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Испанская налоговая потребовала удерживать зарплату Анчелотти в «Реале»

29 июня 2021, 17:56

Королевская налоговая служба Испании потребовала удерживать зарплату наставника «Реала» Карло Анчелотти в счет погашения неоплаченных налогов.

Утверждается, что итальянец должен заплатить 1 462 562 евро. Этот долг возник в период с 2013 по 2015 год, когда специалист неправильно задекларировал зарплату в мадридском клубе, а также доходы от имиджевых прав.

«Реал» проведёт первую тренировку под руководством Анчелотти 5 июля.

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Все комментарии
G.O.A.T
G.O.A.T
29 июня в 22:58
Видать дофига отмывают, Перес обнажился случайно.
ЮЗИК
ЮЗИК
29 июня в 22:42
Ещё не приступал, а уже на счётчик поставили, бросай Карло и возвращайся на Родину
Союзник противников
Союзник противников
29 июня в 22:28
ВЫ чё,жуликов в Европе нет!!! Там все исключительно благородные доны,сэры,пэры ,панове и херры.Правда,каждый второй звездун в футболе-"злобный неплательщик налогов".
RaulReal
RaulReal
29 июня в 21:02
Как же достало эта налогтвая Испании, всегда проблемы. Вот у нас норм задолжал налоговую или откупайся или на курорт на несколько лет. Если что квартиру отберут и все.
Vladimir808
Vladimir808
29 июня в 19:47
Королевская налоговая служба преследует тренера Королевского клуба. Милые бранятся, только тешатся.)))
Неладно в Королевстве!!!))))
vastudio
vastudio
29 июня в 19:00
Короче бесплатно поработает волонтёр)))) Ай да Перец)))
ДСА
ДСА
29 июня в 18:44
С испанской налоговой не поспоришь.
sir_Alex
sir_Alex
29 июня в 18:30
Эх, папа Карло!
STVA 1
STVA 1
29 июня в 18:08
Карло почесал репу и послал всех....
Ironigor
Ironigor
29 июня в 18:04, ред.
Ещё один хулиган !!! Ну ну ну Анчелотти !!!)))
Всего то полтора ляма евриков , копейки!!!))) Ай яй яй, как не стыдно, а вроде взрослый видный человек !!!
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