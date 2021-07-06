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Круговой: «Хочу, чтобы „Зениту“ выпал ПСЖ — сыграть против Мбаппе»

06 июля 2021, 01:39

Защитник «Зенита» Данил Круговой признался, что хотел бы проверить свои силы в игре против нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Тем интереснее [что «Зенит» в третьей корзине при жеребьёвке Лиги чемпионов]! Я хочу, чтобы нам ПСЖ достался. Чтобы сыграть против Мбаппе. Проверить свою скорость.

[Если итог этих забегов окажется не в мою пользу] значит, мне точно будет над чем поработать. Если в мою? Значит, меня надо брать в ПСЖ (смеётся).

Ранее сообщалось о том, что Круговой недоволен своим положением в «Зените».

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Все комментарии
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответ bashnat013 (раскрыть)
06 июля в 13:35
да они и в том году были выше классом
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
06 июля в 13:34
в этом году привилегий не будет 3 корзинка все по делу ,в принципе результат то будет один тут как не крути
cska1948
cska1948
06 июля в 10:55
"...Чтобы сыграть против Мбаппе. Проверить свою скорость..."
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Что, у Семака секундомера нет чтобы твою скорость проверить?
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
06 июля в 08:54
Мбаппе пяток отгрузит!)
sir_Alex
sir_Alex
06 июля в 07:43
Почему Круговой до сих пор не в сборной???
112910415
112910415
06 июля в 07:03
А точно, что всё будет решать только скорость?
CАRLOS
CАRLOS
06 июля в 06:53
Вы Брюгге сначала научитесь обыгрывать, как вам ПСЖ
Аксинья
Аксинья
06 июля в 06:48
Мечтает побить рекорд Спартака))
Мага Шульман
Мага Шульман
06 июля в 06:27
Может лучше не надо ?
batog
batog
06 июля в 06:19
!!!!!!!!!
bashnat013
bashnat013 ответ David Young (раскрыть)
06 июля в 05:54
Три соперника будут выше классом!!!
Comentarios
Comentarios
06 июля в 03:05
Даже не знаю что сказать.. рассказ фантазеры Носова вспомнился
Ironigor
Ironigor
06 июля в 03:01
Пройтись хочется Круговому по кругу и опять четвёртые !!!))) Для этого даже и Мбаппе не нужен!!!)))
протон1
протон1
06 июля в 01:56
эти дураки ради своих интересов играют с кем бы поиграть среди звезд там топов. играть бы научились колхозники. тошнит уже от их хотели бы
David Young
David Young
06 июля в 01:54
Желание понятно, но третья корзина и так гарантирует что два соперника будут выше классом, так что придётся тяжело, даже третье место будет непросто занять, но возможно, многое в этом плане в руках самого петербургского клуба.
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