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Черданцев считает, что Семак может заменить Черчесова в сборной

вчера, 15:39

Футбольный комментатор Георгий Черданцев назвал имя тренера, который мог заменить Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

Кто может заменить Черчесова? Я всегда поддерживаю российских тренеров, но новому специалисту опять же потребуется какое-то время. С листа взять и всё чудесным образом изменить невозможно. Не знаю, готов ли Сергей Семак возглавить сборную и ставить ей атакующий футбол. В чемпионате России «Зенит» играет именно в такой футбол, много забивает и создает. Больше никого назвать так сразу и не получается.

Кто-то называет кандидатуру Владимира Федотова, но было бы странно звать в сборную тренера, команды которого ничего не выигрывали. Главный тренер сборной — это другой уровень ответственности, медийности и всего остального. Это очень специфическая профессия, по большому счету это менеджерская работа, а не чисто тренерская. Тут нужна ментальная готовность справиться со всем грузом. Федотов в эту концепцию, при всем к нему уважении, не вписывается.

Ранее стало известно, что Черчесов не собирается подавать в отставку.

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rtw69w4w5d6n
rtw69w4w5d6n
сегодня в 03:02
Тренрский штаб необходимо менять,это всем понятно!!! Семак ещё не готов!!! Бердыев или Карпин или сильный европеейский тренер!
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 00:38
Чердак поехал...ставить нюню ( задачи выхода из группы небыло ) это уже перебор.
Sadisto
Sadisto
вчера в 21:46
Какой нафиг Семак? В Зените рулит не Семак как тренер, а деньги Газпрома.
Ravshan878
Ravshan878 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:20
Как вспомню обязательно вам сообщу господин Юрий.) Слышал давно может быть перепутал с кем-то. Но постараюсь вспомнить.Вскоре всего ,,Джентльмены удачи,, или,,Деловый люди,, вам так важно. Где он сказал и с кем он спал.😂 ))))
Борисыч1
Борисыч1
вчера в 20:30
Какой ещё Семак? НОВИКОВ!!!! ))
протон1
протон1
вчера в 20:19, ред.
думаю фотография говорит обо всем, ну придет семак. и вновь роль дзюбы. разница какая.
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:13
Черданцев уже списал Семака из Зенита.)))
cska1948
cska1948
вчера в 19:54
Из всего что сказал Черданцев можно сделать только один вывод: положение Семака в Зените весьма шаткое и что Зенит скорее всего с ним расстанется.
Оновтун
Оновтун
вчера в 19:45
Черчесов это прошлое, будущее сборной - дуэт Семак-Мусаев
112910415
112910415
вчера в 18:52
то же самое, что нынешнего оставить
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
вчера в 18:43, ред.
Может быть поставить главным Бубнова или Ловчева? А то как языками чесать - они мастера, пускай покажут нам тренерский мастер-класс )))
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 17:49
Точно видать приболел))))))
kts99
kts99
вчера в 17:43
У чердака сьехала крыша
youtomee
youtomee
вчера в 17:25
да видели мы этого Семака в ЛЧ, тот же Дзюба будет и с таким же отсутствием мысли команда
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:16
Иностранцу интересно работать с квалифицированными футболистами, которыми наши, уы, не являются. Их сначала надо учить азам футбола, а потом уже объяснять, куда и зачем бежать. Никакой уважающий себя тренер не приедет к нам. Если только поэкспериментировать и получить хорошую зарплату.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Ravshan878 (раскрыть)
вчера в 17:10
Не надо поминать всуе великого советского актёра. Если скажете, в каком фильме он ЭТО сказал, извинюсь перед вами. Не скажете - извинитесь вы.
viv
viv
вчера в 17:10
Менять надо не только Черчесова а все руководство РФС во главе с Дюковым.
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 17:05
Как сказал Георгий Вицин.
Не поможет.😟.)))
димон 37
димон 37
вчера в 17:04
Семак только при поддержке мюллера может
за
за ответ амурец (раскрыть)
вчера в 16:56
Наверное, это ковид-дельта...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:52
Проходили: "Задачи выхода из группы с этим составом не стояло."
амурец
амурец
вчера в 16:45
у Черданцева просто высокая температура
RybaFish
RybaFish
вчера в 16:44
А Семаку это надо? Вроде на 56а не похож..
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:43
Черданцев сказал....))).
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:41
Надо брать иностранца.
LOpp
LOpp
вчера в 16:38
ну да, Семак же обыгрывал бельгийцев
порт
порт
вчера в 16:36
Да с таким же успехом и я могу заменить усатого, вот только толку будет мало. То же самое можно сказать и про Семака.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 16:35
Только Бердыев может
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:34
Да зачем нам весь этот зброд,надо взять топового тренера из за бугра!
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
вчера в 16:30
Чердакцев занимайся своим прямым делом, не лезь в мужские дела.
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