Черчесов — об игре сборной на Евро: «Работа была выполнена от и до»

Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал неудачное выступление команды на Евро-2020.
Почему не удалось повторить успех 2018 года? Смотрите. Недавно прочитал, возможно, я неправ: «Работа признана неудовлетворительной». Я бы здесь возразил, потому что работа и результат в моем понимании разнятся.
Работа была выполнена от и до, команда делала то, что мы ей предлагали. Было иногда сложно, но, повторяю, приписками заниматься мы не можем. Мы все проверяем, все четко прослеживается.
Почему не удалось повторить... Потому что четко понимали, не хватило нам... Мы физически были готовы, но, чтобы кондиции дали результат, нужны определенные кураж, вдохновение, не знаю, как это назвать, чтобы оно в команде было. Я просто констатирую факты.
Ранее Черчесов заявил, что на данный момент не собирается покидать свой пост.
Вот как раз от тренера и зависит этот кураж и мастерство. Именно он должен настроить ребят не дрожать перед Бельгией и Данией, научить разным вариантам атаки, чтобы забить финнам больше одного. Выпустить игроков с горящими глазами, а не дрожащими коленками.
Раз этого не было сделано, значит нужно уйти. Если не получилось сейчас ,не получится и к ЧМ - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЫШЕ.
Придёт новый тренер .и у россиян по крайней мере будет надежда на улучшение. Не факт, что у нового получится, но у старого 100% нет...
Вот как раз от тренера и зависит этот кураж и мастерство. Именно он должен настроить ребят не дрожать перед Бельгией и Данией, научить разным вариантам атаки, чтобы забить финнам больше одного. Выпустить игроков с горящими глазами, а не дрожащими коленками.
Раз этого не было сделано, значит нужно уйти. Если не получилось сейчас ,не получится и к ЧМ - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЫШЕ.
Придёт новый тренер .и у россиян по крайней мере будет надежда на улучшение. Не факт, что у нового получится, но у старого 100% нет...