В посольстве РФ опровергли слухи об отказе в выдаче визы Яя Туре

В посольстве РФ в Кот-д'Ивуаре сообщили, что информация о том, что помощнику главного тренера «Ахмата» было отказано в выдаче рабочей визы, не соответствует действительности.

Информируем, что сообщения ряда российских сайтов о невыдаче российской обыкновенной рабочей визы Туре Яя Ньеньери для работы тренером в футбольном клубе «Ахмат» не соответствуют действительности и являются провокационно-тенденциозными.

Согласно приглашению, российская виза должна быть выдана в паспорт подданного Великобритании. В то же время никакой информации о срочном вылете в Россию Туре Яя Ньеньери не сообщил (резервацию авиабилета не представил).

Заявителю было разъяснено, что после получения нового электронного приглашения с указанием данных его ивуарского паспорта ему следует вновь прийти на прием в консульский отдел посольства для оформления российской визы.