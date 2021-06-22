Широков поставил оценку сборной России за выступление на Евро-2020

Бывший футболист сборной России поделился мнением о поражении национальной команды в матче Евро-2020 против сборной Дании (1:4).

Насколько я знаю, Черчесов не назначал себе зарплату, поэтому критиковать его за то, что ему платят такие деньги — это по меньше мере глупо. Вы его сами до небес возвели с 2018 года, а сейчас считаете его зарплату. Если исходить из того результата, который был, наверное, она была заслужена. Согласен насчет критики игры и результата, она справедлива. Я думаю, что они сами все поняли.

Почему не подошли к трибунам? Потому что такое отношение, в том числе от тренерского штаба, который не смогли заставить игроков подойти к болельщикам. Может, они забыли о том, что у них есть болельщики. Все же ранимые очень. Не подошли, кого-то не поддержали.

Нужно ли омолаживать состав? А он очень старый, что ли? Я так понимаю, что большинство спартаковских болельщиков хотели, чтобы Соболев играл больше. Может, болельщики ЦСКА и «Сочи» говорят, чтобы он дал шанс Заболотному. Почему его не рассматриваете?

Какую оценку бы поставил нынешней сборной за это Евро? Я теряюсь в догадках. Какую оценку можно поставить сборной, когда мы два раза разгромно проиграли? Неудовлетворительно, наверное.