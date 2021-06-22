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Наумов: «Иностранные специалисты сборную России тренировать не умеют»

сегодня, 15:05

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о будущем главного тренера сборной России Станислава Черчесова после провала на Евро-2020.

Вы знаете, я не думаю, что что-то изменится. Во-первых, если говорить о тренерах сборной, то, наверное, тренировать должен именно отечественный специалист. Моё мнение таково, что иностранные специалисты сборную России тренировать не умеют: они не знают наш менталитет, наш футбол, язык тоже сложный. Ну, а если называть специалистов в России — не будет Черчесова, придет кто-то другой из наших, но ведь ничего не изменится, он выбрал всех лучших футболистов, которые есть. Если Черчесов наладил обстановку в команде, и она хорошая, добрая, семейная, то это хорошо. Если у него не получается контакт с игроками, то да, нужно решать вопрос по тренеру. А что касается мастерства, то это дают клубы и школы, не Черчесов.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 16:03
Мнение типичного советского номенклатурного работника, бредящего о каком-то там уникальном менталитете и особенном отечественном футболе. Что о нём нужно знать, о нашем особенном футболе, что иностранный тренер там просто заблудится и не справится? Хорошо хоть про нашу отдельную цивилизацию не упомянул.
Q-J-G
Q-J-G ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 15:53
То, чего добился Курбан Бекиевич с Рубином, никто и никогда из тренеров РПЛ не добился и не добьётся, да и с Ростовом также...

На момент назначения Бердыева на должность главного тренера команда Ростов замыкала турнирную таблицу чемпионата России, находясь на последнем 16-м месте и имея в активе 11 очков.

21 мая 2016 года ФК «Ростов» под руководством Бердыева завоевал серебряные медали чемпионата России, что стало главной сенсацией турнира. Кроме того, сезон 2015/2016 стал самым успешным в истории клуба. Впервые за все годы своего существования команда получила право принять участие в Лиге чемпионов.

4 августа 2001 года Бердыев был назначен главным тренером футбольного клуба «Рубин» (Казань)
В первый же сезон в РФПЛ команда заняла третье место, обыграв в последнем матче ЦСКА.
В 2008 году «Рубин» впервые стал чемпионом страны, опередив ЦСКА и московское «Динамо». «Рубин» лидировал в чемпионате с третьего тура и до конца турнира. При этом в гостях команда набрала больше очков, чем в домашних матчах. Примечательно, что ни один игрок «Рубина» в том сезоне не занял первое место в списке 33-х лучших игроков сезона, которые были определены РФС в декабре 2008 года, что косвенно говорит об особо значительной роли тренерской работы в успехе команды.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 15:43
Хуже точно не будет. Но Курбан работает только со своим штабом, сейчас его проблематично будет собрать. Ну , не знаю, может и получится. В плане, что с грандами сможет ничейки катать. Возможно система водить за руку игроков по полю и указывать, что надо делать - как раз для нашей Сборнаяй.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:40
Где-то на Кюрасао улыбнулся Г. Хиддинк. Позволю высказать свое мнение. Г. Онугха о своем опыте в чемпионате Дании: "Очень удивил темп игры. Нет такого отрезка, когда можно подержать мяч, чуть-чуть отдохнуть. Вратарь ввёл мяч, после этого все бегут в прессинг. Например, в «Тамбове» мне говорили: ты стоишь в центре круга и обороняешься — здесь такого нет. Ты словно собака: должен с цепи сорваться и бежать в прессинг." Ну а остальное каждый сам может додумать и делать какие-то выводы.. Как всегда личное субъективное мнение.
Q-J-G
Q-J-G ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 15:39
Вряд ли, у Бердыева было бы хуже, чем у Черчесова. И Бердыев тренер, в отличии от некоторых... Если вспомнить, что и с кем (Рубин, Ростов) добился Бердыев, то почему бы и не Бердыев?!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:33
Бред.Можно поставить в ворота Дзюбу,а вместо него в поле-Дельфинчика,и результат будет отрицательный,но разного уровня-от достойного до катастрофического.Если у тренера есть одна идея в запасе и никаких попыток реализовать другие(в связи с отсутствием),то пусть идёт ломом ковырять асфальт.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:27
Может Семина попробовать?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:24
Да где же найти людей, которые не просто называют себя специалистами в современном футболе, но ими по факту и являются, в отечестве родном? В принципе не знаю у кого бы получилось. У Бердыева? Его штаб уже давно на пенсии, а методы работы все-таки на мой взгляд устарели. У Евсеева? Это Бердыев на минималках. У Карпина? Он и с "Ростовом" не всегда стабилен. У Слуцкого? Он второй раз на это не подпишется, потому что понимает что с таким уровнем футбола в России ловить ему нечего. А Черчесов достоин только критики за то, что не смотря на позор продолжает цепляться за свой контракт и свою зарплату.
Mangur
Mangur
сегодня в 15:21
И наши не умеют.Будем приглашать инопланетных лунатиков.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:18
Иностранный специалист - бронза ЧЕ 2008.
Отечественный специалист - очередной позор.
Соглашусь с Наумовым, так как наши специалисты работают со сборной, ни один иностранный специалист не сможет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:17, ред.
Вчера мы увидели обратное....
Отечественный тренер + отечественные игроки = худшая сборная на Евро...
LOpp
LOpp
сегодня в 15:09
ну куда уж иностранным специалистам до наших спецов
Predator94
Predator94
сегодня в 15:06
Что за бред? Уволить к херам
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