен Бок вызовет слёзы у нашей гостьи эфира! Оля Бузова, не обижайтесь и спасибо, что поддерживаете российский футбол и отечественный театр! В эфире держались стойко, молодец!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Во время визита в студию «Матч ТВ» Бузова выступила с мотивационной речью в адрес сборной России.