ГлавнаяБлогиВспомнить всё!Россия: мнениеЕвро-2020

«Жалкое зрелище» и «Худшая команда на Евро». Реакция на фиаско сборной России на чемпионате Европы

вчера, 16:00
00:00 / 00:00

Досталось всем.

Проигрывать всегда больно, а проигрывать так, как сборная России на Евро-2020 — нестерпимо. «Соккер.ру» изучает реакцию футбольных людей на фиаско в матче с командой Дании и на турнире в целом, смутно надеясь, что боль и стыд станут движущими силами реформ, которые так нужны российскому футболу.

Александр Дюков, президент РФС:

Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно.

Олег Матицын, министр спорта Российской Федерации:

Совместно с РФС нам предстоит проанализировать, с чем связано неудачное выступление на чемпионате Европы. Важно сделать правильные выводы из ошибок и провести реформы, направленные на создание единой эффективной системы массового футбола, деятельности профессиональных лиг и института сборных команд.

Дмитрий Свищев, член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи:

Сейчас нам всем нужно охладить горячие головы. Можно сколько угодно оскорблять наших игроков и тренеров, но от этого не будет никакого толка. Поймите, ребята и так боятся выступать за сборную, потому что понимают: любая ошибка может стоить им карьеры. Только ленивый не будет пинать их ногами после провала на Евро. Да, мы опозорились, но это не даёт оснований оскорблять игроков и тренерский штаб. Другое дело, что нам всем надо задуматься: что у нас за команда, каков наш уровень и где мы должны играть. Понимаем, что обидно, но не стоит хейтить и оскорблять российскую команду.

Николай Писарев, бывший главный тренер молодежной сборной России:

Мы были самой слабой сборной по соотношению цена-качество. Есть Македония, Финляндия, но они получают три копейки. А наши футболисты получают примерно так, как бельгийцы. Поэтому, в соотношении цена-качество мы самая худшая сборная на Евро.

Ринат Дасаев, бывший вратарь сборной СССР:

Обвинять Черчесова в провале нельзя: он взял самых лучших. Уйдет Черчесов, придет другой тренер, а игроки-то те же останутся. У нас просто нет конкуренции: надо вводить потолок заработной платы или ужесточать лимит на иностранцев. Если этого не сделаем, то футбол наш не спасти. Лимит надо сократить до пяти или четырех игроков. У нас одни легионеры бегают, нет конкуренции в сборной. Нужно сокращать вакансии для них. Конкуренция должна быть между российскими футболистами. Тогда и будем рассчитывать на какие-то результаты в Европе и мире.

Андрей Канчельскис, бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед»:

Был смешным вратарём, а теперь смешной тренер — просто ни о чём. Всё плачевно, в футболе большая беда, которая образовалась не сегодня и не вчера. На чемпионате мира нас тащили за уши, а Черчесов после рукопожатия с Путиным улетел в космос. Так и не вернулся оттуда. До сих пор руку не моет, наверное. Подаст ли Черчесов в отставку? Должен был ещё после Кубка Конфедераций, но не подал же. Какая у него гордость может быть, о чём вы говорите? Мы ни одной хорошей команды не обыграли.

Андрей Червиченко, экс-президент «Спартака»:

Знаете, это из ряда позора, который всегда с нами. Я знал, что примерно так всё и будет. Должен ли Черчесов подать в отставку? Приличные люди, которые были до революции, да и после, в такой ситуации стрелялись. У них были честь и достоинство. Подать в отставку сейчас — это абсолютно ничего. После такого позора, люди, берущие на себя какие-то обязательства, предпринимают более радикальные шаги. Что касается причины вылета, то на мой взгляд, это получение карт-бланша Черчесовым после провала в Лиге Наций, барыжные штучки с Жировым и Нойштедтером и абсолютное нереагирование со стороны РФС.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России:

Нашу команду, откровенно говоря, размазали. Проблема в недостатке уровня исполнительного мастерства, в нашей сборной нет игроков высокого уровня. Не самая сильная в Европе Дания нас в этом плане опережает. Я сочувствую Станиславу Черчесову, потому что он работает с теми футболистами, которые есть. Не скажу, что сборная подобрана по объявлению, но конкуренции не хватает. Не думаю, что это последний матч для Черчесова. Тренер попадает под шквал критики, но проблема сейчас не в тренере, а в большой разнице исполнительского мастерства.

Вячеслав Колосков, экс-президент РФС:

Это было жалкое зрелище, иначе я назвать не могу. Тридцать минут играли хорошо, у Головина был шанс, но игра длится не полчаса, а 90 минут. После первого гола сразу началась полная анархия, потеря стиля. Очевидно, ответ нужно искать в уровне и квалификации футболистов. Одного виновника нет: Зобнина или Черчесова. Здесь не виноватых нужно искать, а причину произошедшего. С 2018-го года не было ни одной игры, которая запомнилась. У нынешнего состава сборной нет никаких перспектив. Они три года играли кое-как. Нужны коренные изменения в составе сборной.

Александр Бубнов, бывший футболист сборной СССР и футбольный эксперт:

Если учесть, сколько времени Черчесов работает с командой, то с ним в качестве главного тренера у сборной России вряд ли есть лучшее будущее.

Александр Мостовой, экс-игрок сборной России:

Как оценю игру сборной России в матче с Данией? Однозначно, кол. Единица по пятибалльной шкале. Это просто позор. При том что команда действовала даже не на победу, а на ничью, которая бы позволила нам выйти из группы.

Алексей Сафонов, футбольный агент:

Я не думаю, что это позор. Это провал, который мы заслуживаем. Если мы за восьмое место на чемпионате мира даём заслуженных мастеров спорта, значит, сами себе ставим такую планку. Однозначно, нужно менять Черчесова. И не думаю, что за ним сейчас выстроится очередь из клубов РПЛ. При нём сборная превратилась в закрытый клуб, а если совсем честно, то в дом престарелых. У нас же выжженная земля остаётся за полтора года до чемпионата мира. Ну, как говорит Черчесов, всё идёт по плану.

Анатолий Бышовец, бывший тренер сборной России:

Сегодня мы определились с результатами и итогами. Осталось определиться с главным тренером. Кого бы я хотел видеть главным тренером? Не хочу говорить об этом. Надо, чтобы прошло время. Не надо становиться в ряд с теми, кто говорит не столько о деле, сколько о Черчесове. Сейчас надо всем успокоиться. Но у нас тренер доволен, как команда играла. Какой же нужен тогда результат, чтобы быть командой недовольным? Непонятно. А капитан? Как можно говорить о ж*пе? Это трагедия. Мне однажды сказали: «Но Дзюба же наш Лукаку». На что я ответил: «Наверное, да, только без первых двух букв».

А в завершение немного допустимо черного юмора.

Червиченко: «Черчесов вряд ли сам уйдёт. У него прекрасный контракт»
Сегодня, 02:32 Комментарии10
Зобнин: «Хочу принести извинения болельщикам, которые в нас верили»
Вчера, 20:32 Комментарии84
Шварц: «Уверен, знания Лаксальта пригодятся молодой команде „Динамо“»
Вчера, 19:39 Комментарии6
«Совсем другой уровень, что-то из области фантастики». Мухин — о Евро-2020
Вчера, 18:30 Комментарии14
Нобель: «Вывод из провала сборной на Евро-2020 у меня один — я за перемены»
Вчера, 15:51 Комментарии15
Черданцев считает, что Семак может заменить Черчесова в сборной
Вчера, 15:39 Комментарии45
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
volga.kot
volga.kot
вчера в 22:57, ред.
Писали, говорили, тыкали на все слабые и проблемные места нашего футбола. И что мы увидели на этом Евро!???
4epenaxa
4epenaxa
вчера в 21:56
Не верю, что футболисты, которые сейчас в сборной не способны играть в другой футбол кроме как в навес....Тем более даже в игре с Данией была попытка сыграть в другой футбол, но почему это нужно делать на Евро в самом важном поединке? Почему? У тренера было 3 года пробовать что то другое, но зачем если в 18 году такой "мега" результат(хотя я из тех кто не очень то гордится той игрой, ну кроме матча с хорватами), но ведь именно тот результат и закрыл глаза на проблемы, которые стали более выраженными....И даже сейчас человек говорит, что отставка не его вариант(Слуцкий на его фоне мужик)....Обидно так вылетать, хотя честно до евро вообще не было ожиданий в отличии от 12 года, но сейчас прям очень неприятное чувство внутри и это не ненависть, а полное безразличие....Я перестаю смотреть матчи сборной, пока у руля этот.....А я ведь я болею за наших с 98, я видел гол Шевченко, Японию, 7-1 в Лиссабоне и так далее, но впервые такое опустошение....Обидно не от вылета, а от такого вылета, матч с Бельгией это вообще шапито....Почему не Бердяева в 2016 назначили? Игра примерно одного уровня ставится, но результаты разные абсолютно...И к слову Бердыев с меньшим ресурсом добивался целей, а этот осетинский фокусник....Ну не понимаю....
P.S. этому усатому уж слишком везёт. Вспомните 18 год, травма Дзагоева, выход Черышева с дублем, Дзюба через минуту забил и вытеснил Смолова. Что это если не везение? И ещё заметил очень нехорошее свойство за собой, когда смотрю матчи сборной последние 2 года,я порой начинаю болеть за соперника, так было с Мальтой точно и вчера после 3 гола....Спасибо за прекрасную работу, Станислав!!!!.............
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 21:30
Тут можно сказать, что это проклятие наше из-за прежних заслуг. Наше правительство ради вистов себе делает любой ЛЕ и ЧМ нацпроектом и якобы ждет от сборной каких-то побед, поэтому вместо реальных задач - чтобы у нас была сыгранная команда, минимальная вариативность, чтобы легко обыгрывали Финляндию, что мы должны были сделать, и пытались бороться с Данией, что можно было попробовать.

Но вместо этого у нас типа стоит задача куда-то пройти, да господи, у нас 38 место в рейтинге команд, мы между Казахстаном и Азербайджаном примерно. И это из-за этих "нацпрограмм". Потому что у нас не тренер, который как Петкович вот строит команду, которая может пободаться из того, что есть много лет, вместо этого у нас Стасон, который готов поддакнуть и неустойку если что срубить, а на построение команды ему класть.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 21:17
На пятом месте космический по зарплате на Евро. Читал такое объяснение этому - мол, работа в сборной неблагодарная и после неё есть вероятность, что какое-то время тренер не будет востребован. Это вроде как подушка для жизни после ухода из команды.
Про игроков отдельный разговор. Понятное дело, что нет у нас даже средних по европейским меркам футболистов, но тут есть но. От тренера всё равно много зависит. Можно из никому неизвестной Аталанты сделать четвертьфиналиста ЛЧ или играть и проигрывать достойно как Венгрия. А можно быть сборной России - кто бы не тренировал и при каком составе - толку нет.
КАМЮ
КАМЮ
вчера в 21:15
А зато у нас форма самая красивая! Вот!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 21:05, ред.
Вообще не согласен) Задача тренера - правильно сформировать задачи в том числе (которые он ставит перед командой) и выжать максимум из нее - в зависимости от того, как он распланировал, раньше или позже.

У нас же речь о долгосрочной подготовке вообще не идет, а подбор игроков часто вызывает ступор. Каким образом у нас относятся к игрокам сборной Кудряшов (он вроде вообще без клуба сейчас), Жирков или Семенов?

И вообще, Саламыч не позиционирует себя как строитель сборной, просто если мы выиграем - он петухом ходит, не выиграем - сбегает с конфы и все.

И еще - у него зарплата в топ-3 на Евро вроде. Больше Мартинеса. Зачем 2.5 миллиона евро в год отдавать, тогда можно за пол-ляма взять тренера.
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 20:17
вспомните, когда за 2 место на евро, тренеров выгоняли из сборной. это было потому, что это была трагедия для страны, а теперь? проиграли в хоккей, футбол, другие виды спорта....и что говорят?- только не нужно делать трагедию из этого. и так уже лет 30. проиграли и проиграли. тренеры и руководители спорта страны видят в поражениях свет в конце тоннеля. это маразм и полная деградация спорта.
kts99
kts99
вчера в 19:50
В газпромовском чемпионате все решается по понятием и с помощью ручных судей. Откуда же тогда взятся достойной игре в сборной которой даже симуляция пенальти не помогла. С чемпа водокачки в плей офф не выходят прав Валера
112910415
112910415
вчера в 19:13
этот павлин провалит отбор на ЧМ , однозначно
ballak144
ballak144 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 18:16
МДА, интересно сколько детских школ можно построить за его зарплату?
rrrrr
rrrrr
вчера в 18:08
Провалились и тренер и футболисты. Тренер не смог настроить и выбрать правильную тактику, а футболерам просто не хватило мастерства. Проблема в том, что краткосрочного решения не существует, объективно и тренера и футболистов лучше в России сейчас нет. Надо развивать футбол - школы и прочее, но на это уйдут годы, а наши чиновники хотят заработать здесь и сейчас.
Так печально, что по многим видам спорта Россия впереди, а по самому популярному буквально сзади.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 18:04
Я не хочу чтобы Черчесова убирали. Смысл? В стране нет детских школ, нет тренерских школ, везде кумовство и деньги всё решают. В такой обстановке смена тренера ничего не даст. Возможно, кто-то более талантливее вроде Карпина или Бердыева смог бы сыграть с датчанами вничью и вывести сборную в плей-офф под счастливый визг части болельщиков, но это ровным счётом ничего не изменило бы кардинально. Менять нужно всю систему, начиная с детского спорта, а не тренеров. И покуда нет порядка в этом всём, то тренером может быть кто угодно, в том числе и Черчесов.
Пик
Пик
вчера в 17:59
Я не думаю что наши игроки уж настолько индивидуально слабы, просто у физрука других навыков нет и откуда их взять, Неужели он не видит что дзюба играет в зените в паре с Азмуном и что не могли среди сборников найти кто-бы заменил его. И это только один эпизод, не было полной самоотдачи ни у тренеров и игроков, отсюда и результат - ОТСТАВКА.
быстроногий Абелардо
быстроногий Абелардо
вчера в 17:53, ред.
Дасаев наиболее адекватен. Выдвигает конструктивные предложения. У остальных "оналитиков" обыкновенный словестный понос.
Аксинья
Аксинья ответ Евгений Быстров (раскрыть)
вчера в 17:33
Скорее всего он провалит отбор на ЧМ-22 и еще около года будем терпеть его вхолостую или все-таки дадут УДО ?
aNOOBis
aNOOBis ответ PetrTerentyev78 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:32
Ну, на домашних турнирах плюс/минус всегда более благосклонны к хозяевам.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 17:28
По интервью сразу видно,кто у кормушки,те против усатого ничего сказать не могут,ибо боятся по попе атата получить от Самого!Все прогнило.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 17:27
Может быть услышат глас народа и уволят стасика?!Но,конечно,верится с трудом.Так что терпеть его до ЧМ-2022((((
Triem
Triem
вчера в 16:57
Честь и достоинство?? При капитализме? Шутите чтоли? Олигархату не до футбола и мы увидели обычную закономерность.
Ильшат Утеев 1
Ильшат Утеев 1
вчера в 16:57
Дасаев адекватен вообще, нет? Они иностранцы бегают,нет конкуренции в сборной. А ты не подумал, что конкуренции в этой сборной нет как раз так и из-за лимита?
mangox33
mangox33
вчера в 16:52
"Черчесов после рукопожатия с Путиным улетел в космос. Так и не вернулся оттуда. До сих пор руку не моет, наверное..."


Чабан сборной в порядке, ведь его сам Чабан всей страны крышует
d_fincher
d_fincher
вчера в 16:36
Газпром-Дюков-Стас-Артемка. Команда нашей страны. Вперед, на ЧМ 2022
sv_1969
sv_1969 ответ mangox33 (раскрыть)
вчера в 16:32
Только этот пес не хочет уходить!
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:32
Дасаев прав на счет потолка но не прав на счет лимита! Ужесточи лимит и цены на пешеходов вырастут!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:30
"В рамках подготовки к следующим матчам сборная России по футболу будет тренироваться без мячей".
Хочется добавить: "И без игроков, но со Стасом".
амурец
амурец
вчера в 16:24, ред.
как я уже говорил Черчесов не должен отвечать за результаты сборной, за результаты сборной отвечает главный тренер, а у нашей сборной его нет, ну а так согласен с Бубновым
shlomo
shlomo
вчера в 16:23
Спасибо за статью.... ну понятно вся это реакция "уважаемых людей" ....а что говорить про футбольных фанатов, которые бурно отреагировали на разгром команды Черчесова (и совсем не стеснялись в выражениях в комментариях ...) ....а так для Черчесова есть очередная отмазка, что футболисты проиграли не по своей вине, а "по вине сборной Дании"....типа да, мы пропустили четыре гола, забили один, но наш – самый красивый он с пенальти...Даааааа такой футбол нам точно не нужен....пусть теперь РФС сейчас ломают голову и думают, что же делать дальше и как спастись от позора....а так в принципе а какой позор?...Это закономерный результат деятельности наших спортивных чиновников и откуда тогда взяться качественным футболистам....
Союзник противников
Союзник противников ответ за (раскрыть)
вчера в 16:21
Это в Австрию,для воссоединения с любимой семьёй? Да он недавно со сборной летал туда-готовился.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:20
"Начни сначала,всё начни с нуля",так пелось некогда.Только кто начинать сначала может-Митрофан МедвеДюков? Смешно.
зигзаг
зигзаг
вчера в 16:15
Сборная россии всегда всем проигрывает. Уже давно нужно разогнать состав деревянных
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100