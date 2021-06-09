Зураев принял решение завершить карьеру игрока

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вчера, 15:41

Пресс-служба «Алании» сообщает, что защитник принял решение завершить игровую карьеру.

Футболист останется в структуре клуба и будет работать с молодыми игроками.

Две новости. Плохая: Эльбрус Зураев принял решение завершить карьеру. Хорошая: он останется в структуре клуба и будет передавать свой громадный опыт нашему подрастающему поколению. Спасибо за все, Зурик 💪 pic.twitter.com/aJMud29zAv — ФК «Алания» (@fc_alania) June 9, 2021

Недавно о завершении карьеры также заявил защитник Лукаш Пищек из «Боруссии» Д.