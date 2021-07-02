Кавазашвили — о Тедеско: «Он просто клоун»

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что бывшего наставника «Спартака» не стоит приглашать в сборную России.

Это будет издевательство над несчастным русским народом. У нас сейчас и так непонятный человек руководит сборной, а Тедеско же просто клоун.

Он со своими козлиными прыжками на бровке до смеха людей доводит, никто не будет уважать такую команду, над нами все станут насмехаться.

Тедеско и так должен быть благодарен нашей стране. Он по факту обучался тренерскому ремеслу у нас. Тедеско пришел никем, без какого-либо опыта, «Спартак» дал ему возможность развиваться и чего-то достичь, но на этом хватит, спасибо.