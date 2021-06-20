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Матч против Нидерландов может стать последним в карьере Пандева

вчера, 20:58
Северная МакедонияЛоготип футбольный клуб Северная Македония-:-Логотип футбольный клуб НидерландыНидерланды19:00 Не начался

37-летний капитан сборной Северной Македонии Горан Пандев объявил о завершении карьеры в национальной команде, а также намекнул, что может повесить бутсы на гвоздь.

Мой контракт с «Дженоа» закончился. Я не планирую в будущем выступать на профессиональном уровне. Могу сказать с уверенностью на 100%, что я завершу карьеру в сборной после Евро. Это пик моей карьеры. Моя мечта сыграть на крупном турнире сбылась.

Пандев является вторым самым возрастным футболистом, который забивал на чемпионатах Европы.

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Gahi
Gahi
вчера в 21:57
Горан Пандев в июле будет справлять своё 38-летие, за время своей карьеры футболиста он поиграл во многих клубах в основном из Италии такие как Интер, Лацио, Наполи, Дженоа и др. С этими командами Горан завоевал 8 трофеев и 5 раз признавался Лучшим футболистом Северной Македонии. Но самое главное чего он добился как игрок и капитан национальной команды, это вывел её впервые в истории на Чемпионат Европы и где смог отличиться забить гол в ворота Австрии. Пандев так же является рекордсменом сборной за которую провёл 121 матч и забил 38 голов, есть ещё  одна игра где он может улучшить эти показатели в игре с Нидерландами. Но в любом случаи как бы она не закончилась Горан Пандев будет оставаться лучшим в её составе, и скорее всего за эти показатели которых он достиг с командой, будет в очередной раз выбран Лишним Футболистом Северной Македонии 2021 года. Удачи
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:31
Ничто не вечно под луной!!!
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 21:08
Решение принято...удачи по жизни!!!!
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:05
Это его решение
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:02
Значит пришло время...
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