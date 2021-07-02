"Дзюба, Жирков и Кудряшов могут завершить карьеру в сборной России"

Наставник сборной России допустил, что , и могут завершить карьеру в национальной команде.

Задачи на отбор чемпионата мира-2022? Думали, что получили Джикию и Кутепова как связку игроков в обороне. Другое дело, что Илья после прошлого чемпионата не заиграл в своей команде.

Теперь у нас есть Дивеев, Евгеньев и так далее. Не знаешь, что, как и куда выльется, недавно звонил Алексею Березуцкому. Не знаю, что мы получим в сентябре. Каждый раз одно и то же, планируешь одно, получаешь другое.