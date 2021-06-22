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Тихонов: «Черчесову плевать на сборную. Пойдёт рубить бабки в другом месте»

сегодня, 14:01

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал вылет сборной России с Евро-2020.

Вместо Черчесова хоть кого ставь! Ему глубоко наплевать! Сейчас уйдёт и пойдёт бабки рубить в другом месте. Обмарались! Позор!

Вся страна возмущена! Спорт высших достижений — это лицо государства. Какое лицо у нас? Скажите мне. В течение последних лет мы видим, то Канары, то пьянство... А сейчас они полетят отдыхать. Еще мы лишены флага и гимна. Разве это не повод? Или надо президенту кулаком стукнуть?

Эксперт и гребец Дмитрий Губерниев говорит, что времена чемпионов мира и Олимпийских игр — это все старье и фуфло. При том, что он называет фуфлом времена Льва Яшина и Игоря Нетто. Это же был футбол! И до чего довели сейчас? Дисциплины и ответственности никакой. Зато печатают их зарплаты по 5 миллионов евро. Позорище! Разогнать и выгнать их к чертям! Они ни на что не способны. Нужно поставить их в рамки и жесткие контракты. Проиграли? Не платить, а еще и оштрафовать вдобавок. Если не играет — платить по 7500 рублей.

Ранее стало известно, что Черчесов не собирается подавать в отставку.

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h8you
h8you
сегодня в 15:26
про флаг и гимн в точку)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ BDA81 (раскрыть)
сегодня в 14:38
При чем тут вообще Колосков? Тихонов про нашего гаранта говорит, а не про Ельцина. А Толстых и не мог ничего сделать, у нижеперечисленных же были реальные возможности и они управляли огромными деньгами. Толстых левый человек в системе был, вот его и сняли по-левому.
112910415
112910415
сегодня в 14:32
тренера-то прогнать необходимо !
BDA81
BDA81 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 14:31
А что Колосков с Толстых развивали футбол?! Или просто нужно было так сказать тыкнуть в одну сторону)))
BDA81
BDA81
сегодня в 14:30
Это только сейчас доходит то всех?! Господи я говорю про это после развала союза, а они только сейчас это поняли)))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:21
У многих уже наболело.
particular
particular
сегодня в 14:20, ред.
Стаса, уже вряд ли куда пригласят по профилю... Это уже показатель его профпригодности...
Зряче вижу его крупным спортивным функционером... Для депутатства у него пачка дюже суровая - не народная...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 14:16
"Или надо президенту кулаком стукнуть"

Ахахах, в ЕР собрался, что ли)

Вообще-то близкие друзья и коллеги президента и довели футбол до такого, последовательно Фурсенко (член кооператива "Озеро"), Мутко (из команды мэрии СПб), ну и теперь Дюков (Путин курировал Порт СПБ в мэрии Питера, а Дюков был главным директором Морского Порта).
Стасодзюб
Стасодзюб
сегодня в 14:12
Черчесову,Дюкову,Мутко, игрокам- всем плевлать и плюют на сборную!
Главное деньги))
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 14:11
Полностью согласен.Платить нужно за результат и достижения.
А сейчас это высокооплачиваемое хобби без дисциплины и ответственности.
Отбрехались дежурными фразами,а воз и ныне там.
PoliMoli
PoliMoli
сегодня в 14:08
Тихонов трепло, разошёлся. Ещё и спортсмен. Неудачи бывают у всех. На мой взгляд, какая команда, такой результат. Такое ощущения, что игроки топ и тренер провалил. Да могли бы сыграть лучше, но Дания и Бельгия сильнее соперники.
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66
сегодня в 14:08
Описание пути всего государства. В котором футбол закономерная частность.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 14:07
А ты когда с братвой дела крутил альтруизмом занимался?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:06
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