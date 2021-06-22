Смородская: «Провал на Евро — это истинный уровень нашего футбола»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала провал сборной России на Евро-2020.

Провал на Евро — это истинный уровень нашего футбола. Наши игроки совершали ошибки от неумения играть под давлением. Российский чемпионат — это теплица для нежных цветов. Когда выходим играть в реальный футбол, они попросту не выдерживают другие скорости и мгновенные решения в голове. Именно по этой причине допускают ошибки, а не потому, что они плохие люди и злонамеренно расконцентрировались. Уровень Премьер-Лиги падает из года в год, о чём я без конца говорю: нет привычки, нет сильного чемпионата.

Были допущены ошибки с составом. Почему не взяли Гильерме? Зачем надо было экспериментировать с вратарями? У Маринато большой опыт. Как это можно объяснить? Почему в опорной зоне не играл Баринов? Оздоев прямо незаменимый, что не пас — противнику. Головин ничего не показал… Бить в «молоко» — это недопустимо. Он же несколько таких ударов нанёс в групповом этапе. Ничего не показал.