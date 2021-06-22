Радимов: «Получается, что наш футбол — это Бузова, Киркоров и Салихова»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, чем ему запомнился чемпионат Европы в отношении сборной России.
В первую очередь в памяти всплывает перепалка между Бузовой и Губерниевым. Без обид, но получается, что наш футбол — это в первую очередь Бузова, которая плачет, дает наставления нашей сборной и говорит, что та должна бежать?
Это Киркоров, который приезжает на базу команды поддержать ее, но при этом не знает игроков в лицо? Это, извиняюсь, Зарема Салихова, которая уже месяц не сходит со страниц спортивных СМИ? Простите, но мне кажется, мы движемся не совсем в том направлении.