Генич: «Вообще было непонятно, на какой вопрос отвечает Черчесов»

Известный комментатор Константин Генич отреагировал на пресс-конференцию наставника сборной России Станислава Черчесова.
Если бы не чертов мяч, то мы на Евро могли бы добиться большего, но футбол — игра с мячом. А спринты, больше всех пробежали, боролись — замечательно, но у нас четвертое место в группе. Никакой ясности я из эфира Черчесова не услышал, можно было всё объяснить гораздо четче и короче и более категорично отвечать на вопросы. В первый час вообще было непонятно, на какой вопрос отвечает Станислав Саламович.
Ранее Черчесов заявил, что на данный момент не собирается покидать свой пост.
Но в теме словоблудия, Станиславу Черчесову нет равных, высший пилотаж...
Много говорит, но о чём непонятно, и не очень-то это занятно...
Но в теме словоблудия, Станиславу Черчесову нет равных, высший пилотаж...
Много говорит, но о чём непонятно, и не очень-то это занятно...