Боярский — о Зобнине: «Будто враг на поле, будто он играл за датчан»

Народный артист РФ Михаил Боярский прокомментировал поражение сборной России в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Дании (1:4).
Комментарии тут практически не нужны. 1:4 — это разгром. Это говорит о том, что команда не способна собраться, команды у сборной России нет, нужно начинать с нуля. Стоит поддерживать инициативу Аршавина и Медведева, которые собираются открыть школы, где будут обучаться совсем юные спортсмены футбольному мастерству. Молодым нужна школа, чтобы конкурировать с развивающимся европейским футболом, который с каждым годом становится всё интереснее и интереснее.
Пора ли Черчесову в отставку? Он сам уйдет, я убежден в этом. Он прекрасно понимает, что из того материала, который он дает, уже ничего не получится. Но если не уйдет, ему в этом помогут.
Дзюба — очень полезный игрок, но банально всегда рассчитывать только на то, что из одной части площадки на него можно сделать скидку, и куда попадет, туда и бей. Тем не менее такая схема действенна, и в чемпионате страны приносит хорошую пользу.
Ошибка Зобнина? Такие ошибки не прощаются — это не ошибка участника сборной страны. Я понимаю, что он не хотел, и тренер не хотел, и команда не хотела, но это уже стрельба в собственную ногу или в собственного партнера. Как будто враг на поле, как будто он играл за датчан.
Зобнин имеет худший рейтинг в матче со сборной Дании.
Появился конкурент,
Это питерский Рукаку,
Разложивший многочлен,,,
Появился конкурент,
Это питерский Рукаку,
Разложивший многочлен,,,
Печаль в том,что Дзюба совсем никакущий это намного страшнее той свиньи,которую подложил спартаковец.Смотрю на вид Артёма,он какой то весь перепуганный,в растерянности - да и ясное дело не с игроками Ротора или Тамбова встретился,эти могут и по кумполу настучать.
Печаль в том,что Дзюба совсем никакущий это намного страшнее той свиньи,которую подложил спартаковец.Смотрю на вид Артёма,он какой то весь перепуганный,в растерянности - да и ясное дело не с игроками Ротора или Тамбова встретился,эти могут и по кумполу настучать.
Сейчас вот вылез этот.. и у него видите ли Рукаку был хорош, остальные просто деревья.
Потом ещё недовольны тем, что у сборной нет должной поддержки!)) Да там каждый за своих болеет. Внутри команды есть свои и остальные.. про единство речи нет.
Для меня провалилась команда во главе с тренером.
Как бы питерские не старались возвысить Рукаку, от этого он не станет Лукаку.
Мы все видим его "уровень" в еврокубках и увидели на этом ЕВРО, а точнее его отсутствие. Чемпионат России не показатель.
Лучше бы молчали, за умных людей сошли бы
Сейчас вот вылез этот.. и у него видите ли Рукаку был хорош, остальные просто деревья.
Потом ещё недовольны тем, что у сборной нет должной поддержки!)) Да там каждый за своих болеет. Внутри команды есть свои и остальные.. про единство речи нет.
Для меня провалилась команда во главе с тренером.
Как бы питерские не старались возвысить Рукаку, от этого он не станет Лукаку.
Мы все видим его "уровень" в еврокубках и увидели на этом ЕВРО, а точнее его отсутствие. Чемпионат России не показатель.
Лучше бы молчали, за умных людей сошли бы
https://youtu.be/M_Pi_Vo5XSM
Сообщается, что по новому соглашению 18-летний игрок будет зарабатывать 4 млн рублей в месяц без бонусов.
Подъемные для игрока при подписании договора составили дополнительные 18 млн рублей." Им точно "школа" нужна?
Сообщается, что по новому соглашению 18-летний игрок будет зарабатывать 4 млн рублей в месяц без бонусов.
Подъемные для игрока при подписании договора составили дополнительные 18 млн рублей." Им точно "школа" нужна?
Без него мы как без рук.
Без него мы как без рук.