Пономарёв: «Состав у ЦСКА сейчас на „троечку“»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал слова президента московской команды Евгения Гинера об отсутствии планов покупать новых игроков.
Состав у ЦСКА сейчас на «троечку». Игроки не соответствуют тому уровню, который предъявляет футбольный клуб ЦСКА, то есть занять призовое место. С таким составом мы не вытянем. Будем бороться опять где-то за 4-5 место в чемпионате. Будет большой удачей, если ЦСКА выйдет в еврокубки. А так я в принципе не вижу перспективы с таким составом. Мы ведь никого нового и не набрали! Мухин, Заболотный... Нет, это не тот вариант. Это уровень «Краснодара», там не требуется призовое место. Так что, мне кажется, это большая ошибка — никого не докупать.
Газа у нас много, а вот разрабатываемых запасов нефти ( я не беру проект "Восток Ойл" Роснефти - это тоже не скорая перспектива) хватит на 15-20 лет, а значит, добыча будет потихоньку сходить на минимум, как и финансирование Спартака.
Газа у нас много, а вот разрабатываемых запасов нефти ( я не беру проект "Восток Ойл" Роснефти - это тоже не скорая перспектива) хватит на 15-20 лет, а значит, добыча будет потихоньку сходить на минимум, как и финансирование Спартака.
Мне одному кажется, что уровень Краснодара на данный момент как минимум такой же как ЦСКА?
Мне одному кажется, что уровень Краснодара на данный момент как минимум такой же как ЦСКА?
Посмотрим , как пойдут дела у Алексея, может кого то ему и удастся оживить.
Всем здоровья.
Посмотрим , как пойдут дела у Алексея, может кого то ему и удастся оживить.
Всем здоровья.