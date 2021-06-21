Газизов убеждал Федуна и Салихову в том, что Тедеско является геем

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что экс-гендиректор клуба Шамиль Газизов считал, что является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации.

Газизов устраивал Тедеско разные неприятности. С августа Газизов нам говорил, что Доменико нетрадиционной ориентации. Шамиль один раз услышал, как я разговаривала с агенством по подбору гувернёра, где я по телефону сказала: «только не геев», так как я не хочу, чтобы моих сыновей воспитывал человек нетрадиционной ориентации. Газизов это услышал, и понял, что так можно манипулировать. Я Газизову верила, но Тедеско – не гей.