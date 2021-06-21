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Газизов убеждал Федуна и Салихову в том, что Тедеско является геем

вчера, 13:14

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что экс-гендиректор клуба Шамиль Газизов считал, что Доменико Тедеско является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации.

Газизов устраивал Тедеско разные неприятности. С августа Газизов нам говорил, что Доменико нетрадиционной ориентации. Шамиль один раз услышал, как я разговаривала с агенством по подбору гувернёра, где я по телефону сказала: «только не геев», так как я не хочу, чтобы моих сыновей воспитывал человек нетрадиционной ориентации. Газизов это услышал, и понял, что так можно манипулировать. Я Газизову верила, но Тедеско – не гей.

Ранее Салихова рассказала, какой клуб пытался переманить Тедеско в феврале.

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Все комментарии
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 18:53
Да там весь клуб такой, не только Тедеску
жнец158
жнец158
вчера в 18:39
так вот почему такие "танцы" ужимки и прыжки были вдоль бровки....
жнец158
жнец158
вчера в 18:35
Газизов врать не будет!!!
112910415
112910415
вчера в 17:57
тяжко было тренеру, тяжко !
ABir
ABir
вчера в 17:54
А Газизов-то приличным Г оказался. Каким боком этот прохиндей вообще в Спартак пробрался?
makkie
makkie
вчера в 17:09
Теперь понятно, почему в Спартаке за 17 лет успехи можно пересчитать по пальцам.
Как можно работать в такой обстановке? Токсичность во всем!

Тедеско настоящий профи и герой, что в подобных условиях привёл клуб к серебру.
И, похоже, ушёл в том числе из-за таких вот интриг.
А Шамиль плут каких поискать!
vm777
vm777
вчера в 16:31
Удивительно. В такой обстановке, с таким руководством Тедеско смог привести Спартак ко второму месту. И не сказать, что незаслуженно. Повод задуматься о масштабах деградации футбола в стране.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:29
Какие же "высоконравственные" в моральном аспекты темы волную и будоражат "народную" команду! Жуть.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 15:49
Что-то очень много Заремы стало в последнее время! спартаку это в большой минус аукнется.)
Artemon9
Artemon9
вчера в 15:41
Цирк- шапито, а не руководство.
Отправить их всех на гастроли по миру. Цирк Дюссолей обанкротится, имея таких конкурентов
pomor45
pomor45
вчера в 15:06
Зарема с Шамилем усердно сор из избы метут, а Леонид с удовольствием наблюдает.
asraeil
asraeil
вчера в 15:01
Да уж....Низко падает руководство Спартака в моих глазах
mat73
mat73
вчера в 14:28
За...ли уже с этой Заремой!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:22
А зачем данную информацию сейчас озвучивать? А завтра скажут, что опять "заговор". Может самим перестать устраивать цирк?
Если раньше я сомневался, но теперь уж точно уверен, всё, что твориться в Спартаке последние 15-20 лет выгодно Федуну. Любой другой уже бы эту Зарему выгнал бы на Казанский вокзал (или какой там до Уфы).
YVG
YVG
вчера в 14:13
Зарема борется за чистоту спартака.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:11, ред.
Я Газизову верила, но Тедеско – не гей.

Тогда зачем об этом говорить, кто-нибудь остановит З.Салихову???

И какое отношение к футболу имеет ориентация игрока, тренера, тем более, если он это не афиширует!!!
311
311
вчера в 14:04, ред.
Ну раз Зарема уверена, что Тедеско не гей, значит уже проверено! А может и Газизов уже проверил!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:58
Может геи и не во вкусе Заремы (конкуренты как никак бабам-натуралкам). Но в футболе это уже особо и не скрывается, по крайней мере, не преследуется.
Здесь вопрос в том, что Газизов использовал некрасивые методы борьбы. Хотя если слухи были правдой, то как настоящему мужику не начать бороться с этим?
Пока в нашей стране ещё нет такой распущенности, как в Европе. Может, и заело мужика.
А ещё мне интересно, откуда у Заремы такая уверенность, что Тедеско – не гей?
Кого нить из подружек отправила проверить?
И если обобщить, то прилично раздражают подобного рода новости из стана Спартака.
Зачем выносить сор из избы? Розбирались бы у себя потихоньку...
batog
batog
вчера в 13:57, ред.
А Газизов п....
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:55
Не пропустите !!! Новая цирковая программа "Спартак" начала свои триумфальные выступления.
Весь вечер на манеже непревзойденная клоунесса Зарема Салихова!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ David Young (раскрыть)
вчера в 13:51
Выжимку нашел на пять минут с основными тезисами. Хватило по горло.))))
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:48, ред.
Посмотрел начало, увидел как две представительницы российской элиты пьют алкоголь за Спартак - поставил дизлайк и выключил видео.
ДСА
ДСА
вчера в 13:47
Нужно в лоб спросить у Тедеско.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 13:44, ред.
Ну так..... Интервью дня. Даже тема сисек раскрыта....
В сетке первого канала произошли изменения: вместо матча Россия-Дания будет показано интервью Заремы у Собчак.
112910415
112910415
вчера в 13:41
хм ... с ютуб-канала Собчак сюда надо ли нести новости ?
David Young
David Young
вчера в 13:34
Очередное доказательство того что Шамилю Газизову не стоит доверять.

Теперь Газизову следует принести публичные извинения Тедеско.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 13:26
Из стана Спартака приходит всё больше и больше интересных новостей
За адекватность
За адекватность
вчера в 13:25
Ну надо же...
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:22
ЗАРЕМХАН сказала, - " Только не геев" !!!)
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