Наумов: «Иностранные специалисты сборную России тренировать не умеют»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о будущем главного тренера сборной России после провала на Евро-2020.

Вы знаете, я не думаю, что что-то изменится. Во-первых, если говорить о тренерах сборной, то, наверное, тренировать должен именно отечественный специалист. Моё мнение таково, что иностранные специалисты сборную России тренировать не умеют: они не знают наш менталитет, наш футбол, язык тоже сложный. Ну, а если называть специалистов в России — не будет Черчесова, придет кто-то другой из наших, но ведь ничего не изменится, он выбрал всех лучших футболистов, которые есть. Если Черчесов наладил обстановку в команде, и она хорошая, добрая, семейная, то это хорошо. Если у него не получается контакт с игроками, то да, нужно решать вопрос по тренеру. А что касается мастерства, то это дают клубы и школы, не Черчесов.