ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

Боярский — о Зобнине: «Будто враг на поле, будто он играл за датчан»

сегодня, 14:27
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Народный артист РФ Михаил Боярский прокомментировал поражение сборной России в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Дании (1:4).

Комментарии тут практически не нужны. 1:4 — это разгром. Это говорит о том, что команда не способна собраться, команды у сборной России нет, нужно начинать с нуля. Стоит поддерживать инициативу Аршавина и Медведева, которые собираются открыть школы, где будут обучаться совсем юные спортсмены футбольному мастерству. Молодым нужна школа, чтобы конкурировать с развивающимся европейским футболом, который с каждым годом становится всё интереснее и интереснее.

Пора ли Черчесову в отставку? Он сам уйдет, я убежден в этом. Он прекрасно понимает, что из того материала, который он дает, уже ничего не получится. Но если не уйдет, ему в этом помогут.

Дзюба — очень полезный игрок, но банально всегда рассчитывать только на то, что из одной части площадки на него можно сделать скидку, и куда попадет, туда и бей. Тем не менее такая схема действенна, и в чемпионате страны приносит хорошую пользу.

Ошибка Зобнина? Такие ошибки не прощаются — это не ошибка участника сборной страны. Я понимаю, что он не хотел, и тренер не хотел, и команда не хотела, но это уже стрельба в собственную ногу или в собственного партнера. Как будто враг на поле, как будто он играл за датчан.

Зобнин имеет худший рейтинг в матче со сборной Дании.

Все новости
«Жалкое зрелище» и «Худшая команда на Евро». Реакция на фиаско сборной России на чемпионате Европы
Сегодня, 16:00Александр Чистяков в блоге Вспомнить всё!
Нобель: «Вывод из провала сборной на Евро-2020 у меня один — я за перемены»
Сегодня, 15:51 Комментарии1
Черданцев считает, что Семак может заменить Черчесова в сборной
Сегодня, 15:39 Комментарии11
Гладилин: «Сборная России выступила очень плохо на Евро»
Сегодня, 15:29 Комментарии4
Наумов: «Иностранные специалисты сборную России тренировать не умеют»
Сегодня, 15:05 Комментарии13
Смородская: «Провал на Евро — это истинный уровень нашего футбола»
Сегодня, 14:54 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 15:50
у бельгийского Лукаку,
Появился конкурент,
Это питерский Рукаку,
Разложивший многочлен,,,
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 15:41
Конечно это грубейшая ошибка.но давайте будем честны и признаем,что не такая уж и роковая,как у того же Хумельса в свои ворота или двух португальцев - тоже автоголы. Да и в принципе подобными откидками - постоянно изобилует футбол. Так играть нельзя,отдавать назад не глядя на интуиции.но от этих ляпов никуда не деться.Датчане тоже назад отдавали,правда зряче,а не по пижонски.
Печаль в том,что Дзюба совсем никакущий это намного страшнее той свиньи,которую подложил спартаковец.Смотрю на вид Артёма,он какой то весь перепуганный,в растерянности - да и ясное дело не с игроками Ротора или Тамбова встретился,эти могут и по кумполу настучать.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:37
Оценил бы лучше игру Оздоева-"полезнейший игрок"!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 14:57
Я болельщик Спартака и мне было противно, когда Федун и некоторые другие связанные с этим клубом люди хвалили своих игроков. Типа на уровне был Джикия, остальные так себе и т.д.
Сейчас вот вылез этот.. и у него видите ли Рукаку был хорош, остальные просто деревья.
Потом ещё недовольны тем, что у сборной нет должной поддержки!)) Да там каждый за своих болеет. Внутри команды есть свои и остальные.. про единство речи нет.
Для меня провалилась команда во главе с тренером.
Как бы питерские не старались возвысить Рукаку, от этого он не станет Лукаку.
Мы все видим его "уровень" в еврокубках и увидели на этом ЕВРО, а точнее его отсутствие. Чемпионат России не показатель.
Лучше бы молчали, за умных людей сошли бы
Gunslinger
Gunslinger ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 14:43
И не говорите.....!!! :)))
Futurista
Futurista
сегодня в 14:38
Из за Зобнина 4 забили и Бельгия 3?)...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:37
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 14:36
    "Молодым нужна школа" "Стали известны детали нового контракта форварда «Динамо» Константина Тюкавина.
    Сообщается, что по новому соглашению 18-летний игрок будет зарабатывать 4 млн рублей в месяц без бонусов.
    Подъемные для игрока при подписании договора составили дополнительные 18 млн рублей." Им точно "школа" нужна?
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 14:34
    Дзюба полезный игрок??
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    сегодня в 14:31
    Зато Дзюба - друг
    Без него мы как без рук.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100