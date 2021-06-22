Футбольный комментатор Нобель Арустамян подвел итоги Евро-2020 для сборной России.
Это провал. Разочарование. Вывод из провала сборной на Евро-2020 у меня один — я за перемены.
Да, был классный чемпионат мира — спасибо за него и тренерам, и команде. Но последние полтора года меня не покидает ощущение: сборная с Черчесовым в тупике.
Не знаю, когда закончился цикл этой команды — летом 2018-го, с завершением отбора на Евро или с провалом в Лиге Наций. Но сборная остановилась в развитии. Черчесов неправильно воспринимает даже свою роль в ней: он уже не просто тренер, а чиновник, как метко заметил коллега Уткин.
Можно задать Черчесову много футбольных вопросов — они последуют, оставим это специалистам. Но есть стойкое ощущение: сборной нужны перемены. Черчесов команду не перестроил — она уже и не старая, но еще и новая. Перестановки, когда они всё-таки происходят, выглядят внезапными и неподготовленными. Происходят непосредственно во время чемпионата Европы.
Черчесов видит себя солдатом или, скорее, генералом — и команда у него из солдат, а не из личностей. От сборной ждут положительных эмоций — и от внятного, понятного футбола, и от пресс-конференций главного тренера.
На мой взгляд, РФС и сам Черчесов должны найти себе силы и решиться на отставку тренера. Черчесов уже говорит о скорой квалификации ЧМ-2022, но есть подозрение, что ничего хорошего не выйдет и из нее.
Ранее стало известно, что Черчесов не собирается подавать в отставку.