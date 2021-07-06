Круговой: «Хочу, чтобы „Зениту“ выпал ПСЖ — сыграть против Мбаппе»

Защитник «Зенита» признался, что хотел бы проверить свои силы в игре против нападающего «Пари Сен-Жермен» .

Тем интереснее [что «Зенит» в третьей корзине при жеребьёвке Лиги чемпионов]! Я хочу, чтобы нам ПСЖ достался. Чтобы сыграть против Мбаппе. Проверить свою скорость.