Мартинес: «Горжусь настроем и целеустремлённостью сборной Бельгии»

Главный тренер сборной Бельгии прокомментировал поражение от Италии (1:2) в матче 1/4 финала Евро-2020.

Мы не так хорошо приспособились к игре в первом тайме, как это сделала Италия. Но игроки хотели отыграться во второй половине встречи. К сожалению, одна команда должна была проиграть сегодня, и ей оказались мы.

Второй гол придал бы нам импульс, и, возможно, нам бы удалось победить. Но мы не смогли получить того, что хотели. Однако я горжусь настроем и целеустремлённостью команды.