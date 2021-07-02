ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеОтбор ЧМ-2022. Европа

Генич: «Вообще было непонятно, на какой вопрос отвечает Черчесов»

02 июля 2021, 16:13

Известный комментатор Константин Генич отреагировал на пресс-конференцию наставника сборной России Станислава Черчесова.

Если бы не чертов мяч, то мы на Евро могли бы добиться большего, но футбол — игра с мячом. А спринты, больше всех пробежали, боролись — замечательно, но у нас четвертое место в группе. Никакой ясности я из эфира Черчесова не услышал, можно было всё объяснить гораздо четче и короче и более категорично отвечать на вопросы. В первый час вообще было непонятно, на какой вопрос отвечает Станислав Саламович.

Ранее Черчесов заявил, что на данный момент не собирается покидать свой пост.

Все новости
Чистяков — о камбэке «Зенита»: «Сегодня получились два разных тайма»
Вчера, 23:58 Комментарии1
Чалов: «В полуфинале Англия — Дания буду переживать за датчан»
Вчера, 18:36 Комментарии9
Голикова: «В Петербурге из-за Евро повышается рост заболеваемости ковидом»
Вчера, 17:54 Комментарии33
Широков — о тренере сборной: «Я лучше бы рассмотрел Кунца, а не Лёва»
Вчера, 17:07 Комментарии14
Президент «Урала»: «Не сумели убедить всех игроков клуба пройти вакцинацию»
Вчера, 16:10 Комментарии12
Корнаухов: «Хочется, чтобы сборную России тренировал русский тренер»
Вчера, 15:35 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
77tbtta3k48t
77tbtta3k48t
02 июля в 20:09
Самое удивительное,это чудо в перьях, когда приходил до Черданцева после Сербии говорил,мол, что я смогу сделать за 5 дней сбора когда приезжает Оздоев и он не готов(так не вызывай) вот будет месяц к евро,вы всё и увидите! Увидили....... А сегодня он заявляет,когда была чм мы готовились 2 года... а сейчас только месяц......Плохому танцору........(может ты не умеешь играть против сильных,а тупые навесы на Дзюбу прошли только с Аравией и Египтом) Когда его спросили вопрос о том,что вы не выполнили задачу(рфс-выход из группы) Он говорит....мы отобрались на че это главное)))))))хЕще бы на евро не вышли с Сан-Марио,Кипром и Казахстаном,когда 2 команды выходят!!!!! Тогда какого хе.а ты контракт продлеваешь до евро..... пришел бы и сказал,мы план выполнили,хоть последнее место в группе...хоть два крупных пораж, хоть разница 2-7..план выполнен,рфс сказал выход из группы до евро) Это гн.да насколько плюет всем в лицо...лживое ,лицемерное существо..... Главное,чтобы ты ветеранам боевых действий не говорил ,о том что ты полевой командир!!!!!
Ислам0926
Ислам0926
02 июля в 18:12
Короче Черчесов всю страну за дураков держит да скажи прямо "мне капает 2,5млн евро в год и я нигде так не буду получать"
Aris
Aris
02 июля в 17:56
Это точно! Также не понятно о чем несут и пишут Геничи! Комментаторы никакие, только орать и позориться. Они когда-нибудь, что-нибудь учили по теме футбола??? Позор!
Ironigor
Ironigor
02 июля в 17:53
Это талант или ... ???
xysan_8181
xysan_8181
02 июля в 17:53
Усатый таракан валит на сам собравший сброд.которым капают деньга,остальное его не волнует.чабан привык овец пасти вот и стада виновата.
ЮЗИК
ЮЗИК
02 июля в 17:43
Похоже ему всё сойдёт с рук,а пострадают опять болельщики
nik9373
nik9373 ответ Q-J-G (раскрыть)
02 июля в 17:17
Достойный ему оппонент сидит в Кремле. Вакцинация добровольная и принудительная одновременно.
Comentarios
Comentarios
02 июля в 17:14
В принципе на поле мы и увидили , что у Черчесова в голове. Один сумбур
Cremen
Cremen
02 июля в 17:10
    mihaluch
    mihaluch
    02 июля в 17:02
    Так было надо чтоб в РФС не хрена не поняли.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    02 июля в 16:44
    Особый талант нужен!...
    Q-J-G
    Q-J-G
    02 июля в 16:34
    Как тренер, так себе...Как мы убедились...

    Но в теме словоблудия, Станиславу Черчесову нет равных, высший пилотаж...
    Много говорит, но о чём непонятно, и не очень-то это занятно...
    beefs
    beefs
    02 июля в 16:31
    Зна и дальше будет все хорошо...
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    02 июля в 16:21
    Давайте думать
    Давайте думать
    02 июля в 16:21
    Язык форели не каждому дано знать, т.е. дано знать каждому, но не у каждого есть язык. Тьфу ты...синдром кличко
    Caniggia
    Caniggia
    02 июля в 16:18
    Черчес в своём стиле - ни о чём и он ни в чём не виноват!
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    02 июля в 16:15
    А Черчесова точно от коронавируса привили, ничего другого не вкололи?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100