Сёмин: «Капелло давал пресс-конференцию в 2015-м. Что изменилось?»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал пресс-конференцию главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Я не смотрел прямой эфир Черчесова, но скажу единственное: а в чём разница? Когда был Капелло и он завершал свою работу, прошло шесть лет. Фабио завершал пресс-конференцией. Такая же ситуация сейчас и с Черчесовым. Что изменилось-то в нашем футболе?! Повторюсь, после Капелло прошло шесть лет, он ушёл в 2015 году, и что изменилось-то?!
Корни развала пошли с тех времён. И вина лежит и на Гинере в том числе. Фабио был готов к реформам. Насколько помню у него была программа развития росфутбола. Он стал привлекать молодых игроков к сборной. Появился свет в конце туннеля. Но к сожалению все пошло кувырком. В итоге сняли Толстых. Гинер был на коне, достроил арену, а футбол так и остался в глубокой *опе.
Корни развала пошли с тех времён. И вина лежит и на Гинере в том числе. Фабио был готов к реформам. Насколько помню у него была программа развития росфутбола. Он стал привлекать молодых игроков к сборной. Появился свет в конце туннеля. Но к сожалению все пошло кувырком. В итоге сняли Толстых. Гинер был на коне, достроил арену, а футбол так и остался в глубокой *опе.
Капелло или Черчесов - от откушенного плавника ничего не изменится, рыба гниёт с головы.
Капелло или Черчесов - от откушенного плавника ничего не изменится, рыба гниёт с головы.