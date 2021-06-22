Черышев обратился к болельщикам после провала сборной на Евро-2020

Полузащитник сборной России подвел итоги выступлений национальной команды на Евро-2020.

Грустно и обидно покидать турнир, так толком и не успев в нем поучаствовать. Очень хотелось вновь испытать победные эмоции. Безумно жаль, что на этот раз нам не удалось порадовать болельщиков.

Будем делать выводы, работать над собой, становиться сильнее и двигаться дальше. Дай бог, наши победы еще впереди! Всем огромное спасибо за поддержку.