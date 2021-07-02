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Кроос объявил о завершении международной карьеры

02 июля 2021, 15:18

Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос объявил о завершении международной карьеры.

Я провел за сборную Германии 106 игр. Конечно, хотелось провести 109 и выиграть чемпионат Европы. Я уже давно принял решение уйти как раз после Евро-2020, потому что понимаю, что на чемпионат мира для меня дорога закрыта. Главная причина: я хочу сосредоточиться на клубных делах, помочь «Реалу» выиграть как можно больше трофеев в ближайшее время. Плюс у меня будет время отдохнуть, взять лишнюю паузу, чего я не мог себе позволить на протяжении последних 11 лет. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Особая благодарность — Йоахиму Лёву, который сделал из меня великого игрока, чемпиона мира.

29 июня Германия покинула Евро-2020, проиграв Англии (0:2) в 1/8 финала турнира. Ранее Кроос высказался о причинах поражения Германии в матче с англичанами.

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Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora ответ swed27 (раскрыть)
02 июля в 21:53
Тебе виднее.
dzvinka
dzvinka
02 июля в 20:48
этот не дурак, ушел сам, с Мюллером будет все иначе))
gentlewolf
gentlewolf
02 июля в 18:27
Кроос, удачи и здоровья!
Garrincha58
Garrincha58
02 июля в 18:02
он моложе Дзюбы и класснее и уже завершил международную карьеру, а этот Дзюбилло фиг вам закончит он как и Жирков будет ещё лет 5 нам вредить и докучать
dok66
dok66
02 июля в 17:51
Кроос - мужик ! Сказал - сделал ! Респект
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Мessi 10 (раскрыть)
02 июля в 17:40
"Хотя у меня нет времени об этом думать, нужно готовиться к ЧМ", - мысленно добавил он.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
02 июля в 17:10
Еще бы на чм в Катаре сыграл бы, поспешил с решением. За один год ничего не случится, как ему может быть закрыта дорога в Катар непонятно.
Мessi 10
Мessi 10
02 июля в 16:42
"Слабак))" - подумал Жирков.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Triem (раскрыть)
02 июля в 16:30
Он в самом деле великий футболист, хотя начал сдавать в последнее время...
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
02 июля в 16:13
Да пора на пенсию
Triem
Triem
02 июля в 15:52
Великий футболист Тони Кроос!
Ironigor
Ironigor
02 июля в 15:46
Правильное решение, респект тебе!!!
Дима Логинов
Дима Логинов
02 июля в 15:45
Кроос на пару лет младше лидера Евро по ряду показателей Дзюбы, но видит, что не тянет уже и завершает карьеру. Интересно, что видит Артём, глядя на новость о Кроосе? Или он не видит, потому что слюнями глаза залил от другого видео?
swed27
swed27
02 июля в 15:45
Крысы всегда бегут первыми с тонущего корабля
Василий 50
Василий 50
02 июля в 15:36
Закончить красиво не получилось
Ystavshiy
Ystavshiy
02 июля в 15:33
Великий игрок!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
02 июля в 15:30
У кого-то 109 голов за сборную, а кто-то мечтает хотя бы о 109 матчах.
Ну а в целом, Крооса понять можно. Будет новый тренер, новые требования, перестройка как в Реале, так и в сборной Германии. Когда тебе уже за 30 лет, это может напрягать.
Его уход из сборной преждевременен, но понятен.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
02 июля в 15:30
Много работы впереди у сборной Германии, в том числе нужны новые лидеры на замену Кроосу, Мюллеру и так далее. А пока даже нападающего супертоуровня нет, Гнабри не тянет, Вернер клоун.
Gelious
Gelious
02 июля в 15:27
Ай красавец. Заранее о планах предупреждал и не соврал. Ради клуба даже на такое решился. Умница.
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