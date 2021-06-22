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Широков поставил оценку сборной России за выступление на Евро-2020

сегодня, 14:12
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о поражении национальной команды в матче Евро-2020 против сборной Дании (1:4).

Насколько я знаю, Черчесов не назначал себе зарплату, поэтому критиковать его за то, что ему платят такие деньги — это по меньше мере глупо. Вы его сами до небес возвели с 2018 года, а сейчас считаете его зарплату. Если исходить из того результата, который был, наверное, она была заслужена. Согласен насчет критики игры и результата, она справедлива. Я думаю, что они сами все поняли.

Почему не подошли к трибунам? Потому что такое отношение, в том числе от тренерского штаба, который не смогли заставить игроков подойти к болельщикам. Может, они забыли о том, что у них есть болельщики. Все же ранимые очень. Не подошли, кого-то не поддержали.

Нужно ли омолаживать состав? А он очень старый, что ли? Я так понимаю, что большинство спартаковских болельщиков хотели, чтобы Соболев играл больше. Может, болельщики ЦСКА и «Сочи» говорят, чтобы он дал шанс Заболотному. Почему его не рассматриваете?

Какую оценку бы поставил нынешней сборной за это Евро? Я теряюсь в догадках. Какую оценку можно поставить сборной, когда мы два раза разгромно проиграли? Неудовлетворительно, наверное.

Ранее бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец ответил на сравнения Артёма Дзюбы с Ромелу Лукаку.

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Все комментарии
katalonez
katalonez
сегодня в 16:02
А этот 77ед забыл как он общался с болельщиками и как 41лся на турнирах. Захлопнул бы уже свою пасть
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:38
Зажевал соплю.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:25
А перед матчем говорил, что у тебя хорошие предчувствия. С переодеванием у тебя все на высшем уровне, Рома.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 14:16
Увидеть бы того,кто таракана до небес возводил. В последнее время слышу только критику. Да и после ЧМ-2018 эйфории среди болельщиков не наблюдал,как после того же 2008-го года.
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