Кавазашвили: «Черчесов мой друг, но он должен покинуть должность тренера»

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о дальнейшей судьбе главного тренера сборной России .

Черчесов — мой друг. Он, как и я, очень принципиальный и прямой человек. Скажу откровенно: за провальное выступление сборной он сам должен покинуть должность главного тренера. Мы все думали, когда Черчесов был признан успешным тренером и сборная стала восьмой на домашнем чемпионате мира, он сам уйдёт. И в памяти нашего народа останется как добрая фея, добившаяся успеха. В тот момент тренер остался.

Станислав Саламович правильно сделает, если уйдёт самостоятельно. Пусть отдохнёт, оглянется, позагорает на море. Затем к нему обязательно обратятся другие страны — он толковый тренер. Нельзя стоять на месте, ведь стратегию надо совершенствовать. К сожалению, после 2018 года я не увидел никакой стратегии у российской сборной.