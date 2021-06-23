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«Мои игроки всегда будут лучшими». Витория высказался об ошибке Зобнина

сегодня, 13:17
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал ошибку полузащитника «красно-белых» Романа Зобнина, которая привела к голу в ворота сборной России в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Дании (1:4).

То, что произошло в сборной, произошло там. Для меня мои футболисты всегда будут лучшими, это не зависит от того, как они сыграли за сборную. Здесь мы их примем, будем работать с ними с удовольствием и давать им самое лучшее. Это касается не только Зобнина — хотим, чтобы они вернулись и были готовы к работе.

Мы дадим отдохнуть ребятам плюс-минус неделю, а потом они вернутся. Хотим, чтобы они немного развеялись перед работой, освободили голову.

После матча со сборной Дании Зобнин извинился перед болельщиками сборной России.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 15:27, ред.
    Ravshan878
    Ravshan878
    сегодня в 15:26
    Тактика Чабана играть через вратаря.Если заметили много передачи идёте через вратаря.)))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
    сегодня в 15:24
    Самое главное, что Соболев не растерял в сборной свой дар - изображать умирающего лебедя от дуновения ветра. Судью провел, однако.
    stanichnik
    stanichnik ответ STVA 1 (раскрыть)
    сегодня в 15:14
    "Человеку свойственно ошибаться...",
    но цена ошибки и её последствия могут дорого стоить Зобнину. Его футбольный ляп можно поставить в один ряд с ошибкой Филимонова, пропустившего гол после удара Шевченко в матче двадцатилетней давности на отборе к Евро-2000. Болельщики со стажем наверняка помнят тот злополучный гол. Ничья в том матче лишила нашу Сборную права играть на чемпионате Европы, как впрочем и украинцев, зато открыла путёвку сборной Франции. Жаль обоих, но с этим грузом им теперь жить всю жизнь.
    ProKop92
    ProKop92
    сегодня в 15:10
    Он, видимо, не до конца понял куда приехал. Посмотрим как запоет, через полгодика...Если его не уволят, конечно же.
    112910415
    112910415
    сегодня в 14:58
    пока нормально проявляет себя
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 14:11
    Уже федун успел подготовить руя к спартаковскому стилю изречений.
    mat73
    mat73
    сегодня в 13:53
    Пока Витория сам будет на просмотре у нас у всех, на него тоже посмотрим, что он и как себя в деле покажет
    YVG
    YVG
    сегодня в 13:51
    Зобнину нужно отдохнуть месяц, чтобы за спартак играть так же, как за сборную.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 13:40
    Понять и простить!
    David Young
    David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    сегодня в 13:33
    .
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 13:31
    Просто, чтобы выяснить причину ляпа Зобнина надо воссоздать всю последовательность событий и тогда все станет ясно:
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 13:31, ред.
    Зобнин был не хуже других... А ошибиться может каждый.
    beefs
    beefs
    сегодня в 13:25
    хорошо поет, посмотрим что будет дальше...
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 13:19
    Посмотрим, не долго осталось ждать.
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