Матч против Нидерландов может стать последним в карьере Пандева

37-летний капитан сборной Северной Македонии объявил о завершении карьеры в национальной команде, а также намекнул, что может повесить бутсы на гвоздь.

Мой контракт с «Дженоа» закончился. Я не планирую в будущем выступать на профессиональном уровне. Могу сказать с уверенностью на 100%, что я завершу карьеру в сборной после Евро. Это пик моей карьеры. Моя мечта сыграть на крупном турнире сбылась.