Шмурнов: «Зобнин, разумеется, ни в чём не виноват»

Известный комментатор Александр Шмурнов отреагировал на ошибку хавбека сборной России Романа Зобнина в матче с Данией.
Зобнин, разумеется, ни в чем не виноват. Проблема игрока, находящегося с мячом в этой позиции, в том, что вариантов для передачи вперед очень немного.
Это был пас ментального типа. Наша сборная не умеет быстро переходить из обороны в атаку и всегда чего-то боится. Это вопрос менталитета команды, а не Романа Зобнина.
Россия приблизительно делится на две половины: тех, кто болеет и за «Спартак», и тех, кто его ненавидит. И вторая половина радостно поняла, где ей можно набросить на вентилятор.
«Ненавидим „Спартак“» – это главное, что есть у многих людей. Зобнин впервые сделал что-то такое, за что его можно полоскать в комментариях.
Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова отреагировала на информацию о зарплате Зобнина.
Всё остальное - никому ненужная демагогия.
Неудачи-это вина главного тренера, успех-это заслуга всей команды!
Только так должно быть, и никак иначе.
Если главный тренер не даёт результат, которого от него ожидают болельщики, он должен уйти в отставку... Но это только в том случае, если это человек, личность, мужчина с большой буквы...!!!
Всё остальное - никому ненужная демагогия.
Неудачи-это вина главного тренера, успех-это заслуга всей команды!
Только так должно быть, и никак иначе.
Если главный тренер не даёт результат, которого от него ожидают болельщики, он должен уйти в отставку... Но это только в том случае, если это человек, личность, мужчина с большой буквы...!!!
Кто-то из игроков, по моему Мухин, говорил на днях, давая интервью, что Бердыев запрещал улыбаться во время тренировок. Но посмотрите разницу! У этого тренера реализация голевых моментов запредельная. Это говорит об одном, что футболисты готовы морально, ментально биться с соперником. На тренировках запрещал улыбаться, но с Баварией, с Барселоной и другими, игроки выходили с улыбкой и когда играл гимн ЛЧ, футболисты улыбались. Они не боялись соперника здесь и сейчас, и не давали бодрых интервью до матча, а, когда начиналась игра не было мандража. Спокойно делали свою работу. Да тяжёлую, да сквозь стиснутые зубы, да терпели и ждали своего шанса без паники.
Обязанность тренерского штаба подвести команду готовым. Ошибки Семёнова, Зобнина из разряда психологии.
Кто-то из игроков, по моему Мухин, говорил на днях, давая интервью, что Бердыев запрещал улыбаться во время тренировок. Но посмотрите разницу! У этого тренера реализация голевых моментов запредельная. Это говорит об одном, что футболисты готовы морально, ментально биться с соперником. На тренировках запрещал улыбаться, но с Баварией, с Барселоной и другими, игроки выходили с улыбкой и когда играл гимн ЛЧ, футболисты улыбались. Они не боялись соперника здесь и сейчас, и не давали бодрых интервью до матча, а, когда начиналась игра не было мандража. Спокойно делали свою работу. Да тяжёлую, да сквозь стиснутые зубы, да терпели и ждали своего шанса без паники.
Обязанность тренерского штаба подвести команду готовым. Ошибки Семёнова, Зобнина из разряда психологии.