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Пономарёв: «Состав у ЦСКА сейчас на „троечку“»

вчера, 15:56

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал слова президента московской команды Евгения Гинера об отсутствии планов покупать новых игроков.

Состав у ЦСКА сейчас на «троечку». Игроки не соответствуют тому уровню, который предъявляет футбольный клуб ЦСКА, то есть занять призовое место. С таким составом мы не вытянем. Будем бороться опять где-то за 4-5 место в чемпионате. Будет большой удачей, если ЦСКА выйдет в еврокубки. А так я в принципе не вижу перспективы с таким составом. Мы ведь никого нового и не набрали! Мухин, Заболотный... Нет, это не тот вариант. Это уровень «Краснодара», там не требуется призовое место. Так что, мне кажется, это большая ошибка — никого не докупать.

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ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 18:50
Наверняка ещё будут покупки, просто Гинер недоговаривает.
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 18:45
Скоро у нас один Зенит останется нормально профинансированным.
Газа у нас много, а вот разрабатываемых запасов нефти ( я не беру проект "Восток Ойл" Роснефти - это тоже не скорая перспектива) хватит на 15-20 лет, а значит, добыча будет потихоньку сходить на минимум, как и финансирование Спартака.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:15
Это потому что руководство на твёрдый кол.
bratskij
bratskij
вчера в 17:28
Безнадега безнадежная на многие годы и как бы не навсегда. Жаль.
ProKop92
ProKop92
вчера в 17:23
"Это уровень «Краснодара», там не требуется призовое место..."
Мне одному кажется, что уровень Краснодара на данный момент как минимум такой же как ЦСКА?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 17:14
Тут еще очень похоже, что банкиры Гинеру дали понять , что пока с долгами не рассчитается , никаких крупных покупок не будет.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 16:52
Оживлять и приводить в чувство возможно будут пендалями и подзатыльниками
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 16:47, ред.
Покупать кого-то - это типа не путь ЦСКА. Стратегия ЦСКА - брать молодых за копейки или бесплатно, доводить их до кондиции и потом перепродавать. То есть видимо стоит задача превратить это в бизнес-проект, приносящий доход, наподобие "Монако". Продавать пока получается не очень, но видимо такая задача в перспективе стоит. И вот в этой парадигме нет места покупкам готовых топовых игроков. И выигрыш чемпионата - это не основная задача, как я подозреваю. Главное - прокачать игроков, засветить их в еврокубках или на международных чемпионатах и потом выгодно продать.
Beekeeper
Beekeeper
вчера в 16:42
Олич правильно сделал что ушел, с таким составом он в призы не попал бы, а от него бы требовали 1-2 место. А губить карьеру которая еще не началась, та еще перспектива...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:39
Почему то был уверен , что летом в ЦСКА начнется ревизия состава. Ведь многие молодые, на кого возлагались надежды , перестали прогрессировать, а кое у кого наметился явный регресс. Но как видно у руководства другое видение ситуации. Теперь уход Олича стал более понятен. Трезво оценив ситуацию и сообразив, что с таким составом будет трудно что то выиграть, он ушел и правильно сделал.
Посмотрим , как пойдут дела у Алексея, может кого то ему и удастся оживить.
Всем здоровья.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:09
Это всё от безденежья.
YVG
YVG
вчера в 16:04
Заболотному уже сразу можно пять ставить.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:57
Всё правильно и очень грустно!
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