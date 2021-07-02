"Дзюба, Жирков и Кудряшов могут завершить карьеру в сборной России"

Наставник сборной России Станислав Черчесов допустил, что Артем Дзюба, Юрий Жирков и Федор Кудряшов могут завершить карьеру в национальной команде.
Задачи на отбор чемпионата мира-2022? Думали, что получили Джикию и Кутепова как связку игроков в обороне. Другое дело, что Илья после прошлого чемпионата не заиграл в своей команде.
Теперь у нас есть Дивеев, Евгеньев и так далее. Не знаешь, что, как и куда выльется, недавно звонил Алексею Березуцкому. Не знаю, что мы получим в сентябре. Каждый раз одно и то же, планируешь одно, получаешь другое.
Говорил с Жирковым, его состояние улучшается, как и у тех же Кудряшова и Дзюбы. У нас игроки, которые могут завершить карьеру в сборной, принять свое решение. В этом плане предстоит хорошо подумать, на ЧМ-2022 нам надо квалифицироваться. Это турнир, где надо представлять страну.
Ранее Черчесов заявил, что на данный момент не собирается покидать свой пост.
Тоже самое с Кудряшовым. Опыт не пропьёшь, молодёжи нужно от кого-то перенимать его.
На час игры хватит обоих, или с лавочки на замену на полчаса - почему бы и нет?
Тоже самое с Кудряшовым. Опыт не пропьёшь, молодёжи нужно от кого-то перенимать его.
На час игры хватит обоих, или с лавочки на замену на полчаса - почему бы и нет?