Черышев обратился к болельщикам после провала сборной на Евро-2020

Полузащитник сборной России Денис Черышев подвел итоги выступлений национальной команды на Евро-2020.
Грустно и обидно покидать турнир, так толком и не успев в нем поучаствовать. Очень хотелось вновь испытать победные эмоции. Безумно жаль, что на этот раз нам не удалось порадовать болельщиков.
Будем делать выводы, работать над собой, становиться сильнее и двигаться дальше. Дай бог, наши победы еще впереди! Всем огромное спасибо за поддержку.
После разгромного поражения от Дании (1:4) Россия покинула турнир, заняв последнее место в своей группе.
Ранее стало известно, сколько заработала сборная России на Евро-2020.