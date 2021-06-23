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Кутепов: «Какой мужик Витория? Как мужик – не знаю, я ими не увлекаюсь»

сегодня, 12:59

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о первом сборе под руководством нового главного тренера клуба Руя Витории.

В начале подготовки закладывается база – много беговой работы. Но у Витории очень много работы с мячом, мы сразу включились в игровые упражнения, интенсивность у тренировок большая – ребята довольны. Жара? Нам выбирать условия не приходится. Работаем в любых условиях: и в холод, и в жару. Нам без разницы: лишь бы был мяч и поле.

Какой мужик Витория? Как мужик – не знаю, я обычно ими не увлекаюсь. Но это шутки, а так не знаю – пока он присматривается, тут новый коллектив и другая страна, менталитет.

Ранее «Спартак» показал лучший момент интервью Руя Витории на русском языке.

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Все комментарии
ProKop92
ProKop92
сегодня в 15:17
Шутка конечно уровня:
mangox33
mangox33
сегодня в 15:00
Он еще не понял это Рая или Вика ?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:50
Это Кутепову повезло, что в созыве 2018 года его задницу Игнашевич прикрывал, а сейчас его в сборную не вызвали. При нынешней сборной первым бы заработал пригласительный билет в душевую от Черчесова, а там бы пересмотрел свои пристрастия.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:31
Какой мужик Витория? Как мужик – не знаю, я обычно ими не увлекаюсь.

То есть обычно Кутепов мужиками не увлекается, но в исключительных случаях может увлечься? Может просто Витория не в его вкусе?


Скорее всего Кутепов хотел пошутить, но в каждой шутки есть только доля шутки!
„Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.“ — Марк Твен
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:24
Что то Зарему не слыхать, целая вечность прошла с последней новости. Это по её части.
1-я конная
1-я конная
сегодня в 13:12
Молодец Илья, а то Жига заревнует
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:01
Шутник однако
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