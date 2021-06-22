Боярский — о Зобнине: «Будто враг на поле, будто он играл за датчан»

Народный артист РФ Михаил Боярский прокомментировал поражение сборной России в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Дании (1:4).

Комментарии тут практически не нужны. 1:4 — это разгром. Это говорит о том, что команда не способна собраться, команды у сборной России нет, нужно начинать с нуля. Стоит поддерживать инициативу Аршавина и Медведева, которые собираются открыть школы, где будут обучаться совсем юные спортсмены футбольному мастерству. Молодым нужна школа, чтобы конкурировать с развивающимся европейским футболом, который с каждым годом становится всё интереснее и интереснее.

Пора ли Черчесову в отставку? Он сам уйдет, я убежден в этом. Он прекрасно понимает, что из того материала, который он дает, уже ничего не получится. Но если не уйдет, ему в этом помогут.

Дзюба — очень полезный игрок, но банально всегда рассчитывать только на то, что из одной части площадки на него можно сделать скидку, и куда попадет, туда и бей. Тем не менее такая схема действенна, и в чемпионате страны приносит хорошую пользу.

Ошибка Зобнина? Такие ошибки не прощаются — это не ошибка участника сборной страны. Я понимаю, что он не хотел, и тренер не хотел, и команда не хотела, но это уже стрельба в собственную ногу или в собственного партнера. Как будто враг на поле, как будто он играл за датчан.