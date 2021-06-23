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Отец Сафонова: «У Матвея всё нормально. Сборная физически не была готова»

вчера, 17:41

Евгений Сафонов, отец вратаря сборной России Матвея Сафонова, заявил, что его сын уже пришел в себя после поражения от Дании в матче Евро-2020.

Я с ним общался после матча. Какое состояние у Матвея? У него всё нормально. Про футбол мы с ним не разговариваем. Конечно, было неприятно смотреть на четыре пропущенных мяча. Команда была физически не готова, поэтому и показала такую игру.

Недавно футбольный агент Алексей Сафонов встал на защиту голкипера «Краснодара».

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Все комментарии
mphuZ
mphuZ ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 00:33
1. Били на исполнение. Даже если бы стоял в воротах, не факт, что отразил бы.
2. Чистый обрез. О чём речь?
3. Сквозь кучу, мощно. Немногие бы взяли.
4. Сквозь двух пробегающих мимо защитников, которые не вышли на соперника.

Не вижу, за что можно винить вратаря.
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 23:00
Что за отмазки МОЛОДОЙ ВРАТАРЬ а что нужен старый .....опыт есть в ЛЧ, За Краснодар регулярно по 3 и по 4 выхватывал
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:02
Чувак, твой сын пропустил четыре мяча.
Это уже не нормально.
Futurista
Futurista
вчера в 20:02, ред.
Вратарь тоже физически не готов был?)...ноги стоять устали у станка...

yrasikos22
yrasikos22 ответ 1-я конная (раскрыть)
вчера в 19:00
Гилерме очень косячный,если у Сафонова опыта мало,то у Гилерме это закономерность...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 18:38
У него все нормально, сборная была не готова.

1 - вышел и ему закинули за шиворот
2 - еще до удара Поульсена, пока тот пытался мяч обработать, нелепо подпрыгнул и растянулся на траве, вследствие чего Поульсен не один на один с вратарем был, а один на один с воротами
3 - Кристенсен бил с 25 метров около него
4 - снова вратарский гол, с угла в БЛИЖНИЙ угол

Папа бы молчал лучше. Вся сборная плохо сыграла, но и при этом Сафонов, безусловно, был один из худших
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:25
Да, это было видно как раз во втором тайме! Подсела наша сборная и в физическом, и в психологическом плане, увы..
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:18
Играл как умеет, вопросы к тому кто ставил
1-я конная
1-я конная ответ yrasikos22 (раскрыть)
вчера в 18:16
Я не спорю. Но его забеги - это не сейчас началось, он этим в Краснодаре уже давно балуется. И частенько косячит.
А про Гилерме... Я считаю, что он должен был на воротах стоять вместо Шунина и Сафонова - поэтому и написал про его смех
yrasikos22
yrasikos22 ответ 1-я конная (раскрыть)
вчера в 18:13
Сафонов ещё молодой вратарь,ему ещё опыта набираться и впереди у него ещё будет много Евро,таланта у него много,и
над Сафоновым точно не Гилерме смеяться...
ProKop92
ProKop92
вчера в 18:09
"У него все нормально". У них у всех все нормально, ребят!.. Это у нас постоянно бомбит. А они спокойно спят по ночам, поверьте.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:05
Такого же мнения
karnager
karnager
вчера в 18:03
Так сказали, что физическое состояние наших было огого. Дзюба даже не передергивал, чтобы силы не растерять. Или опять обман уездись сплошной ?
Храневец
Храневец
вчера в 17:59
все нормально - бобло капает и не хилое!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 17:47
Тут больше опорная зона виновата, которой по сути у нас и не было.
1-я конная
1-я конная
вчера в 17:45
Согласен полностью с отцом Сафонова - сборная была не готова к забегам из штрафной Матвея и его ляпам. Гилерме наверное живот надорвал, когда смотрел на эти чудачества
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:45
Папа говорит думаю что точно не знает. Но хорошо что Матвей в порядке.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:42
Матвей молоток,защита не справилась!
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