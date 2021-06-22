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Кавазашвили: «Черчесов мой друг, но он должен покинуть должность тренера»

сегодня, 14:17

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о дальнейшей судьбе главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Черчесов — мой друг. Он, как и я, очень принципиальный и прямой человек. Скажу откровенно: за провальное выступление сборной он сам должен покинуть должность главного тренера. Мы все думали, когда Черчесов был признан успешным тренером и сборная стала восьмой на домашнем чемпионате мира, он сам уйдёт. И в памяти нашего народа останется как добрая фея, добившаяся успеха. В тот момент тренер остался.

Станислав Саламович правильно сделает, если уйдёт самостоятельно. Пусть отдохнёт, оглянется, позагорает на море. Затем к нему обязательно обратятся другие страны — он толковый тренер. Нельзя стоять на месте, ведь стратегию надо совершенствовать. К сожалению, после 2018 года я не увидел никакой стратегии у российской сборной.

Ранее стало известно, что Черчесов не собирается подавать в отставку.

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:38
Это не наш стиль.
амурец
амурец
сегодня в 14:47
даже друзья уже говорят уссатаму вали отсюда
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:29
"Затем к нему обязательно обратятся другие страны" Однозначно. Наши гении тренерского цеха вообще нарасхват. Очередь из клубов, представляющих страны, входящие в топ-5 стоит. Правда пока в основном подрабатывают экспертами на одном известном канале. Хотя опять же "Легия"...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:20
С такого хлебного места самостоятельно не уходят.
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