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Ойарсабаль: «Если так же сыграем в полуфинале, то есть все шансы на победу»

03 июля 2021, 04:43
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Полузащитник «Реала Сосьедад» и сборной Испании Микель Ойарсабаль дал комментарий после победы над Швейцарией (1:1, 3:1 — пен.) в матче 1/4 финала Евро-2020. В полуфинале испанской команде предстоит сыграть против Италии.

Права на ошибку не было. К счастью, я реализовал свой пенальти. Когда ты идёшь к точке, в голове проносится столько разных мыслей и дорога кажется очень длинной.

Когда Буси (Прим. — капитан сборной Испании Серхио Бускетс) промахнулся, я повернулся к Унаи [Симону] и сказал ему, что он сделает три сейва. Я был уверен, что это его день и сказал ему об этом.

Если мы покажем такую же игру в полуфинале, то у нас есть все шансы на победу.

Вратарь сборной Испании Унаи Симон был признан лучшим игроком матча со Швейцарией.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
03 июля в 16:52
Если так же сыграете то точно вылетите. Италия это вам не Швейцария или Хорватия а сборная совсем иного уровня. Чтобы пройти ее надо сыграть идеально.
RaulitoS
RaulitoS
03 июля в 12:54
Если также сыграете в полуфинале, то шансов точно нет.
ДАША Д
ДАША Д
03 июля в 06:33
Швейцарцы плохо били пенальти, повезло.
sv_1969
sv_1969
03 июля в 05:01
Может и прав
mihaluch
mihaluch
03 июля в 04:57
Признан лучшим повезло.
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