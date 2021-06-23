Шмурнов: «Зобнин, разумеется, ни в чём не виноват»

Известный комментатор Александр Шмурнов отреагировал на ошибку хавбека сборной России в матче с Данией.

Зобнин, разумеется, ни в чем не виноват. Проблема игрока, находящегося с мячом в этой позиции, в том, что вариантов для передачи вперед очень немного.

Это был пас ментального типа. Наша сборная не умеет быстро переходить из обороны в атаку и всегда чего-то боится. Это вопрос менталитета команды, а не Романа Зобнина.

Россия приблизительно делится на две половины: тех, кто болеет и за «Спартак», и тех, кто его ненавидит. И вторая половина радостно поняла, где ей можно набросить на вентилятор.

«Ненавидим „Спартак“» – это главное, что есть у многих людей. Зобнин впервые сделал что-то такое, за что его можно полоскать в комментариях.