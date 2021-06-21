Газизов убеждал Федуна и Салихову в том, что Тедеско является геем

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, что экс-гендиректор клуба Шамиль Газизов считал, что Доменико Тедеско является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации.
Газизов устраивал Тедеско разные неприятности. С августа Газизов нам говорил, что Доменико нетрадиционной ориентации. Шамиль один раз услышал, как я разговаривала с агенством по подбору гувернёра, где я по телефону сказала: «только не геев», так как я не хочу, чтобы моих сыновей воспитывал человек нетрадиционной ориентации. Газизов это услышал, и понял, что так можно манипулировать. Я Газизову верила, но Тедеско – не гей.
Ранее Салихова рассказала, какой клуб пытался переманить Тедеско в феврале.
Здесь вопрос в том, что Газизов использовал некрасивые методы борьбы. Хотя если слухи были правдой, то как настоящему мужику не начать бороться с этим?
Пока в нашей стране ещё нет такой распущенности, как в Европе. Может, и заело мужика.
А ещё мне интересно, откуда у Заремы такая уверенность, что Тедеско – не гей?
Кого нить из подружек отправила проверить?
И если обобщить, то прилично раздражают подобного рода новости из стана Спартака.
Зачем выносить сор из избы? Розбирались бы у себя потихоньку...
Здесь вопрос в том, что Газизов использовал некрасивые методы борьбы. Хотя если слухи были правдой, то как настоящему мужику не начать бороться с этим?
Пока в нашей стране ещё нет такой распущенности, как в Европе. Может, и заело мужика.
А ещё мне интересно, откуда у Заремы такая уверенность, что Тедеско – не гей?
Кого нить из подружек отправила проверить?
И если обобщить, то прилично раздражают подобного рода новости из стана Спартака.
Зачем выносить сор из избы? Розбирались бы у себя потихоньку...