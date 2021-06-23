Кутепов: «Какой мужик Витория? Как мужик – не знаю, я ими не увлекаюсь»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о первом сборе под руководством нового главного тренера клуба Руя Витории.
В начале подготовки закладывается база – много беговой работы. Но у Витории очень много работы с мячом, мы сразу включились в игровые упражнения, интенсивность у тренировок большая – ребята довольны. Жара? Нам выбирать условия не приходится. Работаем в любых условиях: и в холод, и в жару. Нам без разницы: лишь бы был мяч и поле.
Какой мужик Витория? Как мужик – не знаю, я обычно ими не увлекаюсь. Но это шутки, а так не знаю – пока он присматривается, тут новый коллектив и другая страна, менталитет.
Ранее «Спартак» показал лучший момент интервью Руя Витории на русском языке.
То есть обычно Кутепов мужиками не увлекается, но в исключительных случаях может увлечься? Может просто Витория не в его вкусе?
Скорее всего Кутепов хотел пошутить, но в каждой шутки есть только доля шутки!
„Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.“ — Марк Твен
То есть обычно Кутепов мужиками не увлекается, но в исключительных случаях может увлечься? Может просто Витория не в его вкусе?
Скорее всего Кутепов хотел пошутить, но в каждой шутки есть только доля шутки!
„Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.“ — Марк Твен