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Смородская: «Провал на Евро — это истинный уровень нашего футбола»

сегодня, 14:54

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала провал сборной России на Евро-2020.

Провал на Евро — это истинный уровень нашего футбола. Наши игроки совершали ошибки от неумения играть под давлением. Российский чемпионат — это теплица для нежных цветов. Когда выходим играть в реальный футбол, они попросту не выдерживают другие скорости и мгновенные решения в голове. Именно по этой причине допускают ошибки, а не потому, что они плохие люди и злонамеренно расконцентрировались. Уровень Премьер-Лиги падает из года в год, о чём я без конца говорю: нет привычки, нет сильного чемпионата.

Были допущены ошибки с составом. Почему не взяли Гильерме? Зачем надо было экспериментировать с вратарями? У Маринато большой опыт. Как это можно объяснить? Почему в опорной зоне не играл Баринов? Оздоев прямо незаменимый, что не пас — противнику. Головин ничего не показал… Бить в «молоко» — это недопустимо. Он же несколько таких ударов нанёс в групповом этапе. Ничего не показал.

Замены не сработали — после изменений пропустили два лишних гола. При чем там Мухин, у которого нет опыта в РПЛ? Это не время для экспериментов.

Стало известно, сколько заработала сборная России на Евро-2020.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:41
И эта прос-тка решила поплясать на костях! А дома борщ убегает))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:40
Это из-за того,что раком не стояли и Олю от футбола отлучили.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:26
Все это уже давно знали. Пора ввести прогрессивную шкалу налогооблажения футболистов в зависимости от результатов.
beefs
beefs
сегодня в 15:21
все все понимают, это устраивает всех, главное купоны можно стричь...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:16
Даже тётя оля об этом знает и понимает.
Землянин
Землянин
сегодня в 15:14, ред.
И снова очередная Баба вещает со своей колокольни, только про своих игроков из бывшего клуба, которым когда то руководил, не объективно же
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:04, ред.
А мы после "20 игр в еврокубках-0 побед" думали случайность...форс-мажор....Осечка...
Спасибо Ольге Юрьевне что просветила...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:59
Баба точно в курсе...
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