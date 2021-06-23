«Мои игроки всегда будут лучшими». Витория высказался об ошибке Зобнина

Главный тренер «Спартака» прокомментировал ошибку полузащитника «красно-белых» , которая привела к голу в ворота сборной России в матче группового этапа Евро-2020 против сборной Дании (1:4).

То, что произошло в сборной, произошло там. Для меня мои футболисты всегда будут лучшими, это не зависит от того, как они сыграли за сборную. Здесь мы их примем, будем работать с ними с удовольствием и давать им самое лучшее. Это касается не только Зобнина — хотим, чтобы они вернулись и были готовы к работе.

Мы дадим отдохнуть ребятам плюс-минус неделю, а потом они вернутся. Хотим, чтобы они немного развеялись перед работой, освободили голову.