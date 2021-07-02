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Кавазашвили — о Тедеско: «Он просто клоун»

02 июля 2021, 12:35

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что бывшего наставника «Спартака» Доменико Тедеско не стоит приглашать в сборную России.

Это будет издевательство над несчастным русским народом. У нас сейчас и так непонятный человек руководит сборной, а Тедеско же просто клоун.

Он со своими козлиными прыжками на бровке до смеха людей доводит, никто не будет уважать такую команду, над нами все станут насмехаться.

Тедеско и так должен быть благодарен нашей стране. Он по факту обучался тренерскому ремеслу у нас. Тедеско пришел никем, без какого-либо опыта, «Спартак» дал ему возможность развиваться и чего-то достичь, но на этом хватит, спасибо.

Ранее Зарема Салихова заявила, что Тедеско мог бы возглавить сборную России.

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Все комментарии
antant1
antant1
03 июля в 01:24
Что-то тебя понесло Анзор
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
02 июля в 17:11
А сейчас все над нами и смеются,ужас так унизить такую страну,не смог даже Капелло,а у Черчесова получилось
Союзник противников
Союзник противников ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
02 июля в 15:08, ред.
"Специально обученные в головном офисе ОАО "ГАЗПРОМА"???Других-то всех изничтожили.
Свeтозар
Свeтозар
02 июля в 14:40
Дай уж....такое ощущение, что в РПЛ только одни клоуны и есть...
Красно Синий воин
Красно Синий воин
02 июля в 14:26
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    02 июля в 14:13
    На счет поведения согласен, но пусть он там хоть с бутылкой водки валяется, хоть в лгбт расцветке ходит, вообще не важно, главное чтобы сборная нормально играла
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    02 июля в 14:11
    Сейчас это модно скакать на бровке
    НИКИТА ТАРАСОВ
    НИКИТА ТАРАСОВ
    02 июля в 13:54, ред.
    Сколько экспэрдов развелось, каждый час новый вылезает и несёт такое... !!!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    02 июля в 13:28
    Тедеско может и толковый коуч, не спорю. Но его поведение на бровке - это действительно нечто. Возможно, для кого то эти прыжки как заряд энергии, но большинство просто нервируют. Как зрителей, так и футболистов с судьями. Один этот минус нивелирует все возможные плюсы. Харизма штука хорошая и полезная, но тут явный перебор
    На грани клоунады.
    А тренер нужен молодой и не из бывших. Слуцкий своё показал, хуже Черчесова.
    И Семак не потянет однозначно. Думаю, специально обученные люди нйдут верное решение...
    An Jo
    An Jo
    02 июля в 13:26
    Если Тедеско клоун, кто тогда Черчесов?!
    dzvinka
    dzvinka
    02 июля в 13:24, ред.
    Анзор я вижу так же близок к реальности, как Альфа-центавра к земле)))
    112910415
    112910415
    02 июля в 13:11
    по ходу дела все над нами насмехаются как раз сейчас ..
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    02 июля в 13:08
    А что он говорит о Черчесове?
    Futurista
    Futurista ответ batog (раскрыть)
    02 июля в 13:08, ред.
    Он же сказал уже..."У нас сейчас и так непонятный человек
    руководит сборной")...
    True Story
    True Story
    02 июля в 13:07
    Всё так и есть, подобных гастролеров у нас никогда не любили
    batog
    batog
    02 июля в 12:55, ред.
    Насчет "пришел никем". Анзор ты футбол, я понимаю, не смотришь! Пусть внуки почитают тебе по "Шальке". А теперь встречный вопрос, а кто тогда Черчесов??????
    Ironigor
    Ironigor
    02 июля в 12:42
    А Заремхану очень даже нравится такой клоун 🤡 !!!)))
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