Сёмин: «Капелло давал пресс-конференцию в 2015-м. Что изменилось?»

Бывший наставник «Локомотива» прокомментировал пресс-конференцию главного тренера сборной России .

Я не смотрел прямой эфир Черчесова, но скажу единственное: а в чём разница? Когда был Капелло и он завершал свою работу, прошло шесть лет. Фабио завершал пресс-конференцией. Такая же ситуация сейчас и с Черчесовым. Что изменилось-то в нашем футболе?! Повторюсь, после Капелло прошло шесть лет, он ушёл в 2015 году, и что изменилось-то?!