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Зураев принял решение завершить карьеру игрока

вчера, 15:41

Пресс-служба «Алании» сообщает, что защитник Эльбрус Зураев принял решение завершить игровую карьеру.

Футболист останется в структуре клуба и будет работать с молодыми игроками.

Недавно о завершении карьеры также заявил защитник Лукаш Пищек из «Боруссии» Д.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:32
Футбол в прошлом!Теперь Эльбрусу надо покорить Эльбрус!
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:48
Удачи тебе в Алании !!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:58
Впервые слушу о Зураеве.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:51
Надоело бегать как сайгак.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:42
Наверное пора значит
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