Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал вылет сборной России с Евро-2020.

Итог один — всем надо работать. Не только футболистам — всем. Нужно более интенсивно работать и перестать заниматься своими личными делами. Я не хочу бросаться яркими фразами. Кто хотел хайпануть на этой теме — хайпанул. Это тема не для пиара, а для глубокого анализа с последующей работой. Пусть специалисты разбираются и расскажут нам, в чем проблема. У меня есть собственное мнение, но оно не для публичного обсуждения.