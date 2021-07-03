Ойарсабаль: «Если так же сыграем в полуфинале, то есть все шансы на победу»

Полузащитник «Реала Сосьедад» и сборной Испании дал комментарий после победы над Швейцарией (1:1, 3:1 — пен.) в матче 1/4 финала Евро-2020. В полуфинале испанской команде предстоит сыграть против Италии.

Права на ошибку не было. К счастью, я реализовал свой пенальти. Когда ты идёшь к точке, в голове проносится столько разных мыслей и дорога кажется очень длинной.

Когда Буси (Прим. — капитан сборной Испании Серхио Бускетс) промахнулся, я повернулся к Унаи [Симону] и сказал ему, что он сделает три сейва. Я был уверен, что это его день и сказал ему об этом.

Если мы покажем такую же игру в полуфинале, то у нас есть все шансы на победу.