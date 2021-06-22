Наумов: «Иностранные специалисты сборную России тренировать не умеют»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о будущем главного тренера сборной России Станислава Черчесова после провала на Евро-2020.
Вы знаете, я не думаю, что что-то изменится. Во-первых, если говорить о тренерах сборной, то, наверное, тренировать должен именно отечественный специалист. Моё мнение таково, что иностранные специалисты сборную России тренировать не умеют: они не знают наш менталитет, наш футбол, язык тоже сложный. Ну, а если называть специалистов в России — не будет Черчесова, придет кто-то другой из наших, но ведь ничего не изменится, он выбрал всех лучших футболистов, которые есть. Если Черчесов наладил обстановку в команде, и она хорошая, добрая, семейная, то это хорошо. Если у него не получается контакт с игроками, то да, нужно решать вопрос по тренеру. А что касается мастерства, то это дают клубы и школы, не Черчесов.
На момент назначения Бердыева на должность главного тренера команда Ростов замыкала турнирную таблицу чемпионата России, находясь на последнем 16-м месте и имея в активе 11 очков.
21 мая 2016 года ФК «Ростов» под руководством Бердыева завоевал серебряные медали чемпионата России, что стало главной сенсацией турнира. Кроме того, сезон 2015/2016 стал самым успешным в истории клуба. Впервые за все годы своего существования команда получила право принять участие в Лиге чемпионов.
4 августа 2001 года Бердыев был назначен главным тренером футбольного клуба «Рубин» (Казань)
В первый же сезон в РФПЛ команда заняла третье место, обыграв в последнем матче ЦСКА.
В 2008 году «Рубин» впервые стал чемпионом страны, опередив ЦСКА и московское «Динамо». «Рубин» лидировал в чемпионате с третьего тура и до конца турнира. При этом в гостях команда набрала больше очков, чем в домашних матчах. Примечательно, что ни один игрок «Рубина» в том сезоне не занял первое место в списке 33-х лучших игроков сезона, которые были определены РФС в декабре 2008 года, что косвенно говорит об особо значительной роли тренерской работы в успехе команды.
На момент назначения Бердыева на должность главного тренера команда Ростов замыкала турнирную таблицу чемпионата России, находясь на последнем 16-м месте и имея в активе 11 очков.
21 мая 2016 года ФК «Ростов» под руководством Бердыева завоевал серебряные медали чемпионата России, что стало главной сенсацией турнира. Кроме того, сезон 2015/2016 стал самым успешным в истории клуба. Впервые за все годы своего существования команда получила право принять участие в Лиге чемпионов.
4 августа 2001 года Бердыев был назначен главным тренером футбольного клуба «Рубин» (Казань)
В первый же сезон в РФПЛ команда заняла третье место, обыграв в последнем матче ЦСКА.
В 2008 году «Рубин» впервые стал чемпионом страны, опередив ЦСКА и московское «Динамо». «Рубин» лидировал в чемпионате с третьего тура и до конца турнира. При этом в гостях команда набрала больше очков, чем в домашних матчах. Примечательно, что ни один игрок «Рубина» в том сезоне не занял первое место в списке 33-х лучших игроков сезона, которые были определены РФС в декабре 2008 года, что косвенно говорит об особо значительной роли тренерской работы в успехе команды.
Отечественный специалист - очередной позор.
Соглашусь с Наумовым, так как наши специалисты работают со сборной, ни один иностранный специалист не сможет.
Отечественный специалист - очередной позор.
Соглашусь с Наумовым, так как наши специалисты работают со сборной, ни один иностранный специалист не сможет.
Отечественный тренер + отечественные игроки = худшая сборная на Евро...
Отечественный тренер + отечественные игроки = худшая сборная на Евро...