Отец Сафонова: «У Матвея всё нормально. Сборная физически не была готова»

Евгений Сафонов, отец вратаря сборной России Матвея Сафонова, заявил, что его сын уже пришел в себя после поражения от Дании в матче Евро-2020.
Я с ним общался после матча. Какое состояние у Матвея? У него всё нормально. Про футбол мы с ним не разговариваем. Конечно, было неприятно смотреть на четыре пропущенных мяча. Команда была физически не готова, поэтому и показала такую игру.
Недавно футбольный агент Алексей Сафонов встал на защиту голкипера «Краснодара».
2. Чистый обрез. О чём речь?
3. Сквозь кучу, мощно. Немногие бы взяли.
4. Сквозь двух пробегающих мимо защитников, которые не вышли на соперника.
Не вижу, за что можно винить вратаря.
2. Чистый обрез. О чём речь?
3. Сквозь кучу, мощно. Немногие бы взяли.
4. Сквозь двух пробегающих мимо защитников, которые не вышли на соперника.
Не вижу, за что можно винить вратаря.
Это уже не нормально.
Это уже не нормально.
https://youtu.be/NwKjVqDnrkc
1 - вышел и ему закинули за шиворот
2 - еще до удара Поульсена, пока тот пытался мяч обработать, нелепо подпрыгнул и растянулся на траве, вследствие чего Поульсен не один на один с вратарем был, а один на один с воротами
3 - Кристенсен бил с 25 метров около него
4 - снова вратарский гол, с угла в БЛИЖНИЙ угол
Папа бы молчал лучше. Вся сборная плохо сыграла, но и при этом Сафонов, безусловно, был один из худших
1 - вышел и ему закинули за шиворот
2 - еще до удара Поульсена, пока тот пытался мяч обработать, нелепо подпрыгнул и растянулся на траве, вследствие чего Поульсен не один на один с вратарем был, а один на один с воротами
3 - Кристенсен бил с 25 метров около него
4 - снова вратарский гол, с угла в БЛИЖНИЙ угол
Папа бы молчал лучше. Вся сборная плохо сыграла, но и при этом Сафонов, безусловно, был один из худших
А про Гилерме... Я считаю, что он должен был на воротах стоять вместо Шунина и Сафонова - поэтому и написал про его смех
А про Гилерме... Я считаю, что он должен был на воротах стоять вместо Шунина и Сафонова - поэтому и написал про его смех
над Сафоновым точно не Гилерме смеяться...
над Сафоновым точно не Гилерме смеяться...