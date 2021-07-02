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Сёмин: «Капелло давал пресс-конференцию в 2015-м. Что изменилось?»

02 июля 2021, 17:31

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал пресс-конференцию главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Я не смотрел прямой эфир Черчесова, но скажу единственное: а в чём разница? Когда был Капелло и он завершал свою работу, прошло шесть лет. Фабио завершал пресс-конференцией. Такая же ситуация сейчас и с Черчесовым. Что изменилось-то в нашем футболе?! Повторюсь, после Капелло прошло шесть лет, он ушёл в 2015 году, и что изменилось-то?!

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Все комментарии
radone
radone
02 июля в 21:10
на коленях просить Сёмина возглавить эту сборную бездарей
Gahi
Gahi
02 июля в 19:10
Уважаемый Юрий Павлович изменилось самое главное после Фабио Капелло, это капитан команды каждый раз по поводу и без повода,  даёт честь без главного убора главному тренеру, а тот как полководец принимает парад, и при этом думает что он находится на Красной площади. А так можно охарактеризовать слова из песни одного отечественного фильма "Пусть будет все по-новому, но остаётся все по-старому".  Удачи 
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
02 июля в 18:28, ред.
Повторюсь еще раз. Фабио оказался инструментом, чтобы свалить б/у президента РФС. Гинер был инициатором переворота обещая, как обычно рост и благосостояние росфутбола.
Корни развала пошли с тех времён. И вина лежит и на Гинере в том числе. Фабио был готов к реформам. Насколько помню у него была программа развития росфутбола. Он стал привлекать молодых игроков к сборной. Появился свет в конце туннеля. Но к сожалению все пошло кувырком. В итоге сняли Толстых. Гинер был на коне, достроил арену, а футбол так и остался в глубокой *опе.
9yshr5ev6gpz
9yshr5ev6gpz
02 июля в 18:18
Юрий Палыч, тогда в 2016 году сб России по баскетболу была на олимпиаде.... а сейчас нет
Дима Логинов
Дима Логинов
02 июля в 17:44, ред.
Мне вот непонятны все эти возмущения. А что может измениться, коли сама структура остаётся прежней? Распилы, откаты и всё прочее - это не меняется десятилетиями. У нас лучше медицина? Образование? Наука? Экономика? У нас где, в какой отрасли, по-другому?
Капелло или Черчесов - от откушенного плавника ничего не изменится, рыба гниёт с головы.
Остапчук 67
Остапчук 67
02 июля в 17:36
Не стоит сравнивать Черчесова с Капелло
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