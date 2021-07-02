Генич: «Вообще было непонятно, на какой вопрос отвечает Черчесов»

Известный комментатор Константин Генич отреагировал на пресс-конференцию наставника сборной России .

Если бы не чертов мяч, то мы на Евро могли бы добиться большего, но футбол — игра с мячом. А спринты, больше всех пробежали, боролись — замечательно, но у нас четвертое место в группе. Никакой ясности я из эфира Черчесова не услышал, можно было всё объяснить гораздо четче и короче и более категорично отвечать на вопросы. В первый час вообще было непонятно, на какой вопрос отвечает Станислав Саламович.