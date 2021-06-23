Отец Сафонова: «У Матвея всё нормально. Сборная физически не была готова»

Евгений Сафонов, отец вратаря сборной России , заявил, что его сын уже пришел в себя после поражения от Дании в матче Евро-2020.

Я с ним общался после матча. Какое состояние у Матвея? У него всё нормально. Про футбол мы с ним не разговариваем. Конечно, было неприятно смотреть на четыре пропущенных мяча. Команда была физически не готова, поэтому и показала такую игру.