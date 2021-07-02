Черчесов: «У Кокорина было больше шансов попасть в сборную из „Сочи“»

Главный тренер сборной России поделился мнением о шансах нападающего «Фиорентины» попасть в состав национальной команды.

За Кокориным мы на сегодняшний день не следим. Мы знаем, где он находится. И на вопрос, мог ли он попасть в сборную из «Фиорентины», я уже ответил. Из «Сочи» у него попасть в сборную было больше шансов, потому что он там играл, чувствовал себя комфортно, забивал. Тогда мы за ним следили, а сегодня — нет. Надеемся, что он будет играть.