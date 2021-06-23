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Мещеряков — о провале сборной: «Итог один — всем надо работать»

сегодня, 14:52

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал вылет сборной России с Евро-2020.

Итог один — всем надо работать. Не только футболистам — всем. Нужно более интенсивно работать и перестать заниматься своими личными делами. Я не хочу бросаться яркими фразами. Кто хотел хайпануть на этой теме — хайпанул. Это тема не для пиара, а для глубокого анализа с последующей работой. Пусть специалисты разбираются и расскажут нам, в чем проблема. У меня есть собственное мнение, но оно не для публичного обсуждения.

Ранее стало известно, что Черчесов не собирается подавать в отставку.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:46
А наступят ли такие времена, когда чиновники вроде Мещерякова, Дюкова, Алаева, Прядкина перестанут говорить банальности? Осталось еще добавить " Работать будем, (т.к. труд создал человека). Если нечего сказать, то лучше промолчать. Черчесов деньжат огреб, ему теперь на всех..... с высоты птичьего полета.
доктоР7
доктоР7
сегодня в 15:43
Если специалисты с таким мнением когда-то были на первых ролях, неудивительно, что у нас футбол в глубокой попе.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 15:17
У меня есть собственное мнение, но оно нецензурное.
ProKop92
ProKop92
сегодня в 15:15
.
112910415
112910415
сегодня в 15:08
но одному-то, крупному - надо отдыхать, лучше на пенсии !
нечитайло
нечитайло
сегодня в 15:07
Тренируйтесь на кошках
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 15:06
А кто не работает?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:06
Какой работать - они в отпуск поехали - стресс снимать:
ДСА
ДСА
сегодня в 14:55
Еще есть куда падать :(
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:55
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