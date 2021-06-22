Черданцев считает, что Семак может заменить Черчесова в сборной

Футбольный комментатор Георгий Черданцев назвал имя тренера, который мог заменить на посту главного тренера сборной России.

Кто может заменить Черчесова? Я всегда поддерживаю российских тренеров, но новому специалисту опять же потребуется какое-то время. С листа взять и всё чудесным образом изменить невозможно. Не знаю, готов ли Сергей Семак возглавить сборную и ставить ей атакующий футбол. В чемпионате России «Зенит» играет именно в такой футбол, много забивает и создает. Больше никого назвать так сразу и не получается.

Кто-то называет кандидатуру Владимира Федотова, но было бы странно звать в сборную тренера, команды которого ничего не выигрывали. Главный тренер сборной — это другой уровень ответственности, медийности и всего остального. Это очень специфическая профессия, по большому счету это менеджерская работа, а не чисто тренерская. Тут нужна ментальная готовность справиться со всем грузом. Федотов в эту концепцию, при всем к нему уважении, не вписывается.