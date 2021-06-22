ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

Нобель: «Вывод из провала сборной на Евро-2020 у меня один — я за перемены»

вчера, 15:51

Футбольный комментатор Нобель Арустамян подвел итоги Евро-2020 для сборной России.

Это провал. Разочарование. Вывод из провала сборной на Евро-2020 у меня один — я за перемены.

Да, был классный чемпионат мира — спасибо за него и тренерам, и команде. Но последние полтора года меня не покидает ощущение: сборная с Черчесовым в тупике.

Не знаю, когда закончился цикл этой команды — летом 2018-го, с завершением отбора на Евро или с провалом в Лиге Наций. Но сборная остановилась в развитии. Черчесов неправильно воспринимает даже свою роль в ней: он уже не просто тренер, а чиновник, как метко заметил коллега Уткин.

Можно задать Черчесову много футбольных вопросов — они последуют, оставим это специалистам. Но есть стойкое ощущение: сборной нужны перемены. Черчесов команду не перестроил — она уже и не старая, но еще и новая. Перестановки, когда они всё-таки происходят, выглядят внезапными и неподготовленными. Происходят непосредственно во время чемпионата Европы.

Черчесов видит себя солдатом или, скорее, генералом — и команда у него из солдат, а не из личностей. От сборной ждут положительных эмоций — и от внятного, понятного футбола, и от пресс-конференций главного тренера.

На мой взгляд, РФС и сам Черчесов должны найти себе силы и решиться на отставку тренера. Черчесов уже говорит о скорой квалификации ЧМ-2022, но есть подозрение, что ничего хорошего не выйдет и из нее.

Ранее стало известно, что Черчесов не собирается подавать в отставку.

Все новости
Червиченко: «Черчесов вряд ли сам уйдёт. У него прекрасный контракт»
Сегодня, 02:32 Комментарии6
Зобнин: «Хочу принести извинения болельщикам, которые в нас верили»
Вчера, 20:32 Комментарии81
Шварц: «Уверен, знания Лаксальта пригодятся молодой команде „Динамо“»
Вчера, 19:39 Комментарии6
«Совсем другой уровень, что-то из области фантастики». Мухин — о Евро-2020
Вчера, 18:30 Комментарии14
«Жалкое зрелище» и «Худшая команда на Евро». Реакция на фиаско сборной России на чемпионате Европы
Вчера, 16:00Александр Чистяков в блоге Вспомнить всё!Комментарии32
Черданцев считает, что Семак может заменить Черчесова в сборной
Вчера, 15:39 Комментарии45
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 20:33
всё будет хорошо) надежда товарищи)
112910415
112910415
вчера в 18:57
а время опять работает против нас !
ничего же не улучшается, кроме благосостояния бездарного функционера !
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
вчера в 18:47
Все нормальные здравомыслящие люди понимают что нужны перемены с хирургическим вмешательством...все понимают, кроме футбольных чиновников))
juvenale
juvenale
вчера в 18:33
STVA 1
STVA 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:40
Финны уже лучше нас играют в футбол...)))

А я не вижу в этом стремного!Достаточно посмотреть где играют финны а где наши)
STVA 1
STVA 1 ответ stachel (раскрыть)
вчера в 17:38
Не обижайте финов с Египтом! У того же Египта есть Салах а у нас онанист Зюба! Как говорят почувствуйте разницу!
за
за ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:08
Эти тараканы ко всему привыкают.
stachel
stachel
вчера в 16:33, ред.
Замена тренера сейчас имеет только 1 плюс: деградация нашего футбола станет очевидной всем и не будет связываться только с личностью Саламыча. Деградирует клубный футбол и вместе с ним сборная, ибо на 90% состоит из РПЛ. Лимит гарантирует место в составе и высокие з/п паспортистам и не стимулирует к развитию. За 15 лет выросло новое поколение, кузяевы, караваевы, дивеевы, дзюбы, сутормины, зобнины - это продукт лимита! Качество этого продукта мы видим все последние годы. Мы реально опустились до уровня Финляндии и Египта.
амурец
амурец ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:31
именно нужен тренер, а не Черчесов, и насчёт вратарей, а что вы имеете против них?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:25
Нужен тренер...а не чиновник-вратарь....
Даже из игроков РПЛ толковый коуч сможет сколотить боеспособную дружину...
И игроки нужны "борзые"...а непослушные солдатики...
bacek15
bacek15
вчера в 16:19, ред.
К сожалению, ЧСС не справляется. Да, и вряд ли сможет изменить положение кто-либо другой в ближайшем будущем, исходя из выступлений тех же клубов в Европе. И нужно перестать возлагать на росфутбол завышенные ожидания и завышенные финансовые траты тоже нужно умерить, есть дела куда посущественней. И начинать потихоньку с начала...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:18
Нобелю возразить практически невозможно, всё разложил по полочкам.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:18
"Завёл рака за камень" и не сказал,какого рода перемены нужны!ОНо и понятно.Как там говорил генерал вермахта Штирлицу в поезде: "Значит мы кормимся из одной кормушки".Поэтому главный инсайдер нашего футбола не осмелился покуситься на персонажей более высокого ранга.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:16, ред.
Лучше не пройти квалификацию с новым тренером....
Чем пройти её с Черчесовым....
Ибо самое неприятное...мы стали привыкать к позорам...
Финны уже лучше нас играют в футбол...)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:56
Стасика гнать и желательно с дихлофосом))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100