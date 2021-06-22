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Черышев обратился к болельщикам после провала сборной на Евро-2020

сегодня, 14:44

Полузащитник сборной России Денис Черышев подвел итоги выступлений национальной команды на Евро-2020.

Грустно и обидно покидать турнир, так толком и не успев в нем поучаствовать. Очень хотелось вновь испытать победные эмоции. Безумно жаль, что на этот раз нам не удалось порадовать болельщиков.

Будем делать выводы, работать над собой, становиться сильнее и двигаться дальше. Дай бог, наши победы еще впереди! Всем огромное спасибо за поддержку.

После разгромного поражения от Дании (1:4) Россия покинула турнир, заняв последнее место в своей группе.

Ранее стало известно, сколько заработала сборная России на Евро-2020.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 15:47
Хорошо бы сборной дальше двигаться без Черышева...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:39
В этой корриде испанец Дениска сыграл роль резервного бычка.
Valeron112
Valeron112
сегодня в 15:12
К Дениске нет вопросов , он то как раз прочувствовал то что и болельщики вчера.И сделать ему что-то Стас не дал.
xysan_8181
xysan_8181
сегодня в 14:57
Пока чабан у руля игры не видать. ЧМ можно забыть на лет 10.усатый о своём кармашке думает на футбол ему плевать.опозорил футбол страны.
Futurista
Futurista
сегодня в 14:49
Болельщики и так потеряли интерес к сборной...если Черчесова и Дзюбу не уберут будет все еще печальнее...нужели это не понятно?)...
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