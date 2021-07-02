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Черчесов — об игре сборной на Евро: «Работа была выполнена от и до»

02 июля 2021, 12:42

Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал неудачное выступление команды на Евро-2020.

Почему не удалось повторить успех 2018 года? Смотрите. Недавно прочитал, возможно, я неправ: «Работа признана неудовлетворительной». Я бы здесь возразил, потому что работа и результат в моем понимании разнятся.

Работа была выполнена от и до, команда делала то, что мы ей предлагали. Было иногда сложно, но, повторяю, приписками заниматься мы не можем. Мы все проверяем, все четко прослеживается.

Почему не удалось повторить... Потому что четко понимали, не хватило нам... Мы физически были готовы, но, чтобы кондиции дали результат, нужны определенные кураж, вдохновение, не знаю, как это назвать, чтобы оно в команде было. Я просто констатирую факты.

Ранее Черчесов заявил, что на данный момент не собирается покидать свой пост.

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Все комментарии
xysan_8181
xysan_8181
05 июля в 21:39
Ещё один чабан заговорил земляк .усатого таракана себя видел как играл.
БиллиБоб
БиллиБоб
05 июля в 14:19
Кто-нибудь вообще понял, что он сказал?? Его Кличко что ли покусал? Капец, и это тренер сборной..позор!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
05 июля в 02:41
Стасямба!!!А ты не задумывался,что то,что ты предлагаешь полное 62о?Что ты тренер низкой квалификации?
LAISMEN
LAISMEN
02 июля в 20:05
Словоблудие зашкаливает у человека . Я не понимал человека говорящего на русском языке. Какие то обрывки фраз и предложений вперемешку с эмоциями.
Неужели не стыдно тому человеку который назначил его на эту должность.....
Kuvkil
Kuvkil
02 июля в 19:54
Театр одного актера, он занял позицию, что вроде делал все правильно, и как будто ничего не понимает. Исходя из этой удобной позиции, он не уходит, мол увольняйте и платите неустойку, либо добьет контракт на эту же сумму.
Союзник противников
Союзник противников
02 июля в 19:35
...а результат усачу-ПО... !!!
Слайш
Слайш
02 июля в 19:18
ваши ожидания - ваши проблемы.. Вот краткий смысл всего этого бла бла ла
Predator94
Predator94
02 июля в 18:48
и что же вы предлагаете? какую схему? снова в защите отсиживаться?
firewing
firewing
02 июля в 18:47
Хорошая работа по освоению - и не прикопаешься, старался же...
xysan_8181
xysan_8181
02 июля в 18:13
Лысый простит добавки.не наелся поэтому не хочет покидать пост усатого таракана.
Ags_0701
Ags_0701
02 июля в 17:40
Чтобы нашей сборной повторить тот результат нужна первая корзина и удачная жеребьевка. При других раскладах сборная России займет заслуженное 3-4 место, это реально наш уровень сегодня.
zim289
zim289
02 июля в 16:40
Это лысое недоразумение еще и пытается задвигать, что он типа неплохо поработал?
Ну, театр абсурда же
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
02 июля в 15:25
Вот вам и весь ответ, типа у нас всё нормально а за результат мы не отвечаем, вот весь ответ, на минуточку, главного тренера сборной, охренеть какой черчесс тупой и наглый.
Санчо Панса
Санчо Панса
02 июля в 14:57
Куда тебя понесло, Стас? Тебя просто спросили за результат! А ты тут расфилософствовался)
Futurista
Futurista
02 июля в 14:45
Главное обеспечен новый фронт работ - работа над ошибками...ошибок было много...ну куда же Стас уйдет?)...
Вoлхв
Вoлхв
02 июля в 14:36
Это была не работа, а непонятно что...
isamsn
isamsn
02 июля в 14:33
Чтобы игра получалась, мало бегать на тренировках и качать мышцы. Нужно чтобы игроки обладали определёнными навыками, а именно техникой обыграша, точностью передач, попаданием мячём в створ ворот, поиском и быстрым перемещением в свободные зоны., а не стоянием на поле в ожидании мяча. Короче обладали мастерством. А задача тренера сборной не учить играть в футбол, а найти игроков обладающих такими навыками. С чем Черчесов полностью не справился и подлежит изгнанию из сборной...
ЧиП
ЧиП
02 июля в 14:18
🙆🏻‍♂️Что наговорил?!
команда сделала то что ей предлагали?! 😳
Забитых 2 / пропущенных 7 / процент точных передач низший. 😬
Ну ты хоть немного думай что говоришь 🤦🏻‍♂️🤕
David Young
David Young
02 июля в 14:17
Мда. И смех и грех. Всем болеющим и переживающим за сборную России - готовьтесь к новым форменным провалам, дамы и господа.
VAN ARM
VAN ARM
02 июля в 14:11
просто на команду тебе давно по)))))))))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
02 июля в 13:54, ред.
К концу каждого ответа Черчесова уже забывается о чем был задан вопрос:
КЭТиК
КЭТиК
02 июля в 13:46
Ошибок было столько, что как будто и не работали.
YVG
YVG
02 июля в 13:24
Очень плохая работа, за такую работу обычно дают пинка под зад.
dzvinka
dzvinka
02 июля в 13:23
ахахахаха, красавчик, нужна надбавка за отлично проделанную работу
An Jo
An Jo
02 июля в 13:19
"до" чего?! 4 место это тотальный слив, фиаско, пробитое днищще, позорное позорище, после таких результатов тренера тихо уходят, а не язвят на пресс конференциях.
ЮЗИК
ЮЗИК
02 июля в 13:08
Как у него только язык повернулся
Октябрь 1917
Октябрь 1917
02 июля в 13:05
Да уберите это ничтожество
particular
particular
02 июля в 13:03
Говорит борзо и утвердительно, как тренер команды после 20-ти матчевой победной серии...
Короче, словоблудие с вызовом, но без покаяния...
Усы заменяют ему растительность, но не компенсируют отсутствие совести...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
02 июля в 13:01
Почему он ещё тренер сборной России?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 июля в 12:53
Только выполнена на двойку ,если не на единицу.
Вот как раз от тренера и зависит этот кураж и мастерство. Именно он должен настроить ребят не дрожать перед Бельгией и Данией, научить разным вариантам атаки, чтобы забить финнам больше одного. Выпустить игроков с горящими глазами, а не дрожащими коленками.
Раз этого не было сделано, значит нужно уйти. Если не получилось сейчас ,не получится и к ЧМ - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЫШЕ.
Придёт новый тренер .и у россиян по крайней мере будет надежда на улучшение. Не факт, что у нового получится, но у старого 100% нет...
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