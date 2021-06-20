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В посольстве РФ опровергли слухи об отказе в выдаче визы Яя Туре

вчера, 23:04

В посольстве РФ в Кот-д'Ивуаре сообщили, что информация о том, что помощнику главного тренера «Ахмата» Яя Туре было отказано в выдаче рабочей визы, не соответствует действительности.

Информируем, что сообщения ряда российских сайтов о невыдаче российской обыкновенной рабочей визы Туре Яя Ньеньери для работы тренером в футбольном клубе «Ахмат» не соответствуют действительности и являются провокационно-тенденциозными.

Согласно приглашению, российская виза должна быть выдана в паспорт подданного Великобритании. В то же время никакой информации о срочном вылете в Россию Туре Яя Ньеньери не сообщил (резервацию авиабилета не представил).

Заявителю было разъяснено, что после получения нового электронного приглашения с указанием данных его ивуарского паспорта ему следует вновь прийти на прием в консульский отдел посольства для оформления российской визы.

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Ахмат  Туре Яя
Источник: tass.ru
Российское посольство в Кот-д′Ивуаре отказало Яя Туре в выдаче рабочей визы
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НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 00:33
Да эта обезьяна собралась лететь с запасов бананов на год, а бананы не сертефицированы - вот и послали Селюка с его ЯЯ справки оформлять
Gahi
Gahi
сегодня в 00:05
Дмитрий Селюк в своём репертуаре хочет рыбу съесть и на острое не сесть. Зачем нужно было показывать в негативном свете работников МИДа и угрожать тем что этим нерадивым работникам в понедельник достанется от большого начальства и даже Марию Захарову призвал обратить на это особое внимание. А в действительности выходит совсем другая картина, хотели чтобы в посольстве Кот-д'Ивуара поставили рабочую визу на британский паспорт так как у Яя Туре двойное гражданство. И вот ответ которым так кичился Селюк что в понедельник все получат?, что Яя Туре нужно с ивуарским паспортом пройти заново процедуру оформления визы в консульском отделе. Вот только остаётся главный вопрос как поступит МИД в отношении Селюка за выставления в негативном свете и в меркантильном интересе  работников посольства РФ. Удачи 
ABir
ABir
вчера в 23:55
Эти журналисты наверное ждали, что за Яя президентский борт прилетит с подарками
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:40
Да ужжжж!!! А Селюк небось думал, что Яяшка придет в посольство, скажет : "Я от Селюка" , - и все посольство забегает, засуетится и через несколько минут виза будет лежать в кармане Яя, а вот ни ....я.
Ironigor
Ironigor ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:35
Он вообще ничего не говорил, это Селюк вой поднял.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:34
Селюк в своём репертуаре !!!)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:15
Блин, он ещё не приехал, а уже ноет и скандалит. Точно всю Россию и Грозный на колено поставит. Если не на 4 кости...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:06
Нашли перед кем оправдываться
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