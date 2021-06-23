Кутепов: «Какой мужик Витория? Как мужик – не знаю, я ими не увлекаюсь»

Защитник «Спартака» рассказал о первом сборе под руководством нового главного тренера клуба Руя Витории.

В начале подготовки закладывается база – много беговой работы. Но у Витории очень много работы с мячом, мы сразу включились в игровые упражнения, интенсивность у тренировок большая – ребята довольны. Жара? Нам выбирать условия не приходится. Работаем в любых условиях: и в холод, и в жару. Нам без разницы: лишь бы был мяч и поле.

Какой мужик Витория? Как мужик – не знаю, я обычно ими не увлекаюсь. Но это шутки, а так не знаю – пока он присматривается, тут новый коллектив и другая страна, менталитет.