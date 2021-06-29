Испанская налоговая потребовала удерживать зарплату Анчелотти в «Реале»

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29 июня 2021, 17:56

Королевская налоговая служба Испании потребовала удерживать зарплату наставника «Реала» в счет погашения неоплаченных налогов.

Утверждается, что итальянец должен заплатить 1 462 562 евро. Этот долг возник в период с 2013 по 2015 год, когда специалист неправильно задекларировал зарплату в мадридском клубе, а также доходы от имиджевых прав.

«Реал» проведёт первую тренировку под руководством Анчелотти 5 июля.