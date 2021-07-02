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Дзюба, Жирков и Кудряшов могут завершить карьеру в сборной России

02 июля 2021, 13:29

Наставник сборной России Станислав Черчесов допустил, что Артем Дзюба, Юрий Жирков и Федор Кудряшов могут завершить карьеру в национальной команде.

Задачи на отбор чемпионата мира-2022? Думали, что получили Джикию и Кутепова как связку игроков в обороне. Другое дело, что Илья после прошлого чемпионата не заиграл в своей команде.

Теперь у нас есть Дивеев, Евгеньев и так далее. Не знаешь, что, как и куда выльется, недавно звонил Алексею Березуцкому. Не знаю, что мы получим в сентябре. Каждый раз одно и то же, планируешь одно, получаешь другое.

Говорил с Жирковым, его состояние улучшается, как и у тех же Кудряшова и Дзюбы. У нас игроки, которые могут завершить карьеру в сборной, принять свое решение. В этом плане предстоит хорошо подумать, на ЧМ-2022 нам надо квалифицироваться. Это турнир, где надо представлять страну.

Ранее Черчесов заявил, что на данный момент не собирается покидать свой пост.

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Все комментарии
minai
minai
03 июля в 00:21
Ну принесёт в жертву старого немощного Юрия Валентиныча, деревянного Дедлупа, и ещё одного инвалида, и что ? Думает прокатит ?
Геннадий Асеев 1
Геннадий Асеев 1
02 июля в 23:02
Когда Черчесов говорит кажется что бредит. Человек без чести и совести. Увы не он один виноват, надо начинать с детского футбола, в разы уменьшить зарплату, в идеале до средней зарплаты рабочего, офицера, освободившиеся деньги отправить в детский футбол. Возобновить турнир Кожаный мяч. Во дворах строить площадки.
Хиромант
Хиромант
02 июля в 21:19
"Дзюба, Жирков и Кудряшов могут завершить карьеру в сборной России"

- Да ну, мля, неужели ???!!!
Mi6
Mi6
02 июля в 20:16
Давно пора и пусть стаса с собой прихватят
Kuvkil
Kuvkil
02 июля в 20:11
А ещё Габулова и Джанаева не хватило блин, какая жалость
MopkoBHuk
MopkoBHuk
02 июля в 18:44
Он что Березу уговаривал вернуться?
виктор бочарников
виктор бочарников
02 июля в 18:13, ред.
69,вот что лимит животворящий делает, игроки для сборной закончились,может надо лимит на зарплаты делать,чтобы за деньгами наши пешиходы в европу уезжали. Украинцы уезжают массово и играют в разных лигах за относительно не большие деньги. Причём лимит на зарплату сделать надо сделать и тренеру сборной,в зависимости от достигнутого результата.
Dima salev
Dima salev
02 июля в 18:11
У нас есть великий Серхио Зобнин.
dok66
dok66
02 июля в 17:48
Первым в этом списке должен быть сам Черчесов
Alhunah
Alhunah
02 июля в 17:19
ну теперь вся надежда на Забалотного
d1metras
d1metras
02 июля в 16:56
Жирков заслужил.. он свое в сборной отбегал.. то что дзюба закончит,может оно и к лучшему. надоело последние три года наблюдать стоячий дзюбол в виде тупых навесов и больше ничего.. в атаке игра сборной стала прямолинейной и скучной. ну а кудряшов - как говорится отряд не заметит потери бойца. пора давать дорогу молодым.
Zenit_84
Zenit_84
02 июля в 16:40
Пора уже, а то Юру заэксплуатировали
mat73
mat73
02 июля в 16:30
На пожизненный срок не тянут чтоли? Что сам тренер, что его любимчики?
Chevengur
Chevengur ответ yrasikos22 (раскрыть)
02 июля в 16:30
Вы игры то смотрели? С той же Голландией, Македонией? Я признаться поначалу против Украины болел, но по ходу дела стало понятно, что там ребята пыхтят, краснеют, бегают. Зинченко вечно ругается - они реально на эмоциях и что то пытаются сделать на поле. А игры наших? Страдали и уси...ались...Кое как выдавили из себя победу на финнами, которые хоть и прошли квалификацию в групповой этап, но явно подвыгорели и мало того что свои последние пять игр проиграли, но ни одного гола не забили. Матчи нашах с датчанами и Бельгией я вообще стараюсь просто забыть - размотали как котят(
yrasikos22
yrasikos22 ответ Chevengur (раскрыть)
02 июля в 16:21, ред.
Украина ничего не показала,чудом выйдя из группы с 3го место,спасибо Словакам,а выйдя из группы обыграли не самую сильную сборную,Украина это точно не тот пример на который надо равняться Рф,с Англией Украина поедет домой...
nikoladolgov
nikoladolgov
02 июля в 16:13
Дзюба то еще ого-го !
В плане онанизима еще и в сборную мира готовится попасть !
морозз
морозз
02 июля в 16:06
С этими тремя футболистами преклонного образа у сборной России нет дальнейшей перспективы…надо сказать им спасибо и идти дальше! Омоложение сборной уже не то что созрело а уже писает кипятком! Смена тренерского состава было нужна вчера и это факт! Мы во всём катастрофически запаздываем и всё дальше отпускаем локомотив под названием …европейский и мировой футбол!
Chevengur
Chevengur ответ yrasikos22 (раскрыть)
02 июля в 15:45
Я не про то, что кто то лучше, а кто то хуже...Я к тому, что даже при относительно слабом чемпионате и схожих проблемах в инфраструктуре(кумовство, коррупция, слабое финансирование), Украина показала пример, как можно добиться результата. Да и много кто похожим образом работает. У нас же молодежь консервируют "вот будет тебе 28 позовем в сборную" - при том, что игры в сборной это реально другая дисциплина, к которой нужно приучать именно смолоду, ибо с клубным опытом она коррелирует плохо(можно вспомнить целую плеяду звезд, которые в своих сборных играют черти как, но не потому что не умеют или не хотят, а потому что условия другие). Сборная должна наигрываться, но при этом должна быть молодой, голодной и динамичной - у нас всего этого нет, и главная интрига каждого матча, это сможем мы вымучить победу или нет. Смотреть на наших ребят реально тяжело.
Верг
Верг
02 июля в 15:44
Термин чабан позорится, когда им называют черчесова
Давайте думать
Давайте думать
02 июля в 15:33
Уберет чабан дзюбу, будет зеболотный, стиль игры не изменится инфа 100%
Leha-ha50
Leha-ha50
02 июля в 15:20
Уж лучше никак не представлять страну, чем так, как представляешь ее ты. ЛН - позор!!! Евро - позор!!! ....или бог любит троицу???
yrasikos22
yrasikos22 ответ Chevengur (раскрыть)
02 июля в 15:19
Украина раз в 10 лет играет на мундиалях,Рф за 5лет второй,о чем можно говорить,за 10 лет и палка один раз стрелять начнет...
CАRLOS
CАRLOS
02 июля в 15:16
Чабан уже вышел на ЧМ? или где он страну собрался представлять?

А вообще хватит нам таких представлений как на Евро.
An Jo
An Jo
02 июля в 15:04
Давно пора вырубить этот лес и посадить что-то помоложе.
Ravshan878
Ravshan878
02 июля в 15:03
Не кто не спрашивает кто когда закончить трудовой деятельностью. Мы хотим что б вы подали заявление отставку из сб России.☝️.
makkie
makkie
02 июля в 14:59
Жиркову точно пора на пенсию.
Кудряшов погоды не делает, Дзюба больше шоумен, чем футболист.
Не пора ли омолаживать сборную России?
ildar_3871
ildar_3871
02 июля в 14:57
Как же без Дзюбы , оставайся Артем !
Санчо Панса
Санчо Панса
02 июля в 14:55
Да что вы говорите! Ну все, начинаем провожать на пенсию Юрия Валентиновича..Да и время Дзюбы в сборной тоже проходит, что тоже хорошо!
1-я конная
1-я конная
02 июля в 14:54, ред.
Думали, что получили Джикию и Кутепова как связку игроков в обороне. Другое дело, что Илья после прошлого чемпионата не заиграл в своей команде.

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Да он и на домашнем ЧМ не играл. Вернее играл, но только в спартаковских фантазиях
berda2003
berda2003
02 июля в 14:47
чабан хорошо выдрессировал совесть - она его не грызёт...
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