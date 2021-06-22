«Совсем другой уровень, что-то из области фантастики». Мухин — о Евро-2020

Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин поделился мнением об уровне футбола на Евро-2020.
Мы разочарованы результатом выступления на Евро. Сборная очень хотела выйти из группы, в Австрии хорошо подготовилась к турниру. По себе знаю, что все игроки отлично чувствовали себя с точки зрения функционального состояния.
К сожалению, соперников более высокого уровня победить не удалось. Я очень благодарен тренерскому штабу и лично главному тренеру за то, что доверили мне место в заявке на турнир. Еще несколько месяцев назад даже не мог об этом мечтать, а тут не только поехал на чемпионат Европы, но и выходил на поле.
Это совсем другой уровень, можно сказать, что-то из области фантастики. Сразу начинаешь понимать, куда нужно стремиться и сколько работать для того, чтобы соответствовать уровню лучших европейских команд.
Сегодня мы расстались, Станислав Саламович спокойно донес до нас основные мысли по итогам выступления и пожелал удачи.
таких мастеровитых и звездных как некоторые другие. Даже со сборными вроде Финляндии, Венгрии, Сербии, Турции, возникают проблемы - а это всё сборные довольно средние.
Посмотрите на Чехию и Словакию, на Швецию, на Уэльс, Австрию. Не сказать чтобы они сильнее России в плане уровня России, но ведь показывают куда более достойный футбол
На этом Евро, два из них уже вышли из группы со второго места, у остальных неплохие шансы на проход дальше.
Проблема сборной России в самой сборной России. Сборная России является своим худшим врагом. Это системная проблема, нужно менять и улучшать многое. Главный тренер виноват, и я за его уход, желательно добровольный, но это лишь одна из многих проблем.
таких мастеровитых и звездных как некоторые другие. Даже со сборными вроде Финляндии, Венгрии, Сербии, Турции, возникают проблемы - а это всё сборные довольно средние.
Посмотрите на Чехию и Словакию, на Швецию, на Уэльс, Австрию. Не сказать чтобы они сильнее России в плане уровня России, но ведь показывают куда более достойный футбол
На этом Евро, два из них уже вышли из группы со второго места, у остальных неплохие шансы на проход дальше.
Проблема сборной России в самой сборной России. Сборная России является своим худшим врагом. Это системная проблема, нужно менять и улучшать многое. Главный тренер виноват, и я за его уход, желательно добровольный, но это лишь одна из многих проблем.