Пономарёв: «Состав у ЦСКА сейчас на „троечку“»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал слова президента московской команды Евгения Гинера об отсутствии планов покупать новых игроков.

Состав у ЦСКА сейчас на «троечку». Игроки не соответствуют тому уровню, который предъявляет футбольный клуб ЦСКА , то есть занять призовое место. С таким составом мы не вытянем. Будем бороться опять где-то за 4-5 место в чемпионате. Будет большой удачей, если ЦСКА выйдет в еврокубки. А так я в принципе не вижу перспективы с таким составом. Мы ведь никого нового и не набрали! Мухин, Заболотный... Нет, это не тот вариант. Это уровень «Краснодара», там не требуется призовое место. Так что, мне кажется, это большая ошибка — никого не докупать.