Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос объявил о завершении международной карьеры.
Я провел за сборную Германии 106 игр. Конечно, хотелось провести 109 и выиграть чемпионат Европы. Я уже давно принял решение уйти как раз после Евро-2020, потому что понимаю, что на чемпионат мира для меня дорога закрыта. Главная причина: я хочу сосредоточиться на клубных делах, помочь «Реалу» выиграть как можно больше трофеев в ближайшее время. Плюс у меня будет время отдохнуть, взять лишнюю паузу, чего я не мог себе позволить на протяжении последних 11 лет. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Особая благодарность — Йоахиму Лёву, который сделал из меня великого игрока, чемпиона мира.
29 июня Германия покинула Евро-2020, проиграв Англии (0:2) в 1/8 финала турнира. Ранее Кроос высказался о причинах поражения Германии в матче с англичанами.
Ну а в целом, Крооса понять можно. Будет новый тренер, новые требования, перестройка как в Реале, так и в сборной Германии. Когда тебе уже за 30 лет, это может напрягать.
Его уход из сборной преждевременен, но понятен.
Ну а в целом, Крооса понять можно. Будет новый тренер, новые требования, перестройка как в Реале, так и в сборной Германии. Когда тебе уже за 30 лет, это может напрягать.
Его уход из сборной преждевременен, но понятен.