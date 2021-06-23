Кудряшов: «Молодым ребятам не нужно стесняться уезжать из РПЛ»

Защитник сборной России прокомментировал вылет команды с Евро-2020.

Для меня Евро был очень важным турниром во всех отношениях. Хотелось еще раз прочувствовать тот высочайший уровень футбола, который был на ЧМ . Это нам удалось, не получилось лишь показать достойный результат и выйти из группы.

Получив повреждение перед матчем с Болгарией, я восстанавливался и продолжал подготовку, надеясь еще помочь команде на турнире. Благодарен тренерскому штабу, что верили в меня, готовили к важному матчу в Копенгагене.

Старался в этой игре действовать с полной самоотдачей, помогать более молодым партнерам. В сборной Дании собраны высококлассные игроки, мы знали об этом и затем убедились воочию.

Мне кажется, что нашим молодым ребятам тоже нужно ориентироваться на развитие, не стесняться уезжать в хорошие зарубежные клубы, если появляется такая возможность. Говорю это потому, что за свою карьеру успел поиграть и в России, и за границей.

И все же считаю, что у нас был шанс выйти из группы – до первого гола в наши ворота все складывалось неплохо. Жаль, что не получилось добиться положительного результата.