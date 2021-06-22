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Радимов: «Получается, что наш футбол — это Бузова, Киркоров и Салихова»

сегодня, 13:57

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, чем ему запомнился чемпионат Европы в отношении сборной России.

В первую очередь в памяти всплывает перепалка между Бузовой и Губерниевым. Без обид, но получается, что наш футбол — это в первую очередь Бузова, которая плачет, дает наставления нашей сборной и говорит, что та должна бежать?

Это Киркоров, который приезжает на базу команды поддержать ее, но при этом не знает игроков в лицо? Это, извиняюсь, Зарема Салихова, которая уже месяц не сходит со страниц спортивных СМИ? Простите, но мне кажется, мы движемся не совсем в том направлении.

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djocer
djocer
сегодня в 15:38
забыл ещё Боярского)))
Futurista
Futurista
сегодня в 14:41
Радимов себя родимого забыл упомянуть...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:17
Неужели в сборной ни одного нормального мужика не нашлось, что бы сказать, что с такими общаться зашквар полный?

порт
порт ответ RomzesRZN (раскрыть)
сегодня в 14:10
Да наверное Радимов сделал чуть-чуть больше , как футболист, чем такие диванные знатаки как ты.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:10
Влад пиарится как та Бузова)))
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:02
"Простите, но мне кажется, мы движемся не совсем в том направлении." Да как бы уже сравнительно давно...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:02
Наши играют также, как Бузова поет.
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 13:59
Да Буланов сам за всю свою никчемную карьеру для российского футбола сделал не больше, чем Бузова))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:59
Да Бузова и в тренерский штаб Черчесова войдет как влитая:
beefs
beefs
сегодня в 13:59
поэтому такие и достижения...
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