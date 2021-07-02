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Черчесов: «У Кокорина было больше шансов попасть в сборную из „Сочи“»

02 июля 2021, 17:10

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о шансах нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина попасть в состав национальной команды.

За Кокориным мы на сегодняшний день не следим. Мы знаем, где он находится. И на вопрос, мог ли он попасть в сборную из «Фиорентины», я уже ответил. Из «Сочи» у него попасть в сборную было больше шансов, потому что он там играл, чувствовал себя комфортно, забивал. Тогда мы за ним следили, а сегодня — нет. Надеемся, что он будет играть.

Ранее стало известно, что Кокорин не планирует покидать «Фиорентину».

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Все комментарии
Nick Ch
Nick Ch
02 июля в 23:06
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pomor45
pomor45
02 июля в 22:09
Ну, буквально все разбираются в футболе, а больше всех кот Ахилл.
Роман313
Роман313
02 июля в 21:08
Да похрену что на одного, что на второго. Оба бестолковые.
armeec_
armeec_ ответ Futurista (раскрыть)
02 июля в 20:10
Ну почему не в понятках? По моему, усатый всё и всем дал понять и доказал. Тот же Чалов не дат соврать, как действует усатый.
Если ты не входишь в его интересы с личным бизнесом и агентными терками, то тут 50 на 50. а ежели мил, то хоть с мухасранска, добро пожаловать в сборную ))
particular
particular
02 июля в 19:19
"...Надеемся..." Как видно, предвидение у него тоже на нуле...
YVG
YVG
02 июля в 19:11
Просто не захотел Саша в сборной позориться.
Алексей Солдатов 1
Алексей Солдатов 1
02 июля в 18:54
Хочешь играть за СБОРНУЮ РОССИИ переходи в СОЧИ
xcksvj5u5g9d
xcksvj5u5g9d
02 июля в 18:49
Насколько неприятно слушать этого физрука,возомнившего себя, полевым командиров.....Ты главное это ветеранам боевых действий в Сирии не говори....идиот, который не может отойти от кормушки из-за провала!!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
02 июля в 18:41
А этот чабан зачем слеследит за Кокошей ?
Он кто такой вообще ?
Он какую команду тренирует ?
Пусть на датском телевидении выступает , может там послушаюют , а здесь он никто.
Шуnя771
Шуnя771
02 июля в 18:34
Мы все надеемся. что новую сборную будет комплектовать новый тренер.
Gahi
Gahi
02 июля в 18:32, ред.
Следить нужно за всеми игроками, кто как играет и как относятся к своим профессиональным обязанностям, и в сборную попадали не по блату, а по результату каждого футболиста на своей позиции. Но главное за кем нужно пристольно следить так это за тренером сборной, как он работает с командой который действительно почувствовал себя полководцем, что только и может шашкой воздух сотрясать. Доказывать всем что он на правильном пути к достижению успеха своей команды. Удачи
LOpp
LOpp
02 июля в 18:24
А из ФК Бутырки были шансы попасть в сборную?
Futurista
Futurista
02 июля в 18:09
Странная позиция...то езжайте играйте в Европу, то из Сочи проще попасть в сборную чем из Фиорентины)...молодые игроки в непонятках...
Prichal
Prichal
02 июля в 18:06
Зато человек слова, сказал, что не будет играть за спартак, так и не сыграл.
Cremen
Cremen
02 июля в 18:03
В спартаке он решил забить на футбол, все равно, там все оплатят автолюбители.
Artem Grunis
Artem Grunis
02 июля в 17:57
Внутренним переводом из газпрома
dok66
dok66
02 июля в 17:56
На Коке уже поставьте крест . Забыли о нем как об игроке . Какая сборная ? .
Верг
Верг
02 июля в 17:46
Лучше бы всю прессуху этого вредителя выложили бы, там деменция
1-я конная
1-я конная
02 июля в 17:45
Сначала в Сочи, потом опять в Спартак - история циклична
Q-J-G
Q-J-G
02 июля в 17:43, ред.
1.Черчесов 2.Дзюба 3.Кокорин - одного поля ягоды!

Хотя и такие разные...

1.Не тренирует, а занимается словоблудием.
2.Не играет, но рукоблуд ещё тот...
3.Не играет, но получает зарплату, кидая работодателей.

Было бы смешно, но, это главный тренер сборной,
капитан сборной, и ещё непонятно кто...
Аксинья
Аксинья
02 июля в 17:37
Я считаю что статью надо начать со слова "Бывший..."
Октябрь 1917
Октябрь 1917
02 июля в 17:32
Черчесов, уходи из сборной
Против ЦСКА
Против ЦСКА
02 июля в 17:27
Черчесов, не отвлекайся на Кокорина.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 июля в 17:26
А я с момента перехода Сани из Сочи в Спартак говорил, что это плохая идея.
Человек уходил назло Зениту и Сочи тоже. Не для повышения мастерства до уровня сборной, а чтобы навредить бывшей команде.
В результате навредил только себе, теперь никому не нужен, о сборной можно забыть.
Правда, лучше бы о ней забыть и Черчесову, но это другая история...
Дима Логинов
Дима Логинов
02 июля в 17:24, ред.
Больше всего новостей собирается на двух далёких от футбола людях - Кокорине и Зареме.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 июля в 17:11
С этим не поспоришь...
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