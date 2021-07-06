Круговой: «Хочу, чтобы „Зениту“ выпал ПСЖ — сыграть против Мбаппе»

Защитник «Зенита» Данил Круговой признался, что хотел бы проверить свои силы в игре против нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
Тем интереснее [что «Зенит» в третьей корзине при жеребьёвке Лиги чемпионов]! Я хочу, чтобы нам ПСЖ достался. Чтобы сыграть против Мбаппе. Проверить свою скорость.
[Если итог этих забегов окажется не в мою пользу] значит, мне точно будет над чем поработать. Если в мою? Значит, меня надо брать в ПСЖ (смеётся).
Ранее сообщалось о том, что Круговой недоволен своим положением в «Зените».
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Что, у Семака секундомера нет чтобы твою скорость проверить?
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Что, у Семака секундомера нет чтобы твою скорость проверить?