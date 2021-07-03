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Мартинес: «Горжусь настроем и целеустремлённостью сборной Бельгии»

03 июля 2021, 03:33
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 2Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал поражение от Италии (1:2) в матче 1/4 финала Евро-2020.

Мы не так хорошо приспособились к игре в первом тайме, как это сделала Италия. Но игроки хотели отыграться во второй половине встречи. К сожалению, одна команда должна была проиграть сегодня, и ей оказались мы.

Второй гол придал бы нам импульс, и, возможно, нам бы удалось победить. Но мы не смогли получить того, что хотели. Однако я горжусь настроем и целеустремлённостью команды.

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа отметил, что Италия заслужила победу в этом матче.

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mihaluch
mihaluch
03 июля в 03:54
Не дотянула Бельгия до победы.
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