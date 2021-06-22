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«Совсем другой уровень, что-то из области фантастики». Мухин — о Евро-2020

вчера, 18:30

Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин поделился мнением об уровне футбола на Евро-2020.

Мы разочарованы результатом выступления на Евро. Сборная очень хотела выйти из группы, в Австрии хорошо подготовилась к турниру. По себе знаю, что все игроки отлично чувствовали себя с точки зрения функционального состояния.

К сожалению, соперников более высокого уровня победить не удалось. Я очень благодарен тренерскому штабу и лично главному тренеру за то, что доверили мне место в заявке на турнир. Еще несколько месяцев назад даже не мог об этом мечтать, а тут не только поехал на чемпионат Европы, но и выходил на поле.

Это совсем другой уровень, можно сказать, что-то из области фантастики. Сразу начинаешь понимать, куда нужно стремиться и сколько работать для того, чтобы соответствовать уровню лучших европейских команд.

Сегодня мы расстались, Станислав Саламович спокойно донес до нас основные мысли по итогам выступления и пожелал удачи.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:31
НЕ печалься зазря,зато у вас зряплаты сопоставимы!
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 20:00
Ну здесь явно Черчесов большая часть вины, одна тактика на всех соперников, меняет коней на переправе.
Ну неужели не видно было по 2 матчам , что оздоев и зобнин играют хуже и с 50% браком для опорника это катастрофа, нежели Баринов и Мухин???
Что Дзюба для контр атакующей не годится
Кудряшов с Датчанами 36% выиигранных единоборств , Джикия 33% как будто подменили, для сравнения Дивеев 71% и по числу больше, чем у обоих Вместе взятых
Что Головина и Миранчука надо было раньше наигрывать вместе!!!!
Семенов и Шунин не уровень сборной, они даже еврокубки не нюхали, они не знают как футболисты уровня ле даже играют на поле
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:30
Иди занимайся и готовься к чемпионату, считай тебе повезло и с ЦСКА и с сборной второго такого везения не будет.
Karkaz
Karkaz
вчера в 19:28
Остальных видимо сборная Дании не удивила, как и игра Лукаку)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 19:27
Лизнул...)).
ДСА
ДСА
вчера в 19:25
Фины были фантастичны.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:25
Кто-то понял, что надо пытаться соответствовать уровню лучших европейских команд, а кто-то понял что за пределы РПЛ нечего рыпаться - там такое добро никому не нужно.
beefs
beefs
вчера в 19:09
пора в России открывать чемпионат по городкам...
Futurista
Futurista
вчера в 19:06, ред.
Выходил на поле походить...Пеле в 19 уже громил грандов, а этот все мечтает...
David Young
David Young
вчера в 18:56
Девятнадцатилетний парень Максим Мухин - один из немногих разумно высказывшихся о сборной России на Евро-2020 после вылета. Не хватает только критических слов и сожаления о произошедшем. А так парень сказал то что очевидно - футболисты сборной России, преимущественно игроки РПЛ, не тянут уровень даже таких сборных как Дания - сильных, но не
таких мастеровитых и звездных как некоторые другие. Даже со сборными вроде Финляндии, Венгрии, Сербии, Турции, возникают проблемы - а это всё сборные довольно средние.

Посмотрите на Чехию и Словакию, на Швецию, на Уэльс, Австрию. Не сказать чтобы они сильнее России в плане уровня России, но ведь показывают куда более достойный футбол
На этом Евро, два из них уже вышли из группы со второго места, у остальных неплохие шансы на проход дальше.

Проблема сборной России в самой сборной России. Сборная России является своим худшим врагом. Это системная проблема, нужно менять и улучшать многое. Главный тренер виноват, и я за его уход, желательно добровольный, но это лишь одна из многих проблем.
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 18:44
Товарищ Дюков,мимо ЕВРО не пролетит и Мухин
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:40
К этому надо стремиться
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:36
Дивеев считает иначе
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:32
Мухин, вот зачем ты это сказал?
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