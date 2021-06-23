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Кудряшов: «Молодым ребятам не нужно стесняться уезжать из РПЛ»

вчера, 17:59

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов прокомментировал вылет команды с Евро-2020.

Для меня Евро был очень важным турниром во всех отношениях. Хотелось еще раз прочувствовать тот высочайший уровень футбола, который был на ЧМ. Это нам удалось, не получилось лишь показать достойный результат и выйти из группы.

Получив повреждение перед матчем с Болгарией, я восстанавливался и продолжал подготовку, надеясь еще помочь команде на турнире. Благодарен тренерскому штабу, что верили в меня, готовили к важному матчу в Копенгагене.

Старался в этой игре действовать с полной самоотдачей, помогать более молодым партнерам. В сборной Дании собраны высококлассные игроки, мы знали об этом и затем убедились воочию.

Мне кажется, что нашим молодым ребятам тоже нужно ориентироваться на развитие, не стесняться уезжать в хорошие зарубежные клубы, если появляется такая возможность. Говорю это потому, что за свою карьеру успел поиграть и в России, и за границей.

И все же считаю, что у нас был шанс выйти из группы – до первого гола в наши ворота все складывалось неплохо. Жаль, что не получилось добиться положительного результата.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов намерен продолжить работу в национальной команде в соответствии с контрактом, который действует до окончания ЧМ-2022.

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Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ YAMAYKA (раскрыть)
вчера в 23:19, ред.
0 никто
Землянин
Землянин
вчера в 21:28, ред.
Там африканцы выкладываются по полной, у себя дома совсем не сладко, тем более как у в России 😛
YAMAYKA
YAMAYKA
вчера в 20:58
Интересно сколько клубов готовы платить игрокам с русским паспортом, явно на порядок меньше если не все 5 порядков. А там еще и играть надо и что-то доказывать каждую неделю.... Это не в Турции пылить. Как сказал Коноплянка тут надо второе сердечко иметь.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:21
Кудряшов дурак или прикидывается ?
Кто стесняется ? Стеснителные мля ...
Просто с их подготовкой они там никому не надо даже забесплатно !
А здесь они через год уже миллионеры !
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 20:05
Оздоев и не опорник. Это Черчесов его на месте опорника использует. Реально он как и Широков, плеймейкер или максимум бокс-ту-бокс.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:26
Стеснительных нет, есть ленивые и невостребованные за рубежом...
У кого была возможность, тот уехал...
khingan
khingan
вчера в 19:15
Кому эти бездари нужны в европейском футболе?
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:05
Никуда никто,не поедетс такими подьемными в несколько млн.руб. На западе нужно выкладываться по-полной,за эти же деньги,а минималку дали ,не устраивает возьмем лигионеров ищи другой клуб. Конкуренция сразу появится,желание!!
nubom
nubom ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 19:02
Я бы добавил: "высшую форму узаконенного воровства бюджетных денег"
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:53
За бугром молодым только на "хлебушек" и хватит, а дома и "масличка" намажут , и "колбаску" положат, а сверху ещё и "икорочкой" присыплют.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:41
Пока их не посадят на условный футбольный минимум, толку с них не будет.
Зачем им ехать за границу, пахать за 2-3 евроляма в год, если они и здесь столько же получат?
А чистыми на руки ещё больше, патамушта у нас налог самый гуманный в Европе.
А вот ограничь им зряплату лямом в год, захотят побольше получать. Так добро пожаловать в Европу, только пахать, а не пешком ходить. Вот и появятся тогда у нас толковые футболисты, а не дети лимита. Давно надо было сделать...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:37
Пока в РПЛ больше платят, не поедут
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 18:30
Насчет бюджетного финансирования соглашусь, я давно его противник. А второй тезис спорный. Я не знаю ни одного нашего игрока, кроме топ, типа Акинфеева, у кого контакт был бы выше лега. В Спартаке Жиго, Айртон,Ларссон, Промес, Понсе получают больше всех (кроме ЗМС КутЯпова, но это особый случай). В Зените все леги выше наших контракты, кроме "всеобщего любимца". А лимит надо ужесточать, чтобы всякий шлак по дешевке не набирали. У нас это Ндиайе, Гогуа, Бийол, в каждой команде полно таких. А с другой стороны поскольку почти все клубы у нас бюджетные, с какой стати бюджет моей страны должен кормить легионеров разных стран. Будут клубы частные, пожалуйста , пусть Федун Галицкий и Ротенберг из своих карманов платят сколько угодно, а из бюджета ни в коем случае. Когда бюджетных клубов не будет, тогда и лимит не нужен будет. Рынок все поставит на место. Экономика рулить должна.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:25
А зачем, Федя? Чтобы скитаться по турецким клубам как ты, где платят в разы меньше, чем в сытой и богатой РПЛ что ли) Нет, молодые наши таланты хотят быть еще и богатыми!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:16
Чтобы уезжать, надо, чтобы приглашали в хорошие зарубежные клубы, это во-первых, а во-вторых, не факт, что будут играть, а не "полировать" скамейку..., играя иногда 5-10 мин...

Легко сказать, выполнить сложно...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:13
Кому вы нахрен нужны в топ-5???
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:13
В России придумали высшую форму разврата для игроков - лимит и бюджетное финансирование. Подписывали с российским игроками такие контракты, что легионеры крутили пальцами у виска. А за границей деньги надо зарабатывать, а не получать. А мы в результате с трудом можем найти защитника сильнее Семенова и опорника лучше Оздоева. Так что не стесняются игроки ехать за границу - во-первых это не выгодно, а во вторых в нормальных чемпионатах они просто не нужны.
Бубнин
Бубнин
вчера в 18:10
В хороших зарубежных клубах с нетерпением ждут наших ребят!
За адекватность
За адекватность
вчера в 18:10
"Мне кажется, что нашим молодым ребятам тоже нужно ориентироваться на развитие, не стесняться уезжать в хорошие зарубежные клубы, если появляется такая возможность." Уже писал, повторюсь: " "Стали известны детали нового контракта форварда «Динамо» Константина Тюкавина.Сообщается, что по новому соглашению 18-летний игрок будет зарабатывать 4 млн рублей в месяц без бонусов.Подъемные для игрока при подписании договора составили дополнительные 18 млн рублей." Просто интересно, какой зарубежный клуб, предложил бы подобные условия будущей "звезде мирового футбола"? Поэтому девиз нашей молодежи в футболе один...
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:10
В том то и дело, что ростим только одних дормоедов , а не футболистов !!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:06, ред.
А сам то молодым не уехал. Гоняли из клуба в клуб ( Спартак - Ахмат-Ростов -Сочи). До тех пор пока не уехал "молодым" (далеко за 30). В России деньги бешеные и халявные. Государство не обеднеет кормить таких дармоедов.
ProKop92
ProKop92
вчера в 18:04
Уж лучше бы молчал ей богу
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:02, ред.
А куда им уезжать, в ФНЛ ??? Кому они нужны ???
И шансов у вас не было, как и шансов у молодёжи уехать куда-то заграницу, кроме Белоруссии и Казахстана !!!
karnager
karnager
вчера в 18:02
Сказал Кудряшов, и пошёл за премиальными с Евро, чтобы не плодить конкурентов в Рашке
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:01
Их и здесь неплохо кормят...
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