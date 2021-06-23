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Педро Роша: «Я заслужил шанс, чтобы остаться в первой команде „Спартака“»

сегодня, 13:07

Форвард «Спартака» Педро Роша поделился мнением о своём будущем в московском клубе.

Если говорить о лимите и том, что я лишний сейчас, жизнь игрока достаточно непростая. Я делаю свою работу, выкладываюсь на сто процентов. Финальное решение о том, кто останется или нет, будет за тренером. Я являюсь игроком «Спартака» и должен делать всё возможное для своей команды. Пока все мои мысли только о «Спартаке». Не знаю, что будет дальше — кто-то мной заинтересуется или у клуба будет интерес куда-то меня продать или отдать в аренду. Но, скажу ещё раз, пока ничего такого нет.

Прошлый сезон я провёл во второй команде. Считаю, что неплохо провёл сезон. Я готов выступать за «Спартак», и неважно, будет это первая команда или вторая. Считаю, что неплохо сыграл часть сезона в ФНЛ и заслужил шанс, чтобы остаться в первой команде.

Хочется играть на максимально возможном уровне. В плане «Спартака» это РПЛ. Но всё зависит от решения клуба. Если мне скажут, что нужно вернуться во вторую команду, я приму этот выбор. Я являюсь игроком «Спартака», и это абсолютно нормально.

Ранее спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов назвал трансфер Педро Роши худшим в истории клуба.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 15:03
пока что есть сомнения
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:34
Бедолага....привез тебя распильщик Измайлов ....
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:17
КРУТИТСЬ БЛЖЕ К ПОВАРУ ВСЁ ПОКУШАТЬ СМОЖЕШЬ
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:12
Тренеру виднее где тебе быть!
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