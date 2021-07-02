Кроос объявил о завершении международной карьеры

Полузащитник «Реала» и сборной Германии объявил о завершении международной карьеры.

Я провел за сборную Германии 106 игр. Конечно, хотелось провести 109 и выиграть чемпионат Европы. Я уже давно принял решение уйти как раз после Евро-2020, потому что понимаю, что на чемпионат мира для меня дорога закрыта. Главная причина: я хочу сосредоточиться на клубных делах, помочь «Реалу» выиграть как можно больше трофеев в ближайшее время. Плюс у меня будет время отдохнуть, взять лишнюю паузу, чего я не мог себе позволить на протяжении последних 11 лет. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Особая благодарность — Йоахиму Лёву, который сделал из меня великого игрока, чемпиона мира.