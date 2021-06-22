«Жалкое зрелище» и «Худшая команда на Евро». Реакция на фиаско сборной России на чемпионате Европы

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вчера, 16:00

Досталось всем.

Проигрывать всегда больно, а проигрывать так, как сборная России на Евро-2020 — нестерпимо. «Соккер.ру» изучает реакцию футбольных людей на фиаско в матче с командой Дании и на турнире в целом, смутно надеясь, что боль и стыд станут движущими силами реформ, которые так нужны российскому футболу.

Александр Дюков, президент РФС :

Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно.

Олег Матицын, министр спорта Российской Федерации:

Совместно с РФС нам предстоит проанализировать, с чем связано неудачное выступление на чемпионате Европы. Важно сделать правильные выводы из ошибок и провести реформы, направленные на создание единой эффективной системы массового футбола, деятельности профессиональных лиг и института сборных команд.

Дмитрий Свищев, член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи:

Сейчас нам всем нужно охладить горячие головы. Можно сколько угодно оскорблять наших игроков и тренеров, но от этого не будет никакого толка. Поймите, ребята и так боятся выступать за сборную, потому что понимают: любая ошибка может стоить им карьеры. Только ленивый не будет пинать их ногами после провала на Евро. Да, мы опозорились, но это не даёт оснований оскорблять игроков и тренерский штаб. Другое дело, что нам всем надо задуматься: что у нас за команда, каков наш уровень и где мы должны играть. Понимаем, что обидно, но не стоит хейтить и оскорблять российскую команду.

Николай Писарев, бывший главный тренер молодежной сборной России:

Мы были самой слабой сборной по соотношению цена-качество. Есть Македония, Финляндия, но они получают три копейки. А наши футболисты получают примерно так, как бельгийцы. Поэтому, в соотношении цена-качество мы самая худшая сборная на Евро.

Ринат Дасаев, бывший вратарь сборной СССР :

Обвинять Черчесова в провале нельзя: он взял самых лучших. Уйдет Черчесов, придет другой тренер, а игроки-то те же останутся. У нас просто нет конкуренции: надо вводить потолок заработной платы или ужесточать лимит на иностранцев. Если этого не сделаем, то футбол наш не спасти. Лимит надо сократить до пяти или четырех игроков. У нас одни легионеры бегают, нет конкуренции в сборной. Нужно сокращать вакансии для них. Конкуренция должна быть между российскими футболистами. Тогда и будем рассчитывать на какие-то результаты в Европе и мире.

Андрей Канчельскис, бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед»:

Был смешным вратарём, а теперь смешной тренер — просто ни о чём. Всё плачевно, в футболе большая беда, которая образовалась не сегодня и не вчера. На чемпионате мира нас тащили за уши, а Черчесов после рукопожатия с Путиным улетел в космос. Так и не вернулся оттуда. До сих пор руку не моет, наверное. Подаст ли Черчесов в отставку? Должен был ещё после Кубка Конфедераций, но не подал же. Какая у него гордость может быть, о чём вы говорите? Мы ни одной хорошей команды не обыграли.

Андрей Червиченко, экс-президент «Спартака»:

Знаете, это из ряда позора, который всегда с нами. Я знал, что примерно так всё и будет. Должен ли Черчесов подать в отставку? Приличные люди, которые были до революции, да и после, в такой ситуации стрелялись. У них были честь и достоинство. Подать в отставку сейчас — это абсолютно ничего. После такого позора, люди, берущие на себя какие-то обязательства, предпринимают более радикальные шаги. Что касается причины вылета, то на мой взгляд, это получение карт-бланша Черчесовым после провала в Лиге Наций, барыжные штучки с Жировым и Нойштедтером и абсолютное нереагирование со стороны РФС .

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России:

Нашу команду, откровенно говоря, размазали. Проблема в недостатке уровня исполнительного мастерства, в нашей сборной нет игроков высокого уровня. Не самая сильная в Европе Дания нас в этом плане опережает. Я сочувствую Станиславу Черчесову, потому что он работает с теми футболистами, которые есть. Не скажу, что сборная подобрана по объявлению, но конкуренции не хватает. Не думаю, что это последний матч для Черчесова. Тренер попадает под шквал критики, но проблема сейчас не в тренере, а в большой разнице исполнительского мастерства.

Вячеслав Колосков, экс-президент РФС :

Это было жалкое зрелище, иначе я назвать не могу. Тридцать минут играли хорошо, у Головина был шанс, но игра длится не полчаса, а 90 минут. После первого гола сразу началась полная анархия, потеря стиля. Очевидно, ответ нужно искать в уровне и квалификации футболистов. Одного виновника нет: Зобнина или Черчесова. Здесь не виноватых нужно искать, а причину произошедшего. С 2018-го года не было ни одной игры, которая запомнилась. У нынешнего состава сборной нет никаких перспектив. Они три года играли кое-как. Нужны коренные изменения в составе сборной.

Александр Бубнов, бывший футболист сборной СССР и футбольный эксперт:

Если учесть, сколько времени Черчесов работает с командой, то с ним в качестве главного тренера у сборной России вряд ли есть лучшее будущее.

Александр Мостовой, экс-игрок сборной России:

Как оценю игру сборной России в матче с Данией? Однозначно, кол. Единица по пятибалльной шкале. Это просто позор. При том что команда действовала даже не на победу, а на ничью, которая бы позволила нам выйти из группы.

Алексей Сафонов, футбольный агент:

Я не думаю, что это позор. Это провал, который мы заслуживаем. Если мы за восьмое место на чемпионате мира даём заслуженных мастеров спорта, значит, сами себе ставим такую планку. Однозначно, нужно менять Черчесова. И не думаю, что за ним сейчас выстроится очередь из клубов РПЛ . При нём сборная превратилась в закрытый клуб, а если совсем честно, то в дом престарелых. У нас же выжженная земля остаётся за полтора года до чемпионата мира. Ну, как говорит Черчесов, всё идёт по плану.

Анатолий Бышовец, бывший тренер сборной России:

Сегодня мы определились с результатами и итогами. Осталось определиться с главным тренером. Кого бы я хотел видеть главным тренером? Не хочу говорить об этом. Надо, чтобы прошло время. Не надо становиться в ряд с теми, кто говорит не столько о деле, сколько о Черчесове. Сейчас надо всем успокоиться. Но у нас тренер доволен, как команда играла. Какой же нужен тогда результат, чтобы быть командой недовольным? Непонятно. А капитан? Как можно говорить о ж*пе? Это трагедия. Мне однажды сказали: «Но Дзюба же наш Лукаку». На что я ответил: «Наверное, да, только без первых двух букв».

А в завершение немного допустимо черного юмора.