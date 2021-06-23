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Шмурнов: «Зобнин, разумеется, ни в чём не виноват»

вчера, 19:17
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Известный комментатор Александр Шмурнов отреагировал на ошибку хавбека сборной России Романа Зобнина в матче с Данией.

Зобнин, разумеется, ни в чем не виноват. Проблема игрока, находящегося с мячом в этой позиции, в том, что вариантов для передачи вперед очень немного.

Это был пас ментального типа. Наша сборная не умеет быстро переходить из обороны в атаку и всегда чего-то боится. Это вопрос менталитета команды, а не Романа Зобнина.

Россия приблизительно делится на две половины: тех, кто болеет и за «Спартак», и тех, кто его ненавидит. И вторая половина радостно поняла, где ей можно набросить на вентилятор.

«Ненавидим „Спартак“» – это главное, что есть у многих людей. Зобнин впервые сделал что-то такое, за что его можно полоскать в комментариях.

Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова отреагировала на информацию о зарплате Зобнина.

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Все комментарии
minai
minai
сегодня в 00:13, ред.
А я считаю, что стесняться здесь нечего, и что получающий 26 миллионов рублей в месяц Зобнин как раз и виноват в том, что выложил идеальный пас на Поульсена, вложив тем самым свою лепту в позорный разгром нашей сборной команды ногомячистов. Зобнин просто обязан был не согласиться с навязанной тренером трусливой игрой, и искать варианты развития атаки впереди, у чужих ворот.
протон1
протон1
вчера в 22:45
вот как раз таки он и виноват был... один он там не виноват а вот все виноваты
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 22:11
Конечно это позор...даже не глядя на поле давать такой пас ...играя во дворе в (честный и бескорыстный футбол) я не помню таких косяков ....а за частую мы играли по градусом!...но даже в таком состоянии таких подарков сопернику не давали....Я болельщик Спартака и футбола России ...но к таким персонажам получающим лямы баксов...бухающим и дерущимся перед играми ...дающим чудо передачи ....отношусь крайне негативно!ЕСЛИ ВЫ ИГРАЕТЕ ЗА СБОРНУЮ А ТО ЕСТЬ ЗА ЧЕСТЬ СТРАНЫ ТО ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ЗАРПЛАТЫ В СБОРНОЙ И ПОКАЖИТЕ НА ЧТО ВЫ СПОСОБНЫ РАДИ ФЛАГА...СТРАНЫ...ЛЮДЕЙ!
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 22:08
-Деточкин конечно виноват, но....он не виноват. Проблема не в Зобнине и даже не в чабане,прблема глубже,необходимо восстанавливать детский футбол как систему и отменять лимит,теим самым стимулируя наших футболеров уезжать за деньгами в европу,ибо в нашей жиже трудно прогрессировать, да и зачем получая пару лямов в неделю.
pomor45
pomor45
вчера в 21:44
Шмурнову непонятно и обидно, что половина ненавидит Спартак и только поэтому гнобит Зобнина. Он начисто забывает, что игроки имеют свойство переходить из команды в команду, а шлейф болельщиков за ним остаётся.
pomor45
pomor45 ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 21:38
Зобнин косячил всю игру, часто терял мяч без давления соперника. Он явно был не в себе, но Черчесов его не заменил - к нему и претензия.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 21:34, ред.
    Пепс
    Пепс
    вчера в 21:31
    Зобнин сыграл как испугавшийся мальчик, а не уверенный в себе муж.
    Пепс
    Пепс ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 21:28
    Да, так и есть. Супер сказано.
    cska1948
    cska1948
    вчера в 21:23
    "...Это был пас ментального типа. Наша сборная не умеет быстро переходить из обороны в атаку и всегда чего-то боится. Это вопрос менталитета команды, а не Романа Зобнина..."
    --------------------
    Шмурнов! Что ты несёшь! Выставляешь себя в глупом виде ради того чтобы спасти авторитет облажавшегося Зобнина! Значит это не Зобнин СТРУСИЛ и не глядя пульнул мяч назад увидев в ДВУХ метрах от себя соперника!? Это КОМАНДА СТРУСИЛА, а Зобнин герой!
    Футбольный Гуру
    Футбольный Гуру ответ Q-J-G (раскрыть)
    вчера в 21:17
    сам сможешь отказаться от 2,5 миллионов долларов 200000000 рублей?
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 21:17
    Не буду всю вину ложить на Зобнина и, тем более говорить, что он главная причина поражения. Было время, когда и Сергей Игнашевич, отдавая мяч Акинфееву, подарил мяч израильтянину в решающем матче отбора. Тут дело в другом. В подготовке игроков в психологическом, ментальном плане. Когда на плацу командир один, а в казарме другой, ничего хорошего не будет. ЧЕ, ЧМ, это скоротечные турниры, и игроки должны подходить к матчам готовыми морально. Это обязанность тренера.
    Кто-то из игроков, по моему Мухин, говорил на днях, давая интервью, что Бердыев запрещал улыбаться во время тренировок. Но посмотрите разницу! У этого тренера реализация голевых моментов запредельная. Это говорит об одном, что футболисты готовы морально, ментально биться с соперником. На тренировках запрещал улыбаться, но с Баварией, с Барселоной и другими, игроки выходили с улыбкой и когда играл гимн ЛЧ, футболисты улыбались. Они не боялись соперника здесь и сейчас, и не давали бодрых интервью до матча, а, когда начиналась игра не было мандража. Спокойно делали свою работу. Да тяжёлую, да сквозь стиснутые зубы, да терпели и ждали своего шанса без паники.
    Обязанность тренерского штаба подвести команду готовым. Ошибки Семёнова, Зобнина из разряда психологии.
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 21:16, ред.
    Да хватит уже выгораживать этих жирных лоснящихся котов. Даже если Зобнин и приличный игрок, то это совершенно не значит, что он не виноват в конкретном голе! Никто не собирается его казнить, но совокупность всех ошибок, глупых ошибок всех игроков команды и особенно тренера приводит к таким болезненным поражениям.
    Ларс
    Ларс ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:12
    Ну не нужно переходить на личности, и вот на эти "я в отличие от тебя". Ты меня знать не знаешь, и понятия не имеешь, кто я, и чем занимаюсь. И где живу вообще. Точно так же, как и я не знаю тебя.
    И, пойми меня правильно, я не хотел тебя чем-либо обидеть.
    Ты правильно заметил, абсолютно, что футбол большой начинается с детского. И кто в РФ оттуда идёт в большие клубы, - мы имеем представление, не так ли? Более обеспеченные туда идут. У родителей нет денег на форму? Извините, вы нам не подходите. Здесь можно упрекнуть родителей за слабый доход, но судьи - кто? А где люди, обязанные разглядеть талант?.. Вроде, все на месте, вроде, все работают, но что-то не разглядываются таланты у них никак. А ведь мальчишек талантливых - пруд-пруди.
    Конечно, необходимо деньги направлять на детский футбол. Сравни Германию, принимавшую ЧМ в 2006, когда у них потом вырастать начало одно поколение за другим, и хоть всех в основу ставь (вспомни их провалы до ЧМ-2006), и РФ, принимавшую ЧМ в 2018, главное достижение которой - натурализация Марио Фернандеса. Абсолютно разные подходы. У одних - заинтересованный, профессиональный, у других - денег, как обычно, попилить.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 21:08
    Шмурдяков высказался,поделив страну наполовину.Ну и ладно,ему ещё до Смердякова расти и расти.А Рафик,естественно,ни в чём не виноват...
    Илья85
    Илья85 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:04, ред.
    Только вот правительство в сложный политический период думает о престиже и народном единстве ,по типу сочи 14 и чм 18. Можно привести много примеров и из другмх стран. Плюс большие деньги разом ,это кормушка .легче ведь с одним договориться об откате чем с несколькими
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 21:02
    Шмурнов большоой - ему видней!. Сплошной пофигизм.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ларс (раскрыть)
    вчера в 20:56, ред.
    Уважаемый, я , в отличие от тебя в теме. В своем городе я борюсь за то, чтобы дети могли заниматься футболом бесплатно, а не как сейчас. Если есть команда мастеров ( ФНЛ, РПЛ , или ПФЛ), то часть расходов они берут на себя, а если нет - то приходится родителям все покупать и за все платить. Зарплата детского тренера 15 тысяч. А форму, поездки, питание все родители оплачивают. Немного добились кой чего. Некоторые бизнесмены за налоговые льготы отстегивают на ДЮСШ. Футбол большой начинается с детского. А в большом футболе надо срочно отодвинуть профессиональные клубы от бюджета и деньги направить на детский футбол. Это реальное дело? Нужное? Я считаю неотложное.
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    вчера в 20:54
    Виновата вся сборная
    Rattlehead
    Rattlehead
    вчера в 20:51
    «К сожалению, я совершил грубейшую ошибку, которая недопустима на таком уровне и в таком решающем матче крупного турнира. Полностью это осознаю.»

    Сам Зобнин признал, но Шмурнову, конечно, виднее.
    Ларс
    Ларс ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:47, ред.
    Прямо необходимы предложения? Разве ты не в курсе, как в российские футбольные команды людей отбирают? Если всё устраивает - так и чего возмущаться. Какие тебе предложение нужны. Всё очевидно. А призывы пошевелить пальцем - не коммунистические лозунги. Ты пока просто гневаешься, там ребята за миллионы ещё и ЧМ провалят. Нет, это не значит, что надо с вилами бежать на танки. Не нужно крайностей.
    *Добавлю немножко: сколько многие кричат о вреде лимита, сколько многие кричат о необоснованных зарплатах, сколько многие кричат о том, что таланты так и остаются во дворах... А что делать с этим - никто не знает?.. Ну как же так... Должно ведь быть решение, и не одно...
    Ministri Krasnodar
    Ministri Krasnodar
    вчера в 20:40
    Правильно Бубнов про всех этих комментаторов говорил . Во-первых не разбираются в футболе , а во-вторых каждый работает на своего «хозяина» .
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ларс (раскрыть)
    вчера в 20:28, ред.
    А как понимать призывы "пошевельнуть пальцем"? А где конкретные предложения, идеи, а не коммунистические лозунги.?:
    kyxy
    kyxy
    вчера в 20:07
    Зобнин признал ошибку, но проблема глубже. либо отменять лимит, либо запретить иностранных игроков. Возможно тогда устаканится зп и больше будут ехать за границу.
    Ларс
    Ларс ответ karnager (раскрыть)
    вчера в 20:03
    Это немного другой подход. Я понимаю, что обидно, за поражение, и т.д. Но у кого принята показательная порка?? Покажи пример. Когда в последний раз была настоящая показательная порка?? Презрение обществом, разве что. Ну и что с того?
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 19:58
    За игру, за ошибки, за результат команды, сборной - отвечает тренер!

    Всё остальное - никому ненужная демагогия.

    Неудачи-это вина главного тренера, успех-это заслуга всей команды!
    Только так должно быть, и никак иначе.

    Если главный тренер не даёт результат, которого от него ожидают болельщики, он должен уйти в отставку... Но это только в том случае, если это человек, личность, мужчина с большой буквы...!!!
    Ларс
    Ларс ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 19:54
    Ну если кроме изливания гнева ты не можешь сделать НИЧЕГО, то, пожалуй, всё печально.
    Нет, к восстанию я не призываю, Боже упаси.
    доктоР7
    доктоР7
    вчера в 19:52
    Да никто Рому не ругает, Шмурнов! Мы за сборную! Мы просто восхищаемся, какой же красивый голевой пас Роман сотворил))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 19:50
    Ларс .... "!Господа, а какого чёрта вы вообще жалуетесь на результаты работ "профессионалов" посредственного уровня, когда сами не хотите даже пальцем пошевельнуть, чтобы в большой футбол брали не за большие откаты?.".
    А скажи как , уважаемый, что мы можем сделать (реально), кроме изливания гнева? Мы выбираем РФС ? Или тренера сборной? А может ты к " вооруженному восстанию призываешь?" Призывы и требования должны быть РЕАЛЬНЫ и Результативны. А сотрясать воздух? Это.....
    karnager
    karnager ответ Ларс (раскрыть)
    вчера в 19:45, ред.
    Что за подход : а что ты сделал для страны и для футбола? Я не связал свою жизнь со спортом и с футболом, но это не означает, что я не могу высказать мнение. Проблемы в футболе уже больше 10 лет, ещё со времён 2012 года стогниенко говорил про ДЮСШ и детей. И что изменилось, Быстров в прямом эфире тоже самое говорит спустя 10 лет. Если на верхних кругах ничего не меняют, так как чиновники и представители спорта ответственны за результат страны, значит всех все устраивает. Значит проще 1 раз в 4 года извиняться и дальше пилить бабло, тихо в кабинетах делая рокировки. А то, что мы клоуны для всего мира - ну и что, за то у нас Крым и Армата!

    И да, на войне много чего бывает, но то, что сделал Зобнин, недопустимо и может караться очень жестко, вплоть до отстранения из сборной. Сделайте показательную порку, как у нас это принято делать, чтобы неповадно было итак играть. А то уж слишком часто оплошности. Натурализуйте ещё типа фернандеса на его позицию
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